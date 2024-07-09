УЕФА не снимет Цвайера с матча Англии и Нидерландов. Появились слухи, что немца могут заменить из-за взятки 300 евро в 2004-м

УЕФА не отменит назначение Феликса Цвайера на полуфинальный матч Евро-2024.

Немецкий арбитр обслужит игру сборных Англии и , которая состоится 10 июля.

В 2004 году Цвайер получил денежную выплату в размере 300 евро за спорные решения в пользу «Вупперталера» в матче против «Вердера-2», где он был ассистентом главного арбитра Роберта Хойцера. За это он был отстранен от футбола на полгода.

В 2021 году полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем, игравший за дортмундскую «Боруссию», раскритиковал работу в матче с «Баварией» (2:3): «Вы даете главный матч в Германии арбитру, у которого была договорная игра в карьере. Чего вы ожидаете?» За это игрока оштрафовали на 40 тысяч евро.

По информации Daily Mail, после проведенной проверки утвердил решение о назначении 43-летнего судьи на предстоящую игру. Ранее в социальных сетях, а также в ряде английских медиа распространились слухи, что союз может заменить Цвайера.

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