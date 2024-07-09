Андрей Аршавин: «Болельщики «Спартака» задаются вопросом, как сделать так, чтобы «Зенит» не стал чемпионом. Для них это актуальнее, чем собственное чемпионство»

Андрей Аршавин пошутил об ожиданиях болельщиков «Спартака» на следующий сезон.

– Перед началом сезона болельщики « » задаются вопросом – станет ли их клуб чемпионом России в следующем сезоне?

– Мне кажется, они задаются вопросом, как сделать так, чтобы «Зенит» не стал чемпионом. Для них это более актуально, чем чемпионство «Спартака», – со смехом сказал бывший полузащитник сборной России и «Зенита».

В минувшем сезоне красно-белые заняли пятую строчку в Мир .

Аршавин о трансферах «Зенита»: «А что? Нам нравится. Подарок сделали в прошлом сезоне – дверка закрывается. Цель оправдывает средства»

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