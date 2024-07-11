Карл III поздравил Англию с выходом в финал Евро: «Позволю себе призвать вас победить без чудо-голов на последней минуте и серии пенальти – давление и пульс у всей страны существенно снизятся!»
Король Великобритании поздравил сборную Англии с выходом в финал Евро-2024.
Команда Гарета Саутгейта обыграла сборную Нидерландов в 1/2 финале турнира (2:1).
«Мы с женой присоединяемся ко всей нашей семье и передаем вам самые теплые поздравления с выходом в финал чемпионата Европы, а также наилучшие пожелания на воскресный матч.
Позволю себе призвать вас одержать победу до того, как возникнет необходимость в чудо-голах на последней минуте или в очередной драме в серии пенальти – тогда, я уверен, давление и пульс у всей страны существенно снизятся!
Удачи, Англия», – говорится в сообщении Карла III.
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