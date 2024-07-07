Куман о попадании на Англию: «Славно! Нидерланды в полуфинале, хотя никто этого не ожидал. Впереди – бокал красного вина»

Роналд Куман высказался о том, что Нидерланды попали на Англию в полуфинале Евро.

«Славно, славно! У Англии хорошие игроки, но и у нас они хорошие. Нам предстоит сыграть в Дортмунде, на одном из самых красивых стадионов. И я очень горжусь нашими фанатами.

Мы в полуфинале, хотя никто этого не ожидал. Я понимаю, что мы пока не сталкивались с сильнейшими командами, но это не самый логичный аргумент. Заметно, что у других команд тоже возникают проблемы.

Впереди – бокал красного вина», – сказал главный тренер сборной Нидерландов в эфире NOS.

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