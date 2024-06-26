ЦСКА достиг принципиальной договоренности с Жемалетдиновым. О подписании хавбека объявят в ближайшее время

Теги ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия возможные трансферы Рифат Жемалетдинов Марко Николич Спорт-Экспресс Футбол

Рифат Жемалетдинов перейдет в ЦСКА.

По информации «Спорт-Экспресса», московский клуб достиг принципиальной договоренности с 27-летним полузащитником. Сторонам осталось согласовать последние детали контракта.

Жемалетдинов уже встретился с главным тренером армейцев Марко Николичем и обсудил свою роль в команде. Ожидается, что о переходе игрока объявят в ближайшее время.

Хавбек находится в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «Локомотивом». В минувшем сезоне Мир РПЛ он провел 21 матч и забил 5 голов.

Подробную статистику футболиста можно найти здесь

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

Материалы по теме

30 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Уже радует, что усиление команды появляется до начала чемпионата, а не в середине или под конец ТО.

А если Рифат сейчас будет себя показывать как в Локо при Николиче, то будет хорошим усилением.
В общем, ждем фото с Бабаевым )
+27
-2
+25
Ответ Кирилл
Уже радует, что усиление команды появляется до начала чемпионата, а не в середине или под конец ТО. А если Рифат сейчас будет себя показывать как в Локо при Николиче, то будет хорошим усилением. В общем, ждем фото с Бабаевым )
Согласен. Трансферы быть может не громкие, но хотя бы сборы проведут с командой. Маленькое, но уже приятное изменение в клубе
+12
0
+12
Как просили, пацаны
+8
0
+8
Если сравнивать с предыдущими трансферами, то это прям топчик
+7
0
+7
Ответ St.Sylph
Лучше бы турка взяли Напа, почему то я думаю. Но тренерскому штабу виднее
Вся суть в том, что ни сам игрок, ни его агент не знают вообще о такой вероятности перейти в ЦСКА.

То есть, очень вероятно, турецкие журналисты вкинули такую информацию на фоне того, что ЦСКА нужен нападающий, а Трабзанспор давно интересуется Мендесом.
+6
0
+6
Ну ТО кажется очень хорошим
Белорус, Круг, Жама + надеюсь доедет игрок в центр поля для усиления старта
Ну и если Федя уйдёт, то думаю ему найдут замену тоже
Пока радуют
+6
-2
+4
Для обоймы качественное подписание. И Николич знаком с Рифатом по работе в Локо
+4
-1
+3
Ответ Кирилл
Уже радует, что усиление команды появляется до начала чемпионата, а не в середине или под конец ТО. А если Рифат сейчас будет себя показывать как в Локо при Николиче, то будет хорошим усилением. В общем, ждем фото с Бабаевым )
Усиление, рассмешил, пока ни один летний трансфер не усиление
+6
-3
+3
Ответ Лучший скаут ЦСКА
Как просили, пацаны
Чуть усерднее
Не совсем то, что нужно) но уже неплохо
+2
0
+2
Ответ ks1923
27 лет, Локо не стал продлевать контракт, в комментариях радуются усилению. Дожили.
Его не стали продлевать из-за большой лички и агента шпинёва.
Вот два ключевых фактора.
+1
0
+1
А мне кажется, что это неплохой трансфер. При Николиче в Локо Рифат был очень хорош.
+1
0
+1
Ответ lolpro
А чем Жамалетдинов не устраивал ?)
Кого?
+2
-1
+1
Наконец-то хоть кого-то купили .
0
0
0
Ответ Доктор Щульц
Наконец-то хоть кого-то купили .
Ты правильно слово подобрал? Купили?
0
0
0
Ответ St.Sylph
Лучше бы турка взяли Напа, почему то я думаю. Но тренерскому штабу виднее
РПЛ и твк не самое завидное место, сейчас тем более) надо деньгами заманивать, как зенит...а тут ещё к турку интерес из Германии
0
0
0
Ответ lolpro
ЖАмалетдинов был в ЦСКА, ЖЕмалетдинов - в Локо)
а какая разница?)
+1
-1
0
Ответ Юрий Король
Кого?
ЖАмалетдинов был в ЦСКА, ЖЕмалетдинов - в Локо)
0
0
0
Агент Жамалетдинова сказал что Рифат встречался с Николичем и у них был разговор. Документов и предложений пока еще нету
0
0
0
Заиграет при Николиче, вообще думаю один из лидеров будет
0
0
0
27 лет, Локо не стал продлевать контракт, в комментариях радуются усилению. Дожили.
+1
-1
0
Бесплатный, ещё не старый, хорошо играл в Локо при Николиче. Очень хороший трансфер
+1
-1
0
Локомотив устроил в межсезонье распродажу?
0
0
0
Это хорошо. Есть надежда на успешный сезон.
0
0
0
Ну посмотрим как себя покажет!
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий