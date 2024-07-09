УЕФА не снимет Цвайера с матча Англии и Нидерландов. Появились слухи, что немца могут заменить из-за взятки 300 евро в 2004-м

Теги Сборная Нидерландов по футболу Сборная Англии по футболу УЕФА судьи Феликс Цвайер Футбол

УЕФА не отменит назначение Феликса Цвайера на полуфинальный матч Евро-2024.

Немецкий арбитр обслужит игру сборных Англии и Нидерландов, которая состоится 10 июля.

В 2004 году Цвайер получил денежную выплату в размере 300 евро за спорные решения в пользу «Вупперталера» в матче против «Вердера-2», где он был ассистентом главного арбитра Роберта Хойцера. За это он был отстранен от футбола на полгода.

В 2021 году полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем, игравший за дортмундскую «Боруссию», раскритиковал работу Цвайера в матче с «Баварией» (2:3): «Вы даете главный матч в Германии арбитру, у которого была договорная игра в карьере. Чего вы ожидаете?» За это игрока оштрафовали на 40 тысяч евро.

По информации Daily Mail, УЕФА после проведенной проверки утвердил решение о назначении 43-летнего судьи на предстоящую игру. Ранее в социальных сетях, а также в ряде английских медиа распространились слухи, что союз может заменить Цвайера.

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25 комментариев
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Ответ Бегемотик
Через столько лет? ...
Всегда
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Ставьте Тейлора тогда.
Англичанам с таким своим арбитром никаких врагов не надо было бы. )
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Ставьте Тейлора тогда.
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Человек, который брал взятку и помогал катать дог, будет судить полуфинал Евро. Супер
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Через столько лет?
...
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Ответ Бегемотик
Через столько лет? ...
Но стоило мне один раз…
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Английские СМИ решили разозлить арбитра, который будет судить игру Англии. За которую ещё и Беллингем играет. Умно, ничего не скажешь, особенно если в этот момент Голландские СМИ тихо отмалчиваются ))
+4
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Ответ a2wai
Англичане походу испугались, что Цвайер прокатит их с финалом по пути Тейлора)))
Тэйлор сам себя слил, легендарная залупа, а не арбитр.
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Айн Цвайн Пикфорд вынимай!
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О, а я помню эту историю с хойцером, лол, про нее писали в журнале мировой футбол, целый разворот посвятили
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Ответ Owen_the_Simple
>денежную выплату в размере 300 евро Красиво живут в странах побеждённой коррупции.
Не хватало на bier и на mädchen потому что klein gehalt у молодого арбитра при großes verlangen жить лучше и проводить приятно свободное время. Но это ещё что. Где-то с кем то в одном паблике дискутировал на тему футбола или около того и чувак один поведал как они в школьные годы за обед в столовке "подкупили" арбитра-старшеклассника. )
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Ответ Бегемотик
Через столько лет? ...
Через сколько сколько лет?😂
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Зачем нам эти неудачники?
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поставят какого-нибудь пана Марчиняка взамен?
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Да ладно,тут гарант

дворцы за миллиарды строит,не ссаные 300 баков
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Взяточники бывшими не бывают))
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Кажется кого-то удалят в этом матче.
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300 евро за дело, 40к за слова?)
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Англичане и голландцы ну очень не хотели чтобы их судил немец. Но теперь придётся потерпеть. )
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Белингему лучше на поле не выходить.
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