Кейн – лучший бомбардир плей-офф Евро в истории с 6 голами. Форвард «Баварии» побил рекорд Гризманна – 5

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Харри Кейн стал лучшим бомбардиром в плей-офф чемпионатов Европы в истории.

Сборная Англии играет с командой Нидерландов (1:1, первый тайм) в полуфинале Евро-2024. 

На 18-й минуте этого матча форвард «Баварии» Харри Кейн сравнял счет точным ударом с пенальти. 

Он забил 3-й гол на Евро-2024 и суммарно 6-й в матчах на вылет на чемпионатах Европы. Таким образом, Кейн стал лучшим бомбардиром в истории плей-офф Евро.

Он побил рекорд форварда «Атлетико» и сборной Франции Антуана Гризманна, который забил 5 голов в плей-офф чемпионатов Европы. 

По 4 мяча в плей-офф забили Нуну ГомешГерд МюллерДитер Мюллер и Драган Джаич.

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35 комментариев
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Ответ Morrigane
Сколько из них с пенальти? Уж это могли бы написать
Этот первый. Еще один раз Кейн добил с точки после своего же удара, отбитого Шмейхелем на Евро-2020
+54
0
+54
Сколько из них с пенальти? Уж это могли бы написать
+31
-16
+15
Ответ Давид Кочинян
Этот первый. Еще один раз Кейн добил с точки после своего же удара, отбитого Шмейхелем на Евро-2020
Пока искал сам (безуспешно, кстати), надеялся, что какой-нибудь добрый человек ответит тут. Так и вышло, спасибо!
+11
0
+11
Ответ L1S
Получается, что у Роналду 1-3 гол в плей-офф за 6 евро? Не думал, что из 14 голов им так много забито в группе.
52 матча на Евро/ЧМ, 22 гола (3 в ПО и только на Евро)
+11
-2
+9
Получается, что у Роналду 1-3 гол в плей-офф за 6 евро? Не думал, что из 14 голов им так много забито в группе.
+10
-3
+7
Красавчик.
+7
-1
+6
Ответ artem21
Кейн проводит по губам своим хейтерам из раза в раз. Лучший нападающий прямо сейчас по факту.
Но, проклятье Кейна это не отменяет.
+2
0
+2
Ответ Капибарбер
В два раза круче Рональду, это математика ребята, здесь не поспоришь👍
Даже у Нуну Гомеша голов больше, это просто кринж какой-то:))
+7
-5
+2
Ответ Капибарбер
Комментарий удален пользователем
В каждой новости Роналду приплетайте. 😂😂😂😂
+12
-10
+2
а где в списке тот парень который на групповых этапах феерит
+5
-3
+2
А где же "лучший" на ЧЕ?.. Дома.. В СА.. Молится.. А-ха-ха-ха.. 🤭🤣
+8
-6
+2
Честно говоря после Евро 2016 у многих была уверенность в том что Гризманн с легкостью обгонит Платини
+2
0
+2
Ответ L1S
Получается, что у Роналду 1-3 гол в плей-офф за 6 евро? Не думал, что из 14 голов им так много забито в группе.
да как то мало
а столько лет
Если Ямал не будет с травмами, он наверное на большем кол-во Евро сыграет.
+4
-3
+1
Ответ L1S
Получается, что у Роналду 1-3 гол в плей-офф за 6 евро? Не думал, что из 14 голов им так много забито в группе.
Да, переоценённый футболист, конечно. Один из голов в ворота грозной сборной Уэльса.
+2
-2
0
когда смеялись над Кейном, что он прокаженный для титулов, я написал, почему бы ему не выиграть евро))) заминусовал жёстко, он может и не выиграет, но чувак очень близко))) хочется, чтобы выиграла Испания, т к. это все таки лучший футбол, но и прикольно ,если ты Кейн начал свою поступь с трофеев в сборной, такое не часто встретишь. Он заслужил ,все таки. Столько забивать и без титулов, обидно и не справедливо.
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ну что, не хватило сил о драгане джаиче добавить информации? да и остальных легендах прошлого?)))
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Гарри Линекер, скажи, как у тебя там дела? Хорошо кушаешь?
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А как же главный бомбардир Евро, ради рекорда которого вся сборная пожертвовала собой. Какая же стыдоба, у чела рекорд по турнирам (6) рекорд по матчам (30) а голов в плей офф забил только 3.
+2
-2
0
Харри крут
+1
-1
0
Надо больше пиара.
+1
-1
0
Кейн топчик. Непонятно только какого хр он так долго в Тотенхеме сидел. У него Леви паспорт забирал что ли)
+1
-1
0
Игрок одного чемпионата европы
+2
-2
0
Кейн проводит по губам своим хейтерам из раза в раз. Лучший нападающий прямо сейчас по факту.
+10
-10
0
Не ставят пенальти за фолы, которые свистят не в штрафной - не довольны. Ставят - пенальти левый. Короче судья плохой, Англию тащат, Саутгейт физрук. Очень объективная оценка
+2
-2
0
Комментарий удален пользователем
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