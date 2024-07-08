Пальинья прошел медосмотр в «Баварии». Трансфер согласован, окружению опорника осталось уладить детали с «Фулхэмом»
Жоау Пальинья близок к переходу в «Баварию».
Опорник «Фулхэма» прошел медосмотр в мюнхенском клубе.
Стороны уже согласовали трансфер 28-летнего игрока сборной Португалии, который подпишет с «Баварией» контракт до 2028 года.
Для завершения сделки окружению Пальиньи осталось уладить детали с «Фулхэмом».
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