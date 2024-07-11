Ван Дейк о судействе Цвайера в матче с Англией: «Судьи не общаются с прессой, когда делают что-то не так, в отличие от игроков. Было бы неплохо призвать их к ответу»

Вирджил ван Дейк призвал судей публично объяснять свои решения.

В полуфинале Евро-2024 Нидерланды уступили (1:2) – матч обслуживала бригада судей во главе с . В 1-м тайме при счете 1:0 в пользу Нидерландов англичане получили право пробить пенальти после фола на и сравняли счет.

«Не знаю, должен ли я что-то говорить по этому поводу – я уже сказал это нидерландским СМИ. Судья очень быстро покинул поле после игры – думаю, этим все сказано. Я даже не успел пожать ему руку. Но случилось то, что случилось – игра закончена, мы проиграли.

В определенные моменты было очевидно, что все должно было сложиться в нашу пользу, но этого не произошло. Трудно с этим смириться. Это был тяжелый год. У нас была большая мечта, и мы чувствовали, что могли ее осуществить.

Они [судьи] продолжают влиять на определенные вещи, небольшие изменения, которые могут иметь большое значение. Может быть, было бы неплохо призвать к ответу и их.

Они [судьи] не приходят сюда, чтобы поговорить и объясниться, как это должны делать мы, если что-то делаем не так. Возможно, в этом что-то есть. Но я не должен говорить о других – стоит искать проблему в себе», – сказал капитан сборной в интервью beIN Sports.

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