Андрей Аршавин: «Болельщики «Спартака» задаются вопросом, как сделать так, чтобы «Зенит» не стал чемпионом. Для них это актуальнее, чем собственное чемпионство»

Теги Спартак Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия болельщики Футбол

Андрей Аршавин пошутил об ожиданиях болельщиков «Спартака» на следующий сезон.

Перед началом сезона болельщики «Спартака» задаются вопросом – станет ли их клуб чемпионом России в следующем сезоне?

– Мне кажется, они задаются вопросом, как сделать так, чтобы «Зенит» не стал чемпионом. Для них это более актуально, чем чемпионство «Спартака», – со смехом сказал бывший полузащитник сборной России и «Зенита».

В минувшем сезоне красно-белые заняли пятую строчку в Мир РПЛ.

Аршавин о трансферах «Зенита»: «А что? Нам нравится. Подарок сделали в прошлом сезоне – дверка закрывается. Цель оправдывает средства»

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118 комментариев
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Ответ Злодей Спб
Базу выдал. Спартачи, наверное, уже устали шарфы менять и болеть за противников Зенита в каждом туре. Дошло до того, что в последнем туре КБ топили за Динамо. Даже скуф-лидеры Борзыкин и Кузьмич в этом отметились.
там вся страна болела против вас)))
+116
-55
+61
Базу выдал.

Спартачи, наверное, уже устали шарфы менять и болеть за противников Зенита в каждом туре. Дошло до того, что в последнем туре КБ топили за Динамо. Даже скуф-лидеры Борзыкин и Кузьмич в этом отметились.
+110
-65
+45
Ответ Павел Ермаков
там вся страна болела против вас)))
Только хо ел написать, что всегда прикрываются "всей страной", а вот оно.
+75
-33
+42
Ответ Евгениий
Не надо за других людей додумывать... кажется ему
то есть вы за Динамо пару месяцев назад не болели всей душой?))
+39
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+22
Болельщики Спартака так усиленно занимаются самовнушением про искусственность побед Зенита что не замечают как проходят уже не года а десятилетия)

Аршавин прав, и в этом проблема Спартака.
+41
-23
+18
Ответ Павел Ермаков
там вся страна болела против вас)))
прямо все внутри колец?)
только вот Москва - это не вся страна, не забывай!)
+14
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Блистательный вопрос "журналиста"!
+9
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+6
болельщики московских клубов и, собственно Спартака, в комментариях к новостям про переход Соболева денно и нощно пишут о переобувании болельщиков Зенита по отношению к товарищу Соболеву, которого болельщики Зенита справедливо не любили и обвиняли в недостойном поведении и игре. Они пишут, мол со слов болельщиков из Петербурга после перехода в Зенит Соболев теперь не дельфин, а игрок который прибегает к хитростям. То есть, эти люди согласны в том, что Соболь дельфин и мерзкий игрок и теперь они с легкой душой могут обвинять Соболя в цветах Зенита. Представляете, товарищи, какой камень упал с их души и теперь они могут говорить правду и не бороться с истиной))))

Ну а на месте Зенита я бы еще и Джикию подписал бы свободным агентом. Представляете картину: на 100 летие Зенита бывший капитан Спартака поднимает кубок чемпионов России со стрелкой на груди)
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-8
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Ответ Павел Ермаков
там вся страна болела против вас)))
Давно у нас страна стала ограничиваться МКАДом и аудиторией Мишки Борзыкина?
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Болельщикам в принципе важнее чемпионство своей команды, но когда судьба первого места решается в борьбе Зенита с кем бы то нибыло, то естественно болельщик Спартака против Зенита.
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Ответ Павел Ермаков
там вся страна болела против вас)))
Видел, как ваши болели за "Ахмат" в 29 туре. И это зрелище было мягко говоря нелицеприятное.
Кстати, а напомни пожалуйста, кто во втором круге обыграл и "Динамо" и "Краснодар", не напомнишь? Хотя мог бы с чистой душой помочь не стать "Зениту" чемпионом.
+4
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Ответ Пользователь Huawei
Нет это далеко не зависть. Это ненависть. Вся страна за малым исключением, ну и кроме Петербурга конечно болела за Динамо в последнем матче. А в очном Зенита за Ростов.
А я болельщик Краснодара и болел за быков, можно? Или только КБ могут указывать кому за кого болеть?
+4
0
+4
Не надо за других людей додумывать... кажется ему
+23
-19
+4
Пока обсуждается переход Соболева в Зенит готовится ещё одна бомба, уже для ЦСКА. Кажется Ваня Обляков тоже не прочь вернуться домой, в воспитавший его Питер.
+9
-5
+4
Для этой цели они решили продать туда Соболева? Чтобы он разрушил соперника изнутри своим скверным характером?
+4
0
+4
Ответ Пользователь Huawei
Болельщикам в принципе важнее чемпионство своей команды, но когда судьба первого места решается в борьбе Зенита с кем бы то нибыло, то естественно болельщик Спартака против Зенита.
А поскольку самим не светит, то приходится каждый тур "болеть всей страной" против Зенита.
Вроде кони с динамиками более заклятые враги, но нет, только Зенит ) это называется зависть
+12
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Ответ Павел Ермаков
там вся страна болела против вас)))
Ещё один 🐽 ответственный за всю страну))
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Ответ Анатолий Дмитриевич
то есть вы за Динамо пару месяцев назад не болели всей душой?))
Что бы динамо стало чемпионом? Да вот ещё)
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Ответ Владислав88
А для Зенита, а если быть совсем точным для убого Сельдерея, важнее ослабить конкурентов, чем усилиться самому, ибо этот овощной бездарь вообще ни на что не способен, и прошедший чемпионат это продемонстрировал во всех красках. Бездарный карманный тренеришка. Стыдно за родной клуб.
каких конкурентов Зенит ослабил? Никого у Динамы и Краснодара не купил. А остальные - конкуренты за 4+ места
+3
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Ребят, без предвзятости, но такое ощущение что это Зенит выдумывает такие страсти, а на самом деле, все хотят победы своей команды.
Высказывание «экспертов» не надо расценивать за чистую монету. Футбол это и спорт, и шоу, для интереса дал Титову на лапу, он скажет «главное что бы не Зенит» и все.
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+3
Ответ FCSM Dagirov
Комментарий скрыт
кто и когда болел за вас?))))
вроде не вечер пятницы))))))
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Ответ fallout
Зенит такой же как кабинет мадрид, все админресурсы за клуб
Кто тебе сказал эту глусть? Зенит чаи с судьями не гоняет и глав судейских комитетов не снимает. А в прошедшем сезоне чаше всего судьи ошибались против Зенита
+3
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+3
Андрейка поджёг определённые части тела у тушинских
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+3
Ответ Ксюша Каблукова
Ну че, фанаты, минусите?))) Обоснуйте - все игры и в чемпионате и в кубке против москвичей вы были слабы)) Нечего сказать - остается только обида и минус)) И вы называете себя сильными?)))
В таблицу заглядывала?
А в Кубке вообще последовательно прошли Динамо, Спартак и ЦСКА.
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+3
Ответ Бродяга-симпатяга
Болельщики Спартака так усиленно занимаются самовнушением про искусственность побед Зенита что не замечают как проходят уже не года а десятилетия) Аршавин прав, и в этом проблема Спартака.
При этом сами забывают свои наваристые *красные супы* с бро, мантУаном по рецепту Хусаинова в 90-х🤓
+4
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Ответ Ксюша Каблукова
У Динамо 1 раз выиграли из всех матчей, с ЦСКА в кубке 2 ничьих))) Ну кем вы себя возомнили?)))
Чемпионами и обладателями Кубка. А вы?
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Ответ Пользователь Huawei
Вы болели за своих-это понятно, но положа руку на сердце подумайте, если не Краснодар, а Зенит или кто-то другой, вы за кого. Только честно, от души.
Если не за Краснодар, то ни за кого в РПЛ. За Арсенал болею(который в Лондоне) да Дортмунду симпатизирую, всё.
От того, станет чемпионом Зенит или Спартак, или кони, или даже Ахмат(ладно, это дичь совсем)...ну или Ростов - мне не станет приятно или неприятно. Я люблю свою(и) команду(ы), а не ненавижу другие )
+2
0
+2
Как же бесит слово "база" в комментариях
+2
0
+2
Браво Андрей!!! Очень четко подметил.
+6
-4
+2
Хороший наброс, но нет. Интересует собственное чемпионство. Болельщиков.
Зарема не в счёт - это фольклорный персонаж, "жена" олигарха.
+6
-4
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