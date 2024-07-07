Куман о попадании на Англию: «Славно! Нидерланды в полуфинале, хотя никто этого не ожидал. Впереди – бокал красного вина»

Теги Сборная Нидерландов по футболу Роналд Куман Сборная Англии по футболу Евро-2024 Футбол

Роналд Куман высказался о том, что Нидерланды попали на Англию в полуфинале Евро.

«Славно, славно! У Англии хорошие игроки, но и у нас они хорошие. Нам предстоит сыграть в Дортмунде, на одном из самых красивых стадионов. И я очень горжусь нашими фанатами.

Мы в полуфинале, хотя никто этого не ожидал. Я понимаю, что мы пока не сталкивались с сильнейшими командами, но это не самый логичный аргумент. Заметно, что у других команд тоже возникают проблемы.

Впереди – бокал красного вина», – сказал главный тренер сборной Нидерландов в эфире NOS.

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8 комментариев
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Молодцы, оранжевые, без Френки и Копмейнарса хорошо смотрятся, с ними бы, точно Англию отцепили бы.

А так, будет битва. Надеюсь, что Нидерланды победят, нравится их настрой как команды.
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Вперёд, Рональд!) Никогда ничего от него не ждал, но в АПЛ, отдельные матчи его команд приятно удивляли. Как минимум по именам в защите есть шанс ничего не пропустить, только за счёт того, что Англия ничего и не создаёт. А какой-нибудь Вегорст продавит Стоунса и вуаля финальчик. Испания-Нидерланды хотелось бы, может получиться результативный матч
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Вперёд, Нидерланды!
Ни какой подлой и гнилой Англии!
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последние 5 минут сегодняшнего матча медиалиги интереснее, чем все матчи сборных Англии и Франции. я очень надеюсь, что ни одна из этих двух сборных не выйдет в финал, ибо играть в такой футбол с таким составом - кощунство!
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смотрю футбол с 1986го. хуже голландцев, пенали били только англичане. итак. они встретились. жду
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наоборот никаких неожиданностей нет
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