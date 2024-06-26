ЦСКА достиг принципиальной договоренности с Жемалетдиновым. О подписании хавбека объявят в ближайшее время
Рифат Жемалетдинов перейдет в ЦСКА.
По информации «Спорт-Экспресса», московский клуб достиг принципиальной договоренности с 27-летним полузащитником. Сторонам осталось согласовать последние детали контракта.
Жемалетдинов уже встретился с главным тренером армейцев Марко Николичем и обсудил свою роль в команде. Ожидается, что о переходе игрока объявят в ближайшее время.
Хавбек находится в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «Локомотивом». В минувшем сезоне Мир РПЛ он провел 21 матч и забил 5 голов.
Подробную статистику футболиста можно найти здесь.
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А если Рифат сейчас будет себя показывать как в Локо при Николиче, то будет хорошим усилением.
В общем, ждем фото с Бабаевым )
То есть, очень вероятно, турецкие журналисты вкинули такую информацию на фоне того, что ЦСКА нужен нападающий, а Трабзанспор давно интересуется Мендесом.
Белорус, Круг, Жама + надеюсь доедет игрок в центр поля для усиления старта
Ну и если Федя уйдёт, то думаю ему найдут замену тоже
Пока радуют
Не совсем то, что нужно) но уже неплохо
Вот два ключевых фактора.