Альваро Мората: «В Испании не уважают никого и ничего, здесь трудно чувствовать себя счастливым. Меня критикуют за то, что я плакал, хотя я бы отрезал себе руку ради победы на Евро»

Теги Атлетико Сборная Испании по футболу Евро-2024 Альваро Мората Футбол

Альваро Мората признался, что его расстраивает отношение болельщиков в Испании.

– Я не несчастен, вовсе нет. Но в Испании мне действительно очень трудно чувствовать себя счастливым. В конце концов, все время что-то происходит. На днях я сделал жест в сторону журналистов – просто свистнул, – я думал, это останется между нами, но какой-то журналист опубликовал его...

– Не понимаю, о чем вы говорите, и я полагаю, что миллионы людей в Испании тоже не понимают.

– Это был просто жест, но некоторые люди, как всегда, воспользовались этим, чтобы меня раскритиковать. Как и в случае с вопросом о том, получил я желтую карточку или нет, некоторые люди говорили: «Надеюсь, ему ее дадут». Или: «Без него мы играем лучше». Даже когда дела идут хорошо.

– Вы молоды, красивы, богаты, у вас замечательная жена и дети... На что вам жаловаться?

– Я знаю, но иногда мне бывает трудно. Таков мой характер. Я всегда счастлив, когда возвращаюсь домой, но на людях я чувствую себя так, будто я голый – возможно, это не позволяет мне выкладываться полностью. В Испании часто бывает очень тяжело, потому что одни всегда благодарят, а другие [критикуют].

– Выходит, что вы чувствуете себя счастливее за пределами Испании.

– Да, определенно. Я говорил об этом много раз. Прежде всего потому, что люди уважают меня. В Испании не уважают никого и ничего.

– Вы не боитесь стать мемом? Что про вас будут говорить: «Он всегда жалуется»?

– Так было с тех пор, как я покинул «Реал», меня это совершенно не беспокоит.

– Вы действительно думаете, что вас не любят?

– Вы знаете, что происходит? Вы не живете моей жизнью. Когда я путешествую  с семьей, все хорошо ко мне относятся. Но когда я езжу с командой, все совершенно иначе.

Послушайте, на днях кто-то сказал, будто я плакал, потому что мне показали желтую карточку. Что за чушь? Я плакал, потому что моя сборная, где я капитан, вышла в полуфинал. Я никогда не стал бы критиковать человека, который плачет из-за этого. Меня критикуют, хотя я готов отрезать себе руку, чтобы выиграть Евро.

– Вы стремитесь изменить это или уже смирились?

– Нет, ни за что. Я стараюсь получать удовольствие от этого турнира, который может стать для меня последним в сборной. Как бы там ни было, в будущем это произойдет. Возможно, когда-нибудь по мне даже будут скучать.

С каждым днем момент расставания становится все ближе, поэтому я наслаждаюсь этим. Вот почему я плачу и буду плакать, что бы ни случилось дальше, к лучшему это или к худшему, – сказал нападающий сборной Испании и «Атлетико».

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32 комментария
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не надо ничего отрезать, просто не пори моменты
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Лукаку отрезал бы себе одну ногу
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Слишком ранимый. Получает доходы в сотни раз больше, чем обычный гражданин и такой чувствительный. А что если сборная на самом деле без тебя лучше играет?
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Ответ &_Bishep_&
Слишком ранимый. Получает доходы в сотни раз больше, чем обычный гражданин и такой чувствительный. А что если сборная на самом деле без тебя лучше играет?
Нельзя человеку быть ранимым? Деньги обязательно меняют личность? Хватит завидовать
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Ответ &_Bishep_&
Если ты получаешь в разы больше, чем стоит качество проделываемой тобой работы, то можно хотя бы не ныть. А если я завидовал бы футболистам, то Мораты не было бы и в первой сотне из них.
Ты такой бог, который определяет качество работы и ее оплаты - или это делает рынок? Иди денег заработай или укради, потрать и почувствуй себя хоть немного гуд, а то тебя прям прет
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Похоже парень ку ку.
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Ну и нытик. Другой бы счастлив был, что несмотря прямо скажем, на не великий талант, постоянно играет только в топ-клубах!
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ну по нему видно, что он слишком ранимый, нежный и чувствительный к критике, но как игрок он не самый плохой. Учитывая все его психологические проблемы в футбол он достиг отличных высот
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Везде не уважают никого и ничего, Альваро, сейчас капитализм, все пользуются всем, а сказки про верность, доброту и честность оставим в книжках истории.
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Ответ benjamin92
Лукаку отрезал бы себе одну ногу
Обрезал, я бы сказал))
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Ответ nicholas_urfe.
не надо ничего отрезать, просто не пори моменты
Для такого бруска это как дышать)
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Ответ Бдрондален
Дожили до того, что переоценëнное дерево стало капитаном сборной. Не уровень Морьентеса, Торреса и т.д. Да, он постоянно жалуется. Жена у него слишком тощая.
Вот уж экспертиза про жену
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Думаешь, если бы отрезал, зауважали бы? Как бы там ни было, есть только один способ это провер... два способа это проверить!
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Ответ Клименко
Нельзя человеку быть ранимым? Деньги обязательно меняют личность? Хватит завидовать
Если ты получаешь в разы больше, чем стоит качество проделываемой тобой работы, то можно хотя бы не ныть. А если я завидовал бы футболистам, то Мораты не было бы и в первой сотне из них.
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Ответ benjamin92
Лукаку отрезал бы себе одну ногу
Осталось бы еще 2 ноги
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Ответ Капибарбер
Рональду ради своей сборной переспал бы с женщиной
Не мечтай, не переспал бы он с тобой.
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Ответ Дядя ТУРА
Не отрезал же бы балабол
это может быть каким-то испанским фразеологизмом, какой-нибудь поговоркой, которую перевели буквально. Типа "башку расшибу, но добьюсь своего"
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Он будет в 1/2 играть или у него дисквалификация? Почему он должен был плакать из-за ЖК?
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Саутгейт: я никогда не плачу, потому что моя сборная, где я тренер, вышла в полуфинал.
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Drama queen
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Испания тут непричем. Это специфика футбольных болельщиков, они практически лишены эмпатии. Важен результат. Нет результата - будь готов к худшему.
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Ыыыыы да он в раше не жил. Испания- рай на земле в сравнении.
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