Пальинья прошел медосмотр в «Баварии». Трансфер согласован, окружению опорника осталось уладить детали с «Фулхэмом»

Жоау Пальинья близок к переходу в «Баварию».

Опорник « » прошел медосмотр в мюнхенском клубе.

Стороны уже согласовали трансфер 28-летнего игрока сборной Португалии, который подпишет с «Баварией» контракт до 2028 года.

Для завершения сделки окружению осталось уладить детали с «Фулхэмом».

Сообщалось, что немцы купят футболиста за 51+5 млн евро.

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