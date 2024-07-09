Андрей Аршавин: «Болельщики «Спартака» задаются вопросом, как сделать так, чтобы «Зенит» не стал чемпионом. Для них это актуальнее, чем собственное чемпионство»
Андрей Аршавин пошутил об ожиданиях болельщиков «Спартака» на следующий сезон.
– Перед началом сезона болельщики «Спартака» задаются вопросом – станет ли их клуб чемпионом России в следующем сезоне?
– Мне кажется, они задаются вопросом, как сделать так, чтобы «Зенит» не стал чемпионом. Для них это более актуально, чем чемпионство «Спартака», – со смехом сказал бывший полузащитник сборной России и «Зенита».
В минувшем сезоне красно-белые заняли пятую строчку в Мир РПЛ.
Аршавин о трансферах «Зенита»: «А что? Нам нравится. Подарок сделали в прошлом сезоне – дверка закрывается. Цель оправдывает средства»
Смотрите фильм «Давка-82» – документальный проект Sports и PREMIER о трагедии в Лужниках.
Спартачи, наверное, уже устали шарфы менять и болеть за противников Зенита в каждом туре. Дошло до того, что в последнем туре КБ топили за Динамо. Даже скуф-лидеры Борзыкин и Кузьмич в этом отметились.
Аршавин прав, и в этом проблема Спартака.
только вот Москва - это не вся страна, не забывай!)
Ну а на месте Зенита я бы еще и Джикию подписал бы свободным агентом. Представляете картину: на 100 летие Зенита бывший капитан Спартака поднимает кубок чемпионов России со стрелкой на груди)
Кстати, а напомни пожалуйста, кто во втором круге обыграл и "Динамо" и "Краснодар", не напомнишь? Хотя мог бы с чистой душой помочь не стать "Зениту" чемпионом.
Вроде кони с динамиками более заклятые враги, но нет, только Зенит ) это называется зависть
Высказывание «экспертов» не надо расценивать за чистую монету. Футбол это и спорт, и шоу, для интереса дал Титову на лапу, он скажет «главное что бы не Зенит» и все.
вроде не вечер пятницы))))))
А в Кубке вообще последовательно прошли Динамо, Спартак и ЦСКА.
От того, станет чемпионом Зенит или Спартак, или кони, или даже Ахмат(ладно, это дичь совсем)...ну или Ростов - мне не станет приятно или неприятно. Я люблю свою(и) команду(ы), а не ненавижу другие )
Зарема не в счёт - это фольклорный персонаж, "жена" олигарха.