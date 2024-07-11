Морган о выходе Англии в финал Евро: «Блестящe. Мы в одном матче от бессмертия – победим Испанию, думаю. Никогда не сомневался в Саутгейте»
Пирс Морган прокомментировал выход Англии в финал Евро-2024.
В полуфинале чемпионата Европы Англия обыграла Нидерланды со счетом 2:1. В финале турнира команда Гарета Саутгейта встретится с Испанией 14 июля.
«Блестящая победа, блестящий гол, блестящая игра и тренерская работа.
Поздравляю Англию, особенно Олли Уоткинса и Гарета Саутгейта. Мы в одном матче от бессмертия – вперед, ребята, верните [титул] домой.
Рад за Саутгейта. По ходу турнира все сомневались в нем, но он снова вывел нас в финал, и я думаю, что в воскресенье мы победим.
Никогда не сомневался в тебе, Гарет», – написал телеведущий и болельщик «Арсенала».
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Футбол, уважение, легенды, все исчезло. Остались нытики, симулянты, золотые цепочки, скука, отсутствие лидеров и потенциальных легенд, политика и несправедливость...
Как-то не вяжется
Англия никогда не выигрывала Евро
И 14.07.24 не выиграет
Победит его величество футбол,а не ......
И поэтому же и кажется что легенд меньше (ну и ещё может быть что когда ты говоришь про прошлые легенды, ты берёшь всех легенд из большого отрезка, десятилетиями, всех в кучу ставишь, а когда про нынешние легенды то только про здесь и сейчас, но это не правильно, хотя-бы с десятых считай, вон их сколько: Нойер, Лам, Мюллер, Кроос, Швайнштайгер, Иньеста, Хави, Бускетс, Алвес, Пуйоль, Пике, Месси, Неймар, Вилья, Суарес, Джеррард, Лэмпард, Дрогба, Яя Туре, Давид и Тиаго Сильва, Де Бруйне, Агуэро, Компани, Буффон, Кьеллини, Боннучи, Тевес, Ди Мария, Кавани, Модрич, Роналду, Бензема, Касильяс, Рибери, Роббен, Гризман, Салах, Мбаппе, Ван Дейк, Чех, Марсело, Рамос, Пепе, Видаль, Ибрагимович, Ройс, Облак и я даже практически не думал а если вспоминать то сколько их... и из тех кто меньше 25 тоже многие будут легендами. Просто когда условному Рибери было 23-25, он тоже не считался легендой, это в конце карьеры приходит).
Сколько себя помню, таких любителей крупных турниров презирали нормальные болельщики
А сейчас хвастаются темч что футбол раз в два года включают.
Ещё и разочаровываться успевают
У них там что в Англии другую картинку дают? Они видели качество футбола своей сборной?