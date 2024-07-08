Пальинья прошел медосмотр в «Баварии». Трансфер согласован, окружению опорника осталось уладить детали с «Фулхэмом»

Теги Бавария Фулхэм премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Жоау Пальинья Футбол

Жоау Пальинья близок к переходу в «Баварию».

Опорник «Фулхэма» прошел медосмотр в мюнхенском клубе.

Стороны уже согласовали трансфер 28-летнего игрока сборной Португалии, который подпишет с «Баварией» контракт до 2028 года.

Для завершения сделки окружению Пальиньи осталось уладить детали с «Фулхэмом».

Сообщалось, что немцы купят футболиста за 51+5 млн евро.

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11 комментариев
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Будет не смешно если опять сорвётся в последний момент)
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Де жа вю
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Когда Бавария начнет сливать игроков?
В центре и по краям явный перебор
А теже Коман, Гнабри и Горетцка уходить никуда не собираются)
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Теперь и в Баварии поленья будут
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Ну такое, особо ничем не показал себя
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Как раз был на фулхеме в среду когда первая новость пошла. Реакции фанов фулхема- не беда, спасибо за все, получим хорошие деньги и купим других
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Сомнительно как-то Бавария закупается середняками АПЛ
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А Бавария хоть кем-нибудь интересуется из своего чемпионата, как Боруссия и остальные топ клубы в других чемпионатах делают? А то одно АПЛ. Даже тренер из АПЛ
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Ответ петрович сектор1
Когда Бавария начнет сливать игроков? В центре и по краям явный перебор А теже Коман, Гнабри и Горетцка уходить никуда не собираются)
Очень быстро соберутся, когда посидят пол годика без игрового времени
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