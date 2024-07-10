Кейн – лучший бомбардир плей-офф Евро в истории с 6 голами. Форвард «Баварии» побил рекорд Гризманна – 5
Харри Кейн стал лучшим бомбардиром в плей-офф чемпионатов Европы в истории.
Сборная Англии играет с командой Нидерландов (1:1, первый тайм) в полуфинале Евро-2024.
На 18-й минуте этого матча форвард «Баварии» Харри Кейн сравнял счет точным ударом с пенальти.
Он забил 3-й гол на Евро-2024 и суммарно 6-й в матчах на вылет на чемпионатах Европы. Таким образом, Кейн стал лучшим бомбардиром в истории плей-офф Евро.
Он побил рекорд форварда «Атлетико» и сборной Франции Антуана Гризманна, который забил 5 голов в плей-офф чемпионатов Европы.
По 4 мяча в плей-офф забили Нуну Гомеш, Герд Мюллер, Дитер Мюллер и Драган Джаич.
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