Месси вышел на 2-е место по голам за сборные, забив 109-й мяч за Аргентину. Лидер – Роналду (130)
Лионель Месси стал вторым бомбардиром на уровне сборных.
37-летний форвард отметился голом в полуфинале Кубка Америки-2024 против Канады (2:0).
Этот мяч стал 109-м для Месси за сборную Аргентины. По количеству голов за национальную команду Лионель обошел иранца Али Даеи (108).
Больше на уровне сборных забивал только Криштиану Роналду за сборную Португалии – 130 голов.
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Рональду король отборов
Кринжтиану 30 голов топ-50 сборным мира
Просто смешно даже сравнивать голы в ворота сильных команд и эстоний с лихтенштейнами:))
Несомненно это футбольная Эпоха Лео Месси🐐🇦🇷
Ни одного МВП на турнирах сборных.
Я все наоборот написал