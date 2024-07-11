Уоткинс с победным голом на 91-й признан лучшим игроком матча Нидерланды – Англия
Олли Уоткинс признан лучшим игроком матча Нидерланды – Англия.
Команда Гарета Саутгейта одержала победу со счетом 2:1 в полуфинале Евро-2024.
Нападающий «Астон Виллы» Уоткинс вышел на поле на 81-й минуте, заменив Харри Кейна, и забил победный гол на 91-й.
В этом матче Олли совершил 4 касания и отдал два точных паса.
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Очень уважаю Кейна. Но считаю что в финале Уоткинс должен получить больше времени.
это на долго запомнился
Как никак победный гол это, выведший в финал