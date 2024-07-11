Карл III поздравил Англию с выходом в финал Евро: «Позволю себе призвать вас победить без чудо-голов на последней минуте и серии пенальти – давление и пульс у всей страны существенно снизятся!»

Теги Сборная Нидерландов по футболу Сборная Англии по футболу Евро-2024 Футбол

Король Великобритании поздравил сборную Англии с выходом в финал Евро-2024.

Команда Гарета Саутгейта обыграла сборную Нидерландов в 1/2 финале турнира (2:1). 

«Мы с женой присоединяемся ко всей нашей семье и передаем вам самые теплые поздравления с выходом в финал чемпионата Европы, а также наилучшие пожелания на воскресный матч.

Позволю себе призвать вас одержать победу до того, как возникнет необходимость в чудо-голах на последней минуте или в очередной драме в серии пенальти – тогда, я уверен, давление и пульс у всей страны существенно снизятся!

Удачи, Англия», – говорится в сообщении Карла III. 

Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола

46 комментариев
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Как они это делают Карл ?!)
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Карл озвучил мысли всех футбольных фанатов. Хватит ватоката - даешь смотрибельный финал.
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Ответ Человек1991
Комментарий скрыт
Принести платок?))
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Даже Чарльза бесит игра, которую ставит Саутгейт...
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Англия против Испании. Ну штош, это уже было. Непобедимая Армада, немало стычек за контроль над территориями Нового Света в начале колонизации Америки. А вот в футболе я не припомню ни одного матча между ними на крупных турнирах. Ждём интригующий финал)
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Карл у Гарета украл чудо-драму, а Гарет у Карла украл пульсомер
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Уткин часто говорил что финал Испания - Нидерланды 2010 года был единственным королевским финалом, где обе команды были монархиями. Эх не дожил он до второго.
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Ответ Андрей Леонов
Он Чарлз так-то. Если он к кому-то на спорце написал типа "терь Карлом буду", вы скрины покажите пжл.
Существует традиция в русском языке, называть монарших особ на немецкий манер. Все Шарли и Чарльзы у нас Карлы, все Луи - Людовики, а Уильямы - Вильгельмы.
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Принц Уильям наверное самый счастливый, игрок его любимой команды забил победный)
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И добавил: "Пожалейте дедушку".
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Ответ РАФА ВЕЛИЧАЙШИЙ
Англия против Испании. Ну штош, это уже было. Непобедимая Армада, немало стычек за контроль над территориями Нового Света в начале колонизации Америки. А вот в футболе я не припомню ни одного матча между ними на крупных турнирах. Ждём интригующий финал)
В итоге англичане устроили декласс и испанцам, и французам, разгромив все перехайпанные армады. Надеюсь, в финале будет тоже самое.
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Ответ Человек1991
Комментарий скрыт
Да не горит у меня!!!!
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Английский юмор)
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Получилось прямо королевское поздравление ! И пожелание здоровьесберегательное …
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Надо просто пропустить 2-3 мяча до перерыва и не будет нервов
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Ответ Nick Crosier
Вот бы дебаты Карла и Джо.
Там и так с Трампом выглядело в стиле "Иван Иванович с Иваном Никифоровичем"
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Просто пусть победит нормальный футбол!! За победу Испании на Евро 2024!!!🇪🇸
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Эти ребята кстати еще и поют перед каждой игрой короткий но величественный гимн за его здоровье!
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Карл III поздравил Англию с выходом в финал Евро: «Позволю себе призвать вас победить без чудо-пенальти – позор и стыд у всей страны существенно снизятся!»
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этих деревяшек ,размажут гишпанцы как ...
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Комментарий удален пользователем
Ответ РАФА ВЕЛИЧАЙШИЙ
Англия против Испании. Ну штош, это уже было. Непобедимая Армада, немало стычек за контроль над территориями Нового Света в начале колонизации Америки. А вот в футболе я не припомню ни одного матча между ними на крупных турнирах. Ждём интригующий финал)
Ну, если не считать Лиги наций в 2018, то в последний раз не в товарняке они пересекались в 1996 году. А до того в 1982 году. В общем, там особо никто не помнит
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Ответ РАФА ВЕЛИЧАЙШИЙ
Англия против Испании. Ну штош, это уже было. Непобедимая Армада, немало стычек за контроль над территориями Нового Света в начале колонизации Америки. А вот в футболе я не припомню ни одного матча между ними на крупных турнирах. Ждём интригующий финал)
Ну больших матчей не было, потому что, что те что другие, до поздних стадий относительно регулярно стали доходить лишь в последнее время .А так был матч на ЧМ-82 в Испании 0-0, обе команды вылетели уступив в группе ФРГ. Был матч 1/4 Евро-96 уже в Англии и опять 0-0 и первая и до 2018 года единственная победа Англии по пенальти. Дальше Англия уступила опять Германии.
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Саутгейт убьет короля)
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Страны? Кто-то расскажет его величеству за кого болеют в той же Шотландии?
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без последних минут и пенальти? какой дерзкий король!!
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Старику уж точно волноваться не надо лишний раз
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В воскресенье Испания покажет кто настоящий хозяин морей ))
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Не ну Саутгейта щас в святых примут.
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Кто-нибудь объяснит почему гол Симонса засчитали. Я согласен что он по правилам оттеснил корпусом, но потом отталкиваясь Симмонс наступил на ноги Райса, тем самым избавив себя от преследования. Это же фол.
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