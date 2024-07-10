Лионель Месси: «Было непросто снова выйти в финал, и Аргентина должна воспользоваться этим. Я наслаждаюсь, осознаю, что это последние битвы»

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Кубок Америки Анхель Ди Мария Николас Отаменди Интер Майами Футбол

Лионель Месси намекнул на скорое завершение карьеры в сборной Аргентины.

Аргентина вышла в финал Кубка Америки, в полуфинале обыграв сборную Канады (2:0).

«Давайте наслаждаться тем, через что мы проходим как сборная и как коллектив. Снова выйти в финал, чтобы бороться за звание чемпионов, было непросто. Это очень сложно, и мы должны воспользоваться этим.

Я проживаю это так же, как и все остальное в последнее время – получаю огромное удовольствие и так же, как Ди Мария и Отаменди, осознаю что это последние битвы», – сказал капитан сборной Аргентины.

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79 комментариев
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Хорошо сказал. Последние битвы...
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+49
Ответ KiNG_K
Комментарий скрыт
Ну Канада и Чили посильнее Чехии, Грузии, Словении)))
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Ответ rus mag
Комментарий скрыт
На Копе из группы выходят 2 команды, на Евро - 3. Очень сложно выйти из группы когда ты должен просто не последнее место занять и хотя бы раз выиграть. У Нидерландов особенно, заняли третье место, а дальше Румыния и Турция. Ну вот я просто представляю как бы тут вопили играй Аргентина с такими сборными) Тут Канаду ровняют с мусором, а что сказать про Румынию или Турцию?)
+29
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+24
так то Канада - Франция 0:0 относительно не давно )))
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Ответ KiNG_K
Комментарий скрыт
У вас все, кто проигрывает аргам- нулевые.
+11
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Ответ as009595@icloud.com
Комментарий скрыт
Не смотрю Копу, но буду писать, что Эквадор лёгкий соперник) гениально. И не поспоришь
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Ответ KiNG_K
Да тут без хейта, уже третья новость про сложность, хотя довольно легкая дорога в финал у них. Тут надо совсем дурака валять, чтобы умудриться не выйти
Ну Бразилия же умудрилась вылететь в 1/4 или не обыграть Коста-Рику
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Есть возможность увидеть Месси и Суареса вместе на футбольном поле в США, правда есть один нюанс...
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Ответ morphvirg
"а что сказать про Румынию или Турцию?)" Так никто и не спорит, что Румыния и Турция-так себе соперники.
Как это никто не спорит, если фанатик выше пишет, что на Копе легче до финала дойти, чем на Евро из группы выйти) Но путь Голландии на этом евро доказывает обратное. Ну и Португалия на Евро16, вышедшая с третьего места из группы и не сыгравшая с топами до финала, передаёт привет)
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Ответ as009595@icloud.com
Да Эквадор, Канада, очень непростые соперники
Ну ты-то их в лёгкую 5:0 вынес бы, куда там Месси до тебя.
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Думаю,что реально выиграть Кубок Америки для Аргентины...И скорее всего Лео сосредоточится на MLS, там можно ещё попасть и на ЧМ среди клубов...Вроде есть ещё что-то типа американской Лиги чемпионов,это если они MLS выиграют...Просто понятно,что Месси идёт к окончанию карьеры и я лично с удовольствием смотрю,как красиво он идёт к своему величию..
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Ответ Джони Му
Ну да, с такой сеткой ооочень сложно пройти)
На прошлой копе была сложнейшая сетка в истории футбола, так что заслужили
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Ответ Юрий Кечко
Если Месси выиграет ещё одну копу, я не знаю насколько уже фанаты Рона должны быть олигафренами что бы даже затевать спор о сравнении величия и наследия ..
Ну видишь как - им всё не то. То пенальти много, то сетка лёгкая. А вот бедному Кришти тяжко.
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Ответ Джони Му
Ну да, с такой сеткой ооочень сложно пройти)
С такой сектой как у кринжа вообще сложно:))
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Ответ Царун Владислав
Тебе жеребьевкой всех соперников подальше убрали, чтобы смог дойти до финала и он еще говорит про тяжелые испытания. Попал бы сначала на Бразилию и затем Уругвай, так уже в отпуске был бы
Мадам, у Месси в 21 году и Уругвай и Колумбия в 1/2 и Бразилия в финале и не то посмешище что сейчас, а Бразилия при Тите мощная и способная.
Итог : Месси Чемпион Континента.
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Два года до ЧМ, Лео будет 39..
Если без ущерба команде, то можно и поехать
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Ответ as009595@icloud.com
Да Эквадор, Канада, очень непростые соперники
Эквадор очень лёгкий соперник. Ты вообще хоть видел как их Аргентина прошла? )
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Ответ Юрий Кечко
Если Месси выиграет ещё одну копу, я не знаю насколько уже фанаты Рона должны быть олигафренами что бы даже затевать спор о сравнении величия и наследия ..
Может и не выигрывать, на его величие это вообще никак не повлияет:)) Просто сотый гвоздь в крышку глоров португальской бедолаги:))
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Ответ Slaven_Bilic
чем докажете что Канада сильнее Грузии?
почти на три десятка мест выше в рейтинге ФИФА
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Ответ Джони Му
Ну да, с такой сеткой ооочень сложно пройти)
Ну канада явно посильнее Словении)
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Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
Бельгия в рейтинге ФИФА 5 лет была на первом месте,однако ЧМ брали Франция и Аргентина,а Евро Италия. И в чем ценность рейтинга ФИФА кроме посева при жеребьёвке?-))
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Ответ fussballer
Но не последний для Лео ЗМ!
Последний. Ты реально считаешь , что можно дать ЗМ игроку который играет в МЛС?
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Чтобы Словакию пройти, судья левый пенальти назначил, а тут роналдуфилы пишут сетка лёгкая 😂🤣😂🤣😂🤣
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Большой молодец, вместе со сборной дошли до финала, осталось победить снова) Vamos Аргентина!
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У Месси 2 финала ЧМ и уже 4 финал Копы, если не ошибаюсь
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Ответ 134572784@vkontakte.ru
В Румынии и Турции больше игроков из европейских топ чемпионатов, что там у Канады кроме Дэвида и Дэвиса ?
А толку то? И что у Румыния и Турция чегото серьезного добились?Наличие топов в команде это ещё не гарантия что команда станет супер.
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Ответ Блуждающий странник
На Копе из группы выходят 2 команды, на Евро - 3. Очень сложно выйти из группы когда ты должен просто не последнее место занять и хотя бы раз выиграть. У Нидерландов особенно, заняли третье место, а дальше Румыния и Турция. Ну вот я просто представляю как бы тут вопили играй Аргентина с такими сборными) Тут Канаду ровняют с мусором, а что сказать про Румынию или Турцию?)
"а что сказать про Румынию или Турцию?)"
Так никто и не спорит, что Румыния и Турция-так себе соперники.
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Роналдуфилы пеняют на сеточку, но сами молятся, чтобы авейровцам достались лёгкие соперники.. Очень радовались, когда в группе им досталась Грузия.. 🤭.. Да и в СА не стесняясь визжали от радости, что в финале кубка не будет играть Милинкович из Хиляля.. Ну - не играл и что?. Полный обс..р что там, что там.. Приятно наблюдать за их "мечтами".. Который год уже.. А-ха-ха-ха..😀🤣👍🍓👉🚽
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Опять крутится та старая ретро пластинка,нытье криштибоев о том что турнир дно,соперники дно, мусорные матчи ,Копа дно,никому не нужная и позорная
Все это я читал в 2021 году, после Копы,потом читал в 2022 году после ЧМ , ничего не поменялось,только писаки на два три года постарели и все ещё горит полыхающий пожар 🤣🤣 А поджигатель все тот же чел.😄
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Ответ Din Rizaev
Чтобы Словакию пройти, судья левый пенальти назначил, а тут роналдуфилы пишут сетка лёгкая 😂🤣😂🤣😂🤣
Словения и Словакия-разные страны))
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