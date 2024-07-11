Уоткинс с победным голом на 91-й признан лучшим игроком матча Нидерланды – Англия

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Олли Уоткинс признан лучшим игроком матча Нидерланды – Англия.

Команда Гарета Саутгейта одержала победу со счетом 2:1 в полуфинале Евро-2024.

Нападающий «Астон Виллы» Уоткинс вышел на поле на 81-й минуте, заменив Харри Кейна, и забил победный гол на 91-й. 

В этом матче Олли совершил 4 касания и отдал два точных паса. 

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42 комментария
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Олли молодец, конечно. Но роскошный матч провел Мэйну. А еще очень понравился Палмер. Мало того, что голевая у него, так еще за 10 минут отдал 2 обостряющих паса в штрафную. На 2 больше, чем у Фодена за турнир.
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Это как Эдер практически 8 лет назад
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Ответ NickN
Куман замены явно попридержал. Нужно было раньше выпускать, но он готовился к пенальти, скорее всего. А Саутгейт рискнул - убрал капитана и выпустил свежую кровь. Вот и результат
Чем он рисковал ? Он убрал игрока , которого просили убрать буквально все и выпустил игрока который так несправедливо мало играл и это вызывало недоумения у многих кто смотрел Апл он лучше Кейна как форвард
+23
-7
+16
Куман замены явно попридержал. Нужно было раньше выпускать, но он готовился к пенальти, скорее всего. А Саутгейт рискнул - убрал капитана и выпустил свежую кровь. Вот и результат
+13
-2
+11
Ответ NickN
Куман замены явно попридержал. Нужно было раньше выпускать, но он готовился к пенальти, скорее всего. А Саутгейт рискнул - убрал капитана и выпустил свежую кровь. Вот и результат
Вот тут он удивил, что не ссыкнул
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Олли провел отличный сезон в Вилле, я был очень удивлен, что Саутгейт его почти не использует. Но что я понимаю в плане Сайтгейта...
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Все-таки основная работа центрфорварда - открыться и пробить.
Очень уважаю Кейна. Но считаю что в финале Уоткинс должен получить больше времени.
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Ответ arajanarm
Лучшим был Васант, два дня назад похоронил Нидерландов
Вселенная схлопнется, если он спрогнозирует победу Испании
+5
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Ответ Den-is
Игрок матча - Беллингем. Бред - давать игрока матча тому, кто провел от силы 15 минут на поле
А Джуду за что? За огромное количество потерь?
+5
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Шикарный выход под конец,
это на долго запомнился
+6
-2
+4
Ну нельзя же называть игрока лучшим в матче только за то, что он победный забил, 10 минут человек на поле провёл…
+6
-3
+3
Ответ Den-is
Он мне напомнил Зидана по манере удерживания мяча и ведения команды за собой. Он очень здорово сыграл. Просто кремень
Либо ты шутишь, либо я не знаю. Ну ведь все время матча именно Беллингем был балластом, постоянно терял мячи, не мог продвинуть мяч. Но у каждого свое мнение.
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Ответ arajanarm
Трофей Кейн возьмёт с Баварией, а сейчас пусть победит Испания, а ЗМ-Родри
Если Родри после требла его не получил, то сейчас шансов нет
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Уоткинс воткнул.
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Ответ Den-is
Внимательнее смотреть надо было. А то вы только голы и голевухи выискиваете)
Какие голы и голевухи. От Беллингема я ждал выстраивания игры в полузащите, но он очень мало обострял. Хотя он играл АПЗ с двумя опорниками, где он должен был ярко выделяться.
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Ответ arajanarm
Он спрогнозирует победу Англии и этот раз , к сожелению, будет прав
Я хочу увидеть трофей Кейна, ну и немножко ЗМ Джуда😀поэтому пусть спрогнозирует Испанию
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Ответ samatzakirzyanov
ЗМ Карвахаля увидеть не хочешь? Он явно больше заслужил. Финал ЛЧ вытащил как никак.
Тоже не против) но защитникам его получить шансов нет
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Лучшим был Васант, два дня назад похоронил Нидерландов
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Ответ Владимир Туаев
Ну нельзя же называть игрока лучшим в матче только за то, что он победный забил, 10 минут человек на поле провёл…
За 80 минут остальные чем отметились? Кейн с пенальти забил?
Как никак победный гол это, выведший в финал
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Ответ Парень со двора Шмурнова
Я очень рад за Англию. Наперекор хейтерам по всему миру они в финале Евро. А я говорил ☝🏻
Я тоже говорил
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Олли, конечно, хорош! Рад за него) Но чёртовы англичане должны были проиграть)
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Ответ samatzakirzyanov
Какие голы и голевухи. От Беллингема я ждал выстраивания игры в полузащите, но он очень мало обострял. Хотя он играл АПЗ с двумя опорниками, где он должен был ярко выделяться.
Беллингем в Реале и Беллингем в сборной Англии это два совершенно разных игрока. Это не тот тащер, который дважды прибил Барселону
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Очень хороший гол. Вообще обожаю голы с острых углов. Там по наитию надо, как и удары с лету )
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Ответ VuNePonimaete
Вселенная схлопнется, если он спрогнозирует победу Испании
Он спрогнозирует победу Англии и этот раз , к сожелению, будет прав
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Ответ VuNePonimaete
Я хочу увидеть трофей Кейна, ну и немножко ЗМ Джуда😀поэтому пусть спрогнозирует Испанию
Трофей Кейн возьмёт с Баварией, а сейчас пусть победит Испания, а ЗМ-Родри
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Мне понравился Майну, первый топовейший матч на турнире
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Ответ aidar1990555
Чем он рисковал ? Он убрал игрока , которого просили убрать буквально все и выпустил игрока который так несправедливо мало играл и это вызывало недоумения у многих кто смотрел Апл он лучше Кейна как форвард
Это да. Просто нетипичный мув от Саутгейта. Он вообще консерватор в плане состава - Палмер упорно все Евро на скамейке просидел, например. И тут, когда все идет к пенальти - внезапная замена Кейна.
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Ответ NickN
Куман замены явно попридержал. Нужно было раньше выпускать, но он готовился к пенальти, скорее всего. А Саутгейт рискнул - убрал капитана и выпустил свежую кровь. Вот и результат
Какой авантюрист и смельчак этот Саутгейт
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Ответ aidar1990555
Чем он рисковал ? Он убрал игрока , которого просили убрать буквально все и выпустил игрока который так несправедливо мало играл и это вызывало недоумения у многих кто смотрел Апл он лучше Кейна как форвард
Ну не лучше Кейна, но то, что он в лучшей форме и явно свежее очевидно
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