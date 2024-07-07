Дешам о критике игры Мбаппе на Евро: «Вам не кажется, что он уже вошел в историю? Он хочет снова ее сотворить. Присутствие Килиана влияет на соперников»

Дидье Дешам ответил на критику игры Килиана Мбаппе на Евро-2024.

Форвард сборной , сломавший нос в первом матче группового этапа со сборной Австрии, провел 4 матча и забил один гол – Польше с пенальти.

«Даже если он не готов на 100%, его присутствие все равно влияет на соперников, вынуждает адаптироваться. Я знаю это.

Вам не кажется, что он уже вошел в историю? С учетом того, чего он уже добился? Он хочет снова ее сотворить.

Мы с медперсоналом сделали все, чтобы был готов. У него еще была небольшая проблема со спиной, но вот он здесь», – заявил тренер сборной Франции Téléfoot.

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