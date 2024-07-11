Морган о выходе Англии в финал Евро: «Блестящe. Мы в одном матче от бессмертия – победим Испанию, думаю. Никогда не сомневался в Саутгейте»

Пирс Морган прокомментировал выход Англии в финал Евро-2024.

В полуфинале чемпионата Европы Англия обыграла со счетом 2:1. В финале турнира команда Гарета Саутгейта встретится с Испанией 14 июля.

«Блестящая победа, блестящий гол, блестящая игра и тренерская работа.

Поздравляю Англию, особенно и . Мы в одном матче от бессмертия – вперед, ребята, верните [титул] домой.

Рад за Саутгейта. По ходу турнира все сомневались в нем, но он снова вывел нас в финал, и я думаю, что в воскресенье мы победим.

Никогда не сомневался в тебе, Гарет», – написал телеведущий и болельщик «Арсенала».

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