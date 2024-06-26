ЦСКА достиг принципиальной договоренности с Жемалетдиновым. О подписании хавбека объявят в ближайшее время

Рифат Жемалетдинов перейдет в ЦСКА.

По информации « », московский клуб достиг принципиальной договоренности с 27-летним полузащитником. Сторонам осталось согласовать последние детали контракта.

уже встретился с главным тренером армейцев и обсудил свою роль в команде. Ожидается, что о переходе игрока объявят в ближайшее время.

Хавбек находится в статусе свободного агента после истечения срока контракта с « ». В минувшем сезоне Мир он провел 21 матч и забил 5 голов.

Подробную статистику футболиста можно найти здесь.

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