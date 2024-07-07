Дешам о критике игры Мбаппе на Евро: «Вам не кажется, что он уже вошел в историю? Он хочет снова ее сотворить. Присутствие Килиана влияет на соперников»

Теги Дидье Дешам Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Евро-2024 Килиан Мбаппе Футбол

Дидье Дешам ответил на критику игры Килиана Мбаппе на Евро-2024.

Форвард сборной Франции, сломавший нос в первом матче группового этапа со сборной Австрии, провел 4 матча и забил один гол – Польше с пенальти.

«Даже если он не готов на 100%, его присутствие все равно влияет на соперников, вынуждает адаптироваться. Я знаю это.

Вам не кажется, что он уже вошел в историю? С учетом того, чего он уже добился? Он хочет снова ее сотворить.

Мы с медперсоналом сделали все, чтобы Мбаппе был готов. У него еще была небольшая проблема со спиной, но вот он здесь», – заявил тренер сборной Франции Téléfoot.

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24 комментария
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Пока что на этом Евро Мбаппе вошёл в историю только сломанным носом.
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Как то, что он вошел в историю, соотносится с тем, что его критикуют за игру на Евро?
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Двумя пенальтями в финале ЧМ
+12
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+7
Теперь играть не обязательно. Вышел на поле повлиял на соперника и дело сделано.
+3
0
+3
Мартинес о Роналду: Даже если он не готов на 100%, его присутствие все равно влияет на соперников, вынуждает адаптироваться. Я знаю это.
Вам не кажется, что он уже вошел в историю? С учетом то
+5
-3
+2
Ответ Potapson
Пока что на этом Евро Мбаппе вошёл в историю только сломанным носом.
ещё до 30 далеко, а уже в Роналду превращается
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Ну да, теперь зачетка работает на мбаппе бггг
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По моему кто то почти тоже самое говорил про Роналду.
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Мбаппе на ЧМ и Мбаппе на ЧЕ это разные игроки
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Вляпался. 8 матчей на Евро: 1 гол с пенальти.
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Обычный игрок, а превозносят )))
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Сантуш о Роналду: вам не кажется, что фрукт вошёл в историю, забив фантомный гол волосами? Попутно ещё меня кинул, как и других тренеров: Пирло, Сарри, Тен Хаг, Рангник, Сульшер. Мы ему кубок евро подвезли, пока он прыгал на бровке, а этот красивый фрукт все ещё рушит надежды сборной. Factos👀🤌🏻
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Только если размером контракта в псж
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Не так вошёл, как вляпался в историю... в погоне за баблом
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Если он ещё раз хочет сотворить историю, можно выйти в финал и забить там дубль с игры, например
Явно не так, как сейчас
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Мбаппе играет со свежим переломом и этим заслуживает уважения. Контакт с защитником или попадание мяча наверняка вызывают нестерпимую боль. Сам ломал нос и знаю. Мужественный парень.
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Ответ Митрандир цвета хаки
Из-за ставки на эту неблагодарную челядь, ПСЖ лишился атмосферы в команде, фактора быстрого развития, и искромётной игры, с последующим завоеванием зрительских симпатий, имея в составе самых креативнейших игроков. По праву сели в лужу
ПСЖ лишился атмосферы из-за ставки на пешего. Причем тут Мбаппе?
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Ответ Dinamik1
Теперь играть не обязательно. Вышел на поле повлиял на соперника и дело сделано.
класс коммент!
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