Гендиректор «Спартака» о конкуренции с «Зенитом»: «Есть разница в стоимости команд и бюджете, но мы понимаем ответственность перед болельщиками. Надеюсь, удастся еще усилиться»

Олег Малышев высказался о конкуренции с «Зенитом» в следующем сезоне.

– Становится ли реальным бороться за чемпионство «Спартаку» с учетом разницы в бюджете и трансферах « »?

– Это правда, что есть разница в стоимости команд и бюджете. Тем не менее мы все понимаем, какая у нас есть ответственность перед болельщиками.

Те игроки, которые уже есть в составе, тоже понимают и делают все возможное, чтобы выступить лучше, чем в прошлом году. Очень надеюсь, что все-таки удастся еще усилиться, – сказал генеральный директор « ».

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