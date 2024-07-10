Гендиректор «Спартака» о конкуренции с «Зенитом»: «Есть разница в стоимости команд и бюджете, но мы понимаем ответственность перед болельщиками. Надеюсь, удастся еще усилиться»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Чемпионат.com Олег Малышев Футбол

Олег Малышев высказался о конкуренции с «Зенитом» в следующем сезоне.

Становится ли реальным бороться за чемпионство «Спартаку» с учетом разницы в бюджете и трансферах «Зенита»?

– Это правда, что есть разница в стоимости команд и бюджете. Тем не менее мы все понимаем, какая у нас есть ответственность перед болельщиками.

Те игроки, которые уже есть в составе, тоже понимают и делают все возможное, чтобы выступить лучше, чем в прошлом году. Очень надеюсь, что все-таки удастся еще усилиться, – сказал генеральный директор «Спартака».

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42 комментария
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Он так говорит будто все эти годы Спартак брал серебро и вот только разница в бюджете не позволяла стать первыми. Только это не так. Спартак и десятым недавно был и в целом не является главным конкурентом Зенита в чемпионате. Так что кивки на бюджет довольно смешны. У вас бюджет стабильно 2-ой в лиге, а среднее место за последние 6 лет хорошо если пятое.
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Да хватит жаловаться на деньги. Если бы вы трансферы делали не для того, чтобы на комиссиях навариться, а для дела, давно был бы более приемлемый результат.
В прошлом сезоне накупили игроков на 37 миллионов. А в итоге пятое место.
Это мне напоминает сезон 19/20 - где трансферов было на 42 миллиона. Тила купили за 18, потом продали за 3. Результат - 7е место.
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Ответ Юрий Кечко
После покупки аргентинца ( вылетела из головы фамилия ) за 16 вообще про бюджет не надо рот открывать )))
Куплен только Виллиан Жозе.
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После покупки аргентинца ( вылетела из головы фамилия ) за 16 вообще про бюджет не надо рот открывать )))
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Даже перчатку не кинет? Робкий гендиректор в популярном Спартаке пошёл.
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Ответ Максим Прокофьев
Постоянно покупают за те-же деньги что Зенит игроков а потом даром рвут контракты не умея продавать, так что-что что а менеджмент у Спартака дно и только их вина что с нефтяной трубы не могут собрать такой же состав что собрали с газовой.
В топ-20 самых дорогих трансферов в истории РПЛ 9 мест у Зенита, в топ-10 - 7 мест. Рекордная покупка Спартака, Гус Тил, - на 20 месте. А так да, за те же деньги.
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Директор Спартака какой-то инкогнито? Фамилия есть у него или уже шифроваться начал?
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Смешно слышать, что у них бюджет меньше) Покупают всяких Угальде за 13 миллионов, а потом плачут у нас нет денег. Может нужно нанять профессиональных селекционеры?) 90 процентов трансферов провальны, а дорогие вообще всегда
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Так вы не с Зенитом бюджетом соревнуйтесь, а с конкурентами, которые с 5 по 10 место расположись. Ростов там, Рубин.
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Ответ Максим Прокофьев
Постоянно покупают за те-же деньги что Зенит игроков а потом даром рвут контракты не умея продавать, так что-что что а менеджмент у Спартака дно и только их вина что с нефтяной трубы не могут собрать такой же состав что собрали с газовой.
Малком, Халк, Витцель, Данни, Альберто, Вендел, Паредес, Бруну Алвеш - хоть раз Спартак тратил столько же на одного игрока? зачем врать-то
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Руководство Спартака привыкло набивать карманы на сомнительных трансферах. Ну а по поводу титулов ноют про финансы))
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судя по комментам и трансферам, уровень гендира слаб
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Ответ Kit Belleu
Почему у более богатого Лукойла,Спартак беднее Зенита? Жадность.
Они раздают деньги московским бабушкам, которых грабит Зенит. На Спартак не остаётся.
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"есть разница в стоимости команд и бюджете"
И болельщики тоже видят, что есть. Например, бюджет Динамо (8390 млн. руб.) почти на 20% меньше бюджета Спартака ( 9570 млн. руб.), но при этом Динамо до последнего тура борется за чемпионство, а Спартак не борется ни за что вообще никогда.
А бюджет Локомотива (6730 млн. руб.) в полтора (!!!) раза меньше бюджета Спартака, но при этом Локо до последнего борется за медали чемпионата, а Спартак сидит на 5-м месте и ему ничего не надо, Спартаку и так хорошо. Достаточно проплатить в московской прессе очередную компанию про непревзойденное величие Спартака и неизбежность будущего чемпионства, и можно дальше спокойно пилить и воровать, больше ни о чем не думая до конца сезона...
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Для команд со стабильными инвестициями и с такой трансферной политикой подобные оправдания всегда выглядят крайне неубедительно.
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Вот уж только не спартачку жаловаться о финансовых возможностях 😁
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Вы бы лучше хоть на трансферах в ноль вышли у вас черная дыра откуда деньги то от Московских бабушек
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Ответ Three Days Grace
Малком, Халк, Витцель, Данни, Альберто, Вендел, Паредес, Бруну Алвеш - хоть раз Спартак тратил столько же на одного игрока? зачем врать-то
Сантос, Барриос, Клаудиньо, Нино, Родригао, Педро, Эракович, Ерохин, Оздоев, Кузяев, Караваев, Алип, Горшков кого из них не мог купить спартак?
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Какая конкуренция Спартака Зениту? Спартаку бы не оказаться худшим из московских клубов. В прошлом сезоне ему повезло благодаря ЦСКА, но в этом ЦСКА хорошо усилился, Спартаку трудно будет с ним бороться, правда Локо что-то не то творит.
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в этом сезоне юбилей у Зенита а через год попробуем поборотся
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еще?а кем усилились?
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Ответ Vatikan
Нико Уильямса надо брать
Немного опоздали... Его Барса забирает.
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Усилились тем,что отпустили Классена и Джикию,не продали Соболева,взяли Станковича,Жозе и пообещали что будет лучше во всех смыслах....Ждём эффекта.....
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Конечно усилимся, Довбня на подходе)
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Вы разве усиливались, чтобы говорить надеюсь удастся еще усилиться. Купили пенсионера непонятного. Это не усиление
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Ответ Юрий Кечко
После покупки аргентинца ( вылетела из головы фамилия ) за 16 вообще про бюджет не надо рот открывать )))
Стоимость сама по себе не показатель.
Нищий ЦСКА купил Влашича за 23, потому что был уверен что это хорошая цена и продаст дороже. И продал за 30.
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Ответ Максим Прокофьев
Постоянно покупают за те-же деньги что Зенит игроков а потом даром рвут контракты не умея продавать, так что-что что а менеджмент у Спартака дно и только их вина что с нефтяной трубы не могут собрать такой же состав что собрали с газовой.
Когда спартак тратил 30-40-50 лямов на игрока?
Зачем врать?
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Ответ Иван Шуткин
Смешно слышать, что у них бюджет меньше) Покупают всяких Угальде за 13 миллионов, а потом плачут у нас нет денег. Может нужно нанять профессиональных селекционеры?) 90 процентов трансферов провальны, а дорогие вообще всегда
Вон Аршавина можно продать отличный менеджер и за сыном присмотр будет)) и до Останкино рукой подать где можно экспертом калымить.))
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