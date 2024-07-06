Помощник тренера Германии Вагнер ворвался в судейскую и громко оскорблял Тэйлора после матча с Испанией. Арбитр не поставил пенальти за руку Кукурельи
Помощник тренера сборной Германии был зол на арбитра матча с Испанией.
Испанская сборная обыграла команду Германии (2:1) в 1/4 финала Евро-2024. Главный судья матча Энтони Тэйлор не выявил нарушения правил в эпизоде с попаданием мяча в руку защитнику Марку Кукурелье после удара хавбека сборной Германии Джамала Мусиалы.
Как сообщает Ran со ссылкой на Bild, после матча в судейскую раздевалку ворвался помощник главного тренера сборной Германии Сандро Вагнер. Он громко оскорблял Тэйлора.
Судя по всему, бывший форвард сборной Германии разозлился из-за момента с неназначенным пенальти.
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У меня примерно так же бомбануло, как в 2010 с незасчитанного гола Лэмпарда в ворота Нойера на ЧМ в ЮАР. Возможно, вернулся должок...
а пенальти, кстати, правильно не поставили. не за что