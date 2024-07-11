Ван Дейк о судействе Цвайера в матче с Англией: «Судьи не общаются с прессой, когда делают что-то не так, в отличие от игроков. Было бы неплохо призвать их к ответу»
Вирджил ван Дейк призвал судей публично объяснять свои решения.
В полуфинале Евро-2024 Нидерланды уступили Англии (1:2) – матч обслуживала бригада судей во главе с Феликсом Цвайером. В 1-м тайме при счете 1:0 в пользу Нидерландов англичане получили право пробить пенальти после фола Дензела Думфриса на Харри Кейне и сравняли счет.
«Не знаю, должен ли я что-то говорить по этому поводу – я уже сказал это нидерландским СМИ. Судья очень быстро покинул поле после игры – думаю, этим все сказано. Я даже не успел пожать ему руку. Но случилось то, что случилось – игра закончена, мы проиграли.
В определенные моменты было очевидно, что все должно было сложиться в нашу пользу, но этого не произошло. Трудно с этим смириться. Это был тяжелый год. У нас была большая мечта, и мы чувствовали, что могли ее осуществить.
Они [судьи] продолжают влиять на определенные вещи, небольшие изменения, которые могут иметь большое значение. Может быть, было бы неплохо призвать к ответу и их.
Они [судьи] не приходят сюда, чтобы поговорить и объясниться, как это должны делать мы, если что-то делаем не так. Возможно, в этом что-то есть. Но я не должен говорить о других – стоит искать проблему в себе», – сказал капитан сборной Нидерландов в интервью beIN Sports.
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Действительно, чище некуда.
Футбол это бюрократия с гигантским количеством денег, что является плодородной почтовой для всяких махинаций и коррупционных схем. Судьи представители бюрократии на поле и соучастники схем, которые влияют на результат. Судьи могут неявно засудить команду (например посадить ключевых игроков на карточки или дискву дать в кабинетах), а могут явно и тогда начинается покрывательство судей, либо просто прикидываются косяками мол "чё с них взять", матч не переиграешь. Им ввели ВАР, но очень смешно когда в одних случаях идут смотреть ВАР, а в других нет. А футболисты это просто актеры этого театра, которые сами иногда не против замутить своих схемки (даже футболисты уровня Тонали). Ну или закрывать глаза на 130 нарушений ФФП.
Виржил, это футбол. Здесь нет места футболу и честным правилам.
Евро это цирк с турецкими волками, небинарными немцами, французской пропагандой, албанцами у микрофона. Это вам не ЧМ-02 с финтами Роналдиньо и голами Роналдо - здесь футбол это генератор кэша и площадка для лозунгов.
P.S. Можете меня минусовать, но уже накипело за последние годы.
https://youtu.be/NpXbckymq5E?si=bxE69UO1WL14YcrU
Странное оправдание и не менее странная претензия к Нидерландам.
Тут это стратегия у некоторых команд - мается херней, но проходить дальше.
- Почему вы назначили пенальти?
- Сначала я не увидел сам момент, но помощники подсказали мне, что могло быть нарушение. Я посмотрел эпизод и увидел, что голландский игрок не дотянулся до мяча и попал в ногу Кейна. Контакт несомненно был.
На этом все. Но это и без судьи очевидно. Или кто-то думает, что журналисты будут по часу дискутировать с судьями о трактовке правил?
Ван Дейк ещё параллельно где-то играл?
А то я во втором тайме увидел две опасающиеся команды
И всё это уныние разбавил Уоткинс на последних минутах