Месси вышел на 2-е место по голам за сборные, забив 109-й мяч за Аргентину. Лидер – Роналду (130)

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Лионель Месси стал вторым бомбардиром на уровне сборных.

37-летний форвард отметился голом в полуфинале Кубка Америки-2024 против Канады (2:0).

Этот мяч стал 109-м для Месси за сборную Аргентины. По количеству голов за национальную команду Лионель обошел иранца Али Даеи (108).

Больше на уровне сборных забивал только Криштиану Роналду за сборную Португалии – 130 голов.

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53 комментария
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Был бы европейцем был бы на первом месте , больше матчей в отборах, больше карликовых сборных
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-32
+42
Ответ Александр Охотко
Роналду ,конечно, легенда.210 матчей за сборную.Некоторые столько за клубы проводят за всю карьеру
"Некоторые" просто имеют совесть и дают дорогу молодым. Ты что думаешь, Зидан не мог играть после 34 лет? Он был в отличной форме, туда же и Кроос. Кришти держит сборную в заложниках ради таких комментариев как у тебя, чтобы его восхваляли за голые цифры. А чем он на поле занимается его фанатов не волнует) Главное покозырить статкой.
+58
-19
+39
Роналду ,конечно, легенда.210 матчей за сборную.Некоторые столько за клубы проводят за всю карьеру
+49
-19
+30
Показательный Евро, что многие на самом турнире забить не могут, но зато в отборах клепают будь здоров. У Лукаку голов больше чем у Пеле.. 14 забил в отборе и 0 на самом турнире. И вот толк от этих голов. Как Пеле разрывал и как играет Лукаку. Забил 4 Азербайджану и Эстонии, а на турнире все моменты упустил
+27
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+26
Ответ Юрий Кечко
Был бы европейцем был бы на первом месте , больше матчей в отборах, больше карликовых сборных
А если бы был азиатом или представителем Океании?
+23
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Великие парни
+15
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+14
Месси король турниров
Рональду король отборов
+12
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+7
Выбери Месси сборную Испании, голов бы у него было около 300 штук. Если в одном матче против Эстонии забил 5, то играй он каждый год против Люксембургов, с Кипрами и Лихтенштейнами в составе Испании, где партнеры Хави, Фабрегасы, и прочие Иньесты, с Касорлами титулов и голов со сборной у него было бы в 3 раза больше. Но он выбрал свою родину, и как настоящий вожак, единолично затащил турнир, сотворив одну из самых мощных перфоманс - историй.
+12
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+7
Цифры зашкаливают! Мужики только за сборные больше сотни забивают! А у нас клуб 100 во всех турнирах и ты уже великий и ходишь с подбородком выше лба!
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+5
Ответ Александр Охотко
Роналду ,конечно, легенда.210 матчей за сборную.Некоторые столько за клубы проводят за всю карьеру
За столько проведённых матчей, ни разу не стать лучшим игроком турнира, а было их 11 (6 Евро, 5 ЧМ), как и вся карьера Роналду- он был зациклен лишь на набивании пустой статы голов. И в истории закрепился как самый красивый замыкальщик, у кого больше всего фанаток.
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+4
Ответ Bayern Munich
На отборах чм у них 18 матчей ровно как отборы на евро и чм вместе взятых, даже больше
Но у них нет отбора к КА, а европейцы играют с люксембургами в отборе к евро.
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+4
Ответ Митрандир цвета хаки
За столько проведённых матчей, ни разу не стать лучшим игроком турнира, а было их 11 (6 Евро, 5 ЧМ), как и вся карьера Роналду- он был зациклен лишь на набивании пустой статы голов. И в истории закрепился как самый красивый замыкальщик, у кого больше всего фанаток.
Роналду сыграл на 15-ти турнирах за сборную (6 Евро, 5 ЧМ, 3 ЛН, 1 КК) и ни разу не стал лучшим игроком.
+5
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+4
Месси 80 голов топ-50 сборным мир

Кринжтиану 30 голов топ-50 сборным мира

Просто смешно даже сравнивать голы в ворота сильных команд и эстоний с лихтенштейнами:))
+16
-12
+4
Месси наступает на пятки Роналду по гол+пас. У Роналду 130+36=166, у Месси 109+55=164.
+8
-4
+4
5 матчей с Эстонией и Месси спокойно обгонит🐓
+9
-6
+3
Кстати это Евро иллюстрация всей карьеры 🥴 как сборные уровня Лихтенштейнов и Фарер,так он первый как норм турнир,вылет с нулём в графе
+11
-8
+3
А главное Месси в финале, а криштик на кукане:))
+5
-3
+2
Ответ Александр Охотко
Роналду ,конечно, легенда.210 матчей за сборную.Некоторые столько за клубы проводят за всю карьеру
Из них последние 30 матчей во вред сборной и результатам
+2
0
+2
Но, их только по статистике за всю карьеру ещё можно сравнивать, а по игровым скиллам, титулам и трофеям Лео Месси далеко в космосе от этого Португальца7.
Несомненно это футбольная Эпоха Лео Месси🐐🇦🇷
+5
-4
+1
Ответ Александр Охотко
Нет,не мог.Если бы мог играл бы.Дело же не только в физике.Наелся футболом ,ушел.Как это отменяет достижения Роналду.Да,припи....й он на славу и статус,поэтому он и Роналду ,а не какой -нибудь Фернандеш .Фанаты у всех одинаковые,что у Месси ,что у Роналду,что у Зидана
Не надо к ЧЕМПИОНУ МИРА МЕССИ прилететь недоразумение роналду.
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Ответ Александр Охотко
Роналду ,конечно, легенда.210 матчей за сборную.Некоторые столько за клубы проводят за всю карьеру
Мусорный статис а не легенда.
Ни одного МВП на турнирах сборных.
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Ответ Din Rizaev
Не понравился твой комм, рональдуфал 😂🤣😂🤣
Ты дерево? 🤦🏻
Я все наоборот написал
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Вечно второй
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Али Даеи, что за монстр, что его рекорд совсем недавно превзошёл Роналду и только сейчас Месси
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Ответ Илья Мурашов
Роналду сыграл на 15-ти турнирах за сборную (6 Евро, 5 ЧМ, 3 ЛН, 1 КК) и ни разу не стал лучшим игроком.
И?Как это отменяет данный факт?
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Величайший в истории LM10💪
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Ответ Domian
Мусорный статис а не легенда. Ни одного МВП на турнирах сборных.
Да,пустяк,ведь каждый второй так может,о чем речь
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Ответ Domian
Не надо к ЧЕМПИОНУ МИРА МЕССИ прилететь недоразумение роналду.
Ты -прямое подтверждение про фанатов.Ахах
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Ответ Экспертное мнение
"Некоторые" просто имеют совесть и дают дорогу молодым. Ты что думаешь, Зидан не мог играть после 34 лет? Он был в отличной форме, туда же и Кроос. Кришти держит сборную в заложниках ради таких комментариев как у тебя, чтобы его восхваляли за голые цифры. А чем он на поле занимается его фанатов не волнует) Главное покозырить статкой.
Канада
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Ответ Митрандир цвета хаки
За столько проведённых матчей, ни разу не стать лучшим игроком турнира, а было их 11 (6 Евро, 5 ЧМ), как и вся карьера Роналду- он был зациклен лишь на набивании пустой статы голов. И в истории закрепился как самый красивый замыкальщик, у кого больше всего фанаток.
Артета все эти годы занимается пустым доминированием, ни разу не стал лучшим менеджером сезона
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