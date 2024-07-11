Ван Дейк о судействе Цвайера в матче с Англией: «Судьи не общаются с прессой, когда делают что-то не так, в отличие от игроков. Было бы неплохо призвать их к ответу»

Теги Ливерпуль Сборная Нидерландов по футболу Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия судьи Евро-2024 Феликс Цвайер Вирджил ван Дейк Харри Кейн Дензел Думфрис Футбол

Вирджил ван Дейк призвал судей публично объяснять свои решения.

В полуфинале Евро-2024 Нидерланды уступили Англии (1:2) – матч обслуживала бригада судей во главе с Феликсом Цвайером. В 1-м тайме при счете 1:0 в пользу Нидерландов англичане получили право пробить пенальти после фола Дензела Думфриса на Харри Кейне и сравняли счет.

«Не знаю, должен ли я что-то говорить по этому поводу – я уже сказал это нидерландским СМИ. Судья очень быстро покинул поле после игры – думаю, этим все сказано. Я даже не успел пожать ему руку. Но случилось то, что случилось – игра закончена, мы проиграли.

В определенные моменты было очевидно, что все должно было сложиться в нашу пользу, но этого не произошло. Трудно с этим смириться. Это был тяжелый год. У нас была большая мечта, и мы чувствовали, что могли ее осуществить.

Они [судьи] продолжают влиять на определенные вещи, небольшие изменения, которые могут иметь большое значение. Может быть, было бы неплохо призвать к ответу и их.

Они [судьи] не приходят сюда, чтобы поговорить и объясниться, как это должны делать мы, если что-то делаем не так. Возможно, в этом что-то есть. Но я не должен говорить о других – стоит искать проблему в себе», – сказал капитан сборной Нидерландов в интервью beIN Sports.

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34 комментария
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Тут база, судьи очень давно тоже должны давать послематчевые интервью с объяснением своих решений
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Судья нормально вчера Ван Дейка на карточку посадил, когда тот справедливо просил угловой. Там ещё фолом на Аке попахивало.
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И что интересного судья может сказать? Игрок Англии бьют по мячу, а игрок Нидерландов по ноге игрока Англии, поэтому пенальти?
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Ответ Давид Agabekyan
Не хочу винить судью и уже 3 новость о том как Ван Дейк жалуется на судью. Полыхает у голландцев из-за чистейшей пенки
Что ж там чистейшего? Сначала Сака два раза играет рукой - сперва правой останавливает мяч в штрафной, потом левой корректирует отскок. А затем пасует на Кейна, тот промахивается мимо ворот и по инерции бьет по ступне Дюмфрифса. Пенальти в ворота Голландии.
Действительно, чище некуда.
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+9
Ответ Давид Agabekyan
И что интересного судья может сказать? Игрок Англии бьют по мячу, а игрок Нидерландов по ноге игрока Англии, поэтому пенальти?
А почему бы нет? Говорят же тренеры на прессухе «Мы сыграли плохо», ничем не отличается. А так хоть на уточняющие вопросы будут отвечать. Плюс будет формироваться публичная норма судейских критериев.
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Ответ ZarvuR2020
Судья нормально вчера Ван Дейка на карточку посадил, когда тот справедливо просил угловой. Там ещё фолом на Аке попахивало.
Депая уронили толчком в спину и он получил травму, в моменте с пенальти у Сака рука была, вместо углового жёлтую Вирджилу дал, был момент после удара мяч в руку Уолкеру попал хотя летел в сторону ворот
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+6
Одна из причин почему я практически перестал смотреть футбол.

Футбол это бюрократия с гигантским количеством денег, что является плодородной почтовой для всяких махинаций и коррупционных схем. Судьи представители бюрократии на поле и соучастники схем, которые влияют на результат. Судьи могут неявно засудить команду (например посадить ключевых игроков на карточки или дискву дать в кабинетах), а могут явно и тогда начинается покрывательство судей, либо просто прикидываются косяками мол "чё с них взять", матч не переиграешь. Им ввели ВАР, но очень смешно когда в одних случаях идут смотреть ВАР, а в других нет. А футболисты это просто актеры этого театра, которые сами иногда не против замутить своих схемки (даже футболисты уровня Тонали). Ну или закрывать глаза на 130 нарушений ФФП.

Виржил, это футбол. Здесь нет места футболу и честным правилам.

Евро это цирк с турецкими волками, небинарными немцами, французской пропагандой, албанцами у микрофона. Это вам не ЧМ-02 с финтами Роналдиньо и голами Роналдо - здесь футбол это генератор кэша и площадка для лозунгов.

P.S. Можете меня минусовать, но уже накипело за последние годы.
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Ответ Fendiman
Игрок сб Англий ударил по мячу и после этого попал в ногу игрока сб Голландии который блокировал удар, такого тупого пенальти трудно найти
Я нашел
https://youtu.be/NpXbckymq5E?si=bxE69UO1WL14YcrU
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Ответ Alex Rhea
Ван Дейк в тряпочку молчал в 2022, когда судьи вытащили Аргентину, либо потому что фифа указание дала, либо потому что болел за победу Месси, а не своей Голландии на ЧМ)
Как раз не молчали, все всё понимали.
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Ответ skytent1
Смотрел весь матч и не увидел что Голландцы в чем то были лучше , первый тайм Англия играла неожиданно хорошо, во втором Саутгейт сказал своим играть на ничью и обе катали вату , но Голландия точно не была лучше по игре.
Англия почти нигде не была лучше по игре, но в финале.
Странное оправдание и не менее странная претензия к Нидерландам.
Тут это стратегия у некоторых команд - мается херней, но проходить дальше.
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Ответ Stereophonics89
В каком моменте для ван Дейка "было очевидно, что все должно было сложиться в нашу пользу"?
во втором тайме
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Ответ Aggrrist
Одна из причин почему я практически перестал смотреть футбол. Футбол это бюрократия с гигантским количеством денег, что является плодородной почтовой для всяких махинаций и коррупционных схем. Судьи представители бюрократии на поле и соучастники схем, которые влияют на результат. Судьи могут неявно засудить команду (например посадить ключевых игроков на карточки или дискву дать в кабинетах), а могут явно и тогда начинается покрывательство судей, либо просто прикидываются косяками мол "чё с них взять", матч не переиграешь. Им ввели ВАР, но очень смешно когда в одних случаях идут смотреть ВАР, а в других нет. А футболисты это просто актеры этого театра, которые сами иногда не против замутить своих схемки (даже футболисты уровня Тонали). Ну или закрывать глаза на 130 нарушений ФФП. Виржил, это футбол. Здесь нет места футболу и честным правилам. Евро это цирк с турецкими волками, небинарными немцами, французской пропагандой, албанцами у микрофона. Это вам не ЧМ-02 с финтами Роналдиньо и голами Роналдо - здесь футбол это генератор кэша и площадка для лозунгов. P.S. Можете меня минусовать, но уже накипело за последние годы.
Даже взять начало прошлого сезона Ливерпуля. Это чистой воды заказуха. В первых нескольких турах несколько КК, одну отменили (но силы в матче потрачены). Другие КК тоже мутные были, но их отменять было бы расписаться в профнепригодности судей, а оно им надо.
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Ну, ок.
- Почему вы назначили пенальти?
- Сначала я не увидел сам момент, но помощники подсказали мне, что могло быть нарушение. Я посмотрел эпизод и увидел, что голландский игрок не дотянулся до мяча и попал в ногу Кейна. Контакт несомненно был.
На этом все. Но это и без судьи очевидно. Или кто-то думает, что журналисты будут по часу дискутировать с судьями о трактовке правил?
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И Розетти,в отличие от ситуации с рукой в матче Испания-Германия,почему-то молчит.
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Голландцы даже близко не наиграли на победу. Вот и остается плакать про пенку.
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Когда при одинаково донной игре небольшой перевес обеспечил судья
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В каком моменте для ван Дейка "было очевидно, что все должно было сложиться в нашу пользу"?
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Ответ Давид Agabekyan
И что интересного судья может сказать? Игрок Англии бьют по мячу, а игрок Нидерландов по ноге игрока Англии, поэтому пенальти?
Игрок Англии налетает на ногу игрока Нидерландов, поэтому пенальти в ворота Нидерландов. Да, такое решение надо объяснить
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Ответ Давид Agabekyan
И что интересного судья может сказать? Игрок Англии бьют по мячу, а игрок Нидерландов по ноге игрока Англии, поэтому пенальти?
Там разве Дюмфрис по ноге Кейна ударил, не наоборот?)
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Если заставить судей объясняться и давать интервью после матчей, то на них ещё большое давление будет и они будут ещё хуже судить
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Ответ Джон Силвер_1116158947
Англия почти нигде не была лучше по игре, но в финале. Странное оправдание и не менее странная претензия к Нидерландам. Тут это стратегия у некоторых команд - мается херней, но проходить дальше.
Ну все писали что Нидерланды лучше пусть пройдут они красивше играют , но здесь такого не было , они играли хуже в 1-ом тайме точно , во втором плюс минус одинаково плохо
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Ответ тигр настоящий
во втором тайме
А что там было во втором тайме?
Ван Дейк ещё параллельно где-то играл?
А то я во втором тайме увидел две опасающиеся команды
И всё это уныние разбавил Уоткинс на последних минутах
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