Лионель Месси: «Было непросто снова выйти в финал, и Аргентина должна воспользоваться этим. Я наслаждаюсь, осознаю, что это последние битвы»

Лионель Месси намекнул на скорое завершение карьеры в сборной Аргентины.

вышла в финал Кубка Америки, в полуфинале обыграв сборную Канады (2:0).

«Давайте наслаждаться тем, через что мы проходим как сборная и как коллектив. Снова выйти в финал, чтобы бороться за звание чемпионов, было непросто. Это очень сложно, и мы должны воспользоваться этим.

Я проживаю это так же, как и все остальное в последнее время – получаю огромное удовольствие и так же, как Ди Мария и , осознаю что это последние битвы», – сказал капитан сборной Аргентины.

Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола