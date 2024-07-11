Морган о выходе Англии в финал Евро: «Блестящe. Мы в одном матче от бессмертия – победим Испанию, думаю. Никогда не сомневался в Саутгейте»

Теги Сборная Нидерландов по футболу Астон Вилла Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Сборная Испании по футболу Евро-2024 соцсети Олли Уоткинс Пирс Морган Футбол

Пирс Морган прокомментировал выход Англии в финал Евро-2024.

В полуфинале чемпионата Европы Англия обыграла Нидерланды со счетом 2:1. В финале турнира команда Гарета Саутгейта встретится с Испанией 14 июля.

«Блестящая победа, блестящий гол, блестящая игра и тренерская работа.

Поздравляю Англию, особенно Олли Уоткинса и Гарета Саутгейта. Мы в одном матче от бессмертия – вперед, ребята, верните [титул] домой.

Рад за Саутгейта. По ходу турнира все сомневались в нем, но он снова вывел нас в финал, и я думаю, что в воскресенье мы победим.

Никогда не сомневался в тебе, Гарет», – написал телеведущий и болельщик «Арсенала».

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74 комментария
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Это тот человек, который говорил Саутгейту о прекрасной и атакующей Португалии, чтобы он учился у них? Теперь он в нем не сомневается? Не понимаю как это недоразумение можно журналистом называть
+58
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+55
Первый ЧМ или ЧЕ с 98 года, который я почему-то не смотрю. Чет разочаровался в футболе. Темп жизни высокий, времени нет совсем. Кое-как успеваю Ф1 посмотреть. А тут ещё эта тягомотина. Смотрю нарезки с матчей, статьи читаю, комментарии. Складывается ощущение, что много я не потерял. Всём добра.
+61
-11
+50
🩴🔄👟
+42
-2
+40
Ответ Fona
Это тот человек, который говорил Саутгейту о прекрасной и атакующей Португалии, чтобы он учился у них? Теперь он в нем не сомневается? Не понимаю как это недоразумение можно журналистом называть
Навык переобувания прокачен до сотого уровня - значит, журналист прекрасный, просмотры крутятся, бабки мутятся.
+18
0
+18
Но если Сэр Гарет Саутгейт сольет второй финал Евро подряд, первым, кто переобуется, будет как раз Пирс Морган))
+17
-2
+15
Ответ Alex Tarakanoff
Первый ЧМ или ЧЕ с 98 года, который я почему-то не смотрю. Чет разочаровался в футболе. Темп жизни высокий, времени нет совсем. Кое-как успеваю Ф1 посмотреть. А тут ещё эта тягомотина. Смотрю нарезки с матчей, статьи читаю, комментарии. Складывается ощущение, что много я не потерял. Всём добра.
Жиза. Я еще на стадии 1/16 этого Евро дал слово, что если Англия выиграет - завязываю с футболом. И вот остался последний шаг, говорящий о том, что он для меня умер.
Футбол, уважение, легенды, все исчезло. Остались нытики, симулянты, золотые цепочки, скука, отсутствие лидеров и потенциальных легенд, политика и несправедливость...
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-11
+10
Посмеюсь когда испанцы накажут англичан за чванство. В прошлый раз итальянцы их уже наказывали.
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Ответ re#mn
Напряги зачатки мозга и проследи за тем как сборную англии выводили в финал, кто надоумил посеять Испанию, Германию. и Францию так, что ессено останется только одна из них , сразу столкнув хозяйку турнира Германию сначала с Испанией , а выигравшею с Францией , это было несложно предвидеть, кому это надо было!? почему их не разнесли по таблице!? победы Испании !
В курсе да, что Франция была бы в нижней части сетки, если бы выиграла группу? То же самое и Бельгия.
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+8
Ответ Alex Tarakanoff
Первый ЧМ или ЧЕ с 98 года, который я почему-то не смотрю. Чет разочаровался в футболе. Темп жизни высокий, времени нет совсем. Кое-как успеваю Ф1 посмотреть. А тут ещё эта тягомотина. Смотрю нарезки с матчей, статьи читаю, комментарии. Складывается ощущение, что много я не потерял. Всём добра.
Смотреть ф-1 и называть футбол тягомотиной?
Как-то не вяжется
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надеюсь это не произойдёт.
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Верните титул домой… но они же никогда не выигрывали Евро, о каком титуле речь?
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Да дело в том, что даже если англичане проиграют испанцам, Саутгейт всё равно останется у руля сборной. Они сами так хотят.
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Ответ Alex Tarakanoff
Первый ЧМ или ЧЕ с 98 года, который я почему-то не смотрю. Чет разочаровался в футболе. Темп жизни высокий, времени нет совсем. Кое-как успеваю Ф1 посмотреть. А тут ещё эта тягомотина. Смотрю нарезки с матчей, статьи читаю, комментарии. Складывается ощущение, что много я не потерял. Всём добра.
А я наоборот смотрю по возможности. Часто параллельно с другими делами. Матчи скучноватые, да - но люблю атмосферу большого турнира :)
+5
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+4
Ответ Alex Tarakanoff
Первый ЧМ или ЧЕ с 98 года, который я почему-то не смотрю. Чет разочаровался в футболе. Темп жизни высокий, времени нет совсем. Кое-как успеваю Ф1 посмотреть. А тут ещё эта тягомотина. Смотрю нарезки с матчей, статьи читаю, комментарии. Складывается ощущение, что много я не потерял. Всём добра.
Такая же история) футбол перестал дарить такие эмоции как раньше и не хочется тратить на это время) да и выросли, меньше свободного времени стало))
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То что мертво, умереть не может
+7
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Пирс,а чего возвращать то?
Англия никогда не выигрывала Евро
И 14.07.24 не выиграет
Победит его величество футбол,а не ......
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"Никогда не сомневался"...Еще бы добавил, что "с детства за Саутгейта" :))))
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Меня настораживает то что эта» ползучая» Англия доползла до финала… под всеобщее раздражение и стоны. Надеюсь футбол победит
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Ответ Издательство Trust Me, Bro
Жиза. Я еще на стадии 1/16 этого Евро дал слово, что если Англия выиграет - завязываю с футболом. И вот остался последний шаг, говорящий о том, что он для меня умер. Футбол, уважение, легенды, все исчезло. Остались нытики, симулянты, золотые цепочки, скука, отсутствие лидеров и потенциальных легенд, политика и несправедливость...
На этом Евро нет стадии 1/16.
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Ответ ardiles
выход Англии в финал, понятно, а при чем здесь Саутгейт?
Притом, что до него это у Англии не было поставлено на поток, какое бы поколение не было бы.
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Ну вот такие и губят футбол если не загубили уже....
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А в Крише сомневался или нет? Почему португальцы вылетели? Явно, наверно, не из-за КриРо... )))
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Ответ a2wai
Но если Сэр Гарет Саутгейт сольет второй финал Евро подряд, первым, кто переобуется, будет как раз Пирс Морган))
И напишет,,Я так и знал!,,
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Каковы предпосылки чтобы не сомневаться саутгейте. У меня сомнений много не вижу ни одного факта чтобы быть уверенным в победе Англии
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Ответ Издательство Trust Me, Bro
Жиза. Я еще на стадии 1/16 этого Евро дал слово, что если Англия выиграет - завязываю с футболом. И вот остался последний шаг, говорящий о том, что он для меня умер. Футбол, уважение, легенды, все исчезло. Остались нытики, симулянты, золотые цепочки, скука, отсутствие лидеров и потенциальных легенд, политика и несправедливость...
На самом деле ничего не поменялось кардинально, лишь одно важное отличие, ты был младше/свободнее, а сейчас вечно усталый наверное, как и большинство взрослых людей. Короче, это из серии "раньше трава была зеленее", но на самом деле это ты больше изменился, чем футбол.
И поэтому же и кажется что легенд меньше (ну и ещё может быть что когда ты говоришь про прошлые легенды, ты берёшь всех легенд из большого отрезка, десятилетиями, всех в кучу ставишь, а когда про нынешние легенды то только про здесь и сейчас, но это не правильно, хотя-бы с десятых считай, вон их сколько: Нойер, Лам, Мюллер, Кроос, Швайнштайгер, Иньеста, Хави, Бускетс, Алвес, Пуйоль, Пике, Месси, Неймар, Вилья, Суарес, Джеррард, Лэмпард, Дрогба, Яя Туре, Давид и Тиаго Сильва, Де Бруйне, Агуэро, Компани, Буффон, Кьеллини, Боннучи, Тевес, Ди Мария, Кавани, Модрич, Роналду, Бензема, Касильяс, Рибери, Роббен, Гризман, Салах, Мбаппе, Ван Дейк, Чех, Марсело, Рамос, Пепе, Видаль, Ибрагимович, Ройс, Облак и я даже практически не думал а если вспоминать то сколько их... и из тех кто меньше 25 тоже многие будут легендами. Просто когда условному Рибери было 23-25, он тоже не считался легендой, это в конце карьеры приходит).
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Ответ Д1988
Я и Ф1 уже лет 7-8 даже не включаю. Шумахер, Барикелло, Баттон. Сейчас не то
Почему финов забыл?
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Рано переобувается. Могут же еще проиграть
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Ответ Egobrain
Смотреть ф-1 и называть футбол тягомотиной? Как-то не вяжется
На вкус и цвет, как говорится)
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Ответ hockeyrussia
Полтора года не смотрел футбол - с победы Аргентины на ЧМ. Можно было и не возвращаться...
Забавно
Сколько себя помню, таких любителей крупных турниров презирали нормальные болельщики
А сейчас хвастаются темч что футбол раз в два года включают.
Ещё и разочаровываться успевают
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Цитата "блестящая игра и тренерская работа"
У них там что в Англии другую картинку дают? Они видели качество футбола своей сборной?
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