Гендиректор «Спартака» о конкуренции с «Зенитом»: «Есть разница в стоимости команд и бюджете, но мы понимаем ответственность перед болельщиками. Надеюсь, удастся еще усилиться»
Олег Малышев высказался о конкуренции с «Зенитом» в следующем сезоне.
– Становится ли реальным бороться за чемпионство «Спартаку» с учетом разницы в бюджете и трансферах «Зенита»?
– Это правда, что есть разница в стоимости команд и бюджете. Тем не менее мы все понимаем, какая у нас есть ответственность перед болельщиками.
Те игроки, которые уже есть в составе, тоже понимают и делают все возможное, чтобы выступить лучше, чем в прошлом году. Очень надеюсь, что все-таки удастся еще усилиться, – сказал генеральный директор «Спартака».
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В прошлом сезоне накупили игроков на 37 миллионов. А в итоге пятое место.
Это мне напоминает сезон 19/20 - где трансферов было на 42 миллиона. Тила купили за 18, потом продали за 3. Результат - 7е место.
И болельщики тоже видят, что есть. Например, бюджет Динамо (8390 млн. руб.) почти на 20% меньше бюджета Спартака ( 9570 млн. руб.), но при этом Динамо до последнего тура борется за чемпионство, а Спартак не борется ни за что вообще никогда.
А бюджет Локомотива (6730 млн. руб.) в полтора (!!!) раза меньше бюджета Спартака, но при этом Локо до последнего борется за медали чемпионата, а Спартак сидит на 5-м месте и ему ничего не надо, Спартаку и так хорошо. Достаточно проплатить в московской прессе очередную компанию про непревзойденное величие Спартака и неизбежность будущего чемпионства, и можно дальше спокойно пилить и воровать, больше ни о чем не думая до конца сезона...
Нищий ЦСКА купил Влашича за 23, потому что был уверен что это хорошая цена и продаст дороже. И продал за 30.
Зачем врать?