Помощник тренера Германии Вагнер ворвался в судейскую и громко оскорблял Тэйлора после матча с Испанией. Арбитр не поставил пенальти за руку Кукурельи

Теги Сборная Германии по футболу Сборная Испании по футболу Евро-2024 Сандро Вагнер Энтони Тэйлор Футбол

Помощник тренера сборной Германии был зол на арбитра матча с Испанией.

Испанская сборная обыграла команду Германии (2:1) в 1/4 финала Евро-2024. Главный судья матча Энтони Тэйлор не выявил нарушения правил в эпизоде с попаданием мяча в руку защитнику Марку Кукурелье после удара хавбека сборной Германии Джамала Мусиалы.

Как сообщает Ran со ссылкой на Bild, после матча в судейскую раздевалку ворвался помощник главного тренера сборной Германии Сандро Вагнер. Он громко оскорблял Тэйлора.

Судя по всему, бывший форвард сборной Германии разозлился из-за момента с неназначенным пенальти.

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109 комментариев
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Может Вагнер кричал на судью из за Кросса, которого не удалили. Может быть он честный парень
+122
-25
+97
Ответ Alex Rhea
Иначе как коррупцией или ещё каким-то договорняком это решение не объяснить. В этой паре я был максимально нейтрален, но пенальти там был самый очевидный из вообще возможных. Объяснения УЕФА похожи на насмешку над людьми. Нарушение было намеренно проигнорировано бригадой вар и арбитрами в поле.
Что по поводу Кросса, непоставленного штрафного и 7 минутах при 3 добавленных? Это другое?
+66
-14
+52
Понимаемо. Пеналь там был железный.
+83
-37
+46
Судья продажная, козёл ты!
+38
-7
+31
Ответ Vovker
Пенальти был 100%. У меня примерно так же бомбануло, как в 2010 с незасчитанного гола Лэмпарда в ворота Нойера на ЧМ в ЮАР. Возможно, вернулся должок...
Забавно было слышать каталонского глора Генича и его нелепые оправдания не назначенной пенке.
+37
-7
+30
Пенальти был 100%.
У меня примерно так же бомбануло, как в 2010 с незасчитанного гола Лэмпарда в ворота Нойера на ЧМ в ЮАР. Возможно, вернулся должок...
+39
-15
+24
Клоун, что тут добавить. Вместо спасибо, что 3 раза Крооса не удалил и дал возможность дожить до овертайма, они судью оскорбляют
+49
-26
+23
Ответ kazbek.sultanbek
Почему все считают, что Кроос, имея желтую карточку, так же фолил бы и обязательно удалился?
А я так не считаю, потому что можете мои комментарии просмотреть, но тот же Кроос во втором тайме сорвал выход 1 на 1, получил жёлтую, не был ни в чём ограничен. Это беспредел был и откровенная предвзятость.
+21
-3
+18
Ответ GaasJT
Что за глупость, сравнивать возможное удаление игрока с пенальти в доп время?!!!
Действительно, такая глупость - момент был в начале игры и жёлтая карточка изменила бы игру кардинально.
+23
-6
+17
Ответ Moffo
Понимаемо. Пеналь там был железный.
Всем адептам секты рука не увеличивает площадь тела неестественным образом идти строго в раздел фигурки.
+37
-21
+16
Ответ Владимир Владимир
Клоун, что тут добавить. Вместо спасибо, что 3 раза Крооса не удалил и дал возможность дожить до овертайма, они судью оскорбляют
Почему все считают, что Кроос, имея желтую карточку, так же фолил бы и обязательно удалился?
+34
-18
+16
Ответ Vovker
Пенальти был 100%. У меня примерно так же бомбануло, как в 2010 с незасчитанного гола Лэмпарда в ворота Нойера на ЧМ в ЮАР. Возможно, вернулся должок...
Скидку под удар, когда мяч попал в руку защитнику Испании, была сделана игроком, который был в офсайде.
+11
0
+11
По мне это пенальти. По современным правилам и трактовкам – нет. Вот и всё. К чему истерики – непонятно.
+9
-1
+8
Иначе как коррупцией или ещё каким-то договорняком это решение не объяснить. В этой паре я был максимально нейтрален, но пенальти там был самый очевидный из вообще возможных. Объяснения УЕФА похожи на насмешку над людьми. Нарушение было намеренно проигнорировано бригадой вар и арбитрами в поле.
+32
-24
+8
надо было в варе показать, что там ещё офсайд у полного круга был, чтобы у вагнеров всяких инсульт очка случился
а пенальти, кстати, правильно не поставили. не за что
+25
-17
+8
Ответ Vovker
Пенальти был 100%. У меня примерно так же бомбануло, как в 2010 с незасчитанного гола Лэмпарда в ворота Нойера на ЧМ в ЮАР. Возможно, вернулся должок...
вы на 100% уверены, что перед спорным эпизодом не было офсайда и/или игры рукой у немцев?
+14
-6
+8
Ответ kazbek.sultanbek
Почему все считают, что Кроос, имея желтую карточку, так же фолил бы и обязательно удалился?
Потому что это привычка игрока Реала, постоянно фолить и не получать карточки, вон Карвахаль по привычке думал за Реал играет, но его удалили, он в шоке, как такое возможно? В Реале бы не удалили(
+13
-5
+8
Ответ Moffo
Понимаемо. Пеналь там был железный.
По твоему мнению, а по правилам УЕФА нет)
+24
-16
+8
Ответ Alex Rhea
Иначе как коррупцией или ещё каким-то договорняком это решение не объяснить. В этой паре я был максимально нейтрален, но пенальти там был самый очевидный из вообще возможных. Объяснения УЕФА похожи на насмешку над людьми. Нарушение было намеренно проигнорировано бригадой вар и арбитрами в поле.
Там был офсайд до этого. Если ты такой честный и нейтральный, признай это. И то, что Кросса надо было удалять в первом тайме, признай это тоже.
+12
-4
+8
Ответ kazbek.sultanbek
Почему все считают, что Кроос, имея желтую карточку, так же фолил бы и обязательно удалился?
Потому, что имея жёлтую карточку, Кросс не перестал играть грязно. Имея жёлтую карточку, он нарушал на Оярсабале, но слепой судья ничего не видел.
+7
0
+7
0% осуждения 100% понимания
+10
-4
+6
Ответ Vadim Medvedev
вы на 100% уверены, что перед спорным эпизодом не было офсайда и/или игры рукой у немцев?
Тогда надо было назначать свободный, и вопросов бы не было, а так просто эпизод заиграли. вообще большой вопрос почему при беге согнутая рука - в неестественном положении, а разогнутая в естественном.
+6
0
+6
Ответ Сергей Орлов
По мне это пенальти. По современным правилам и трактовкам – нет. Вот и всё. К чему истерики – непонятно.
Это пенальти по всем правилам.
+7
-2
+5
Ответ Alex Rhea
Иначе как коррупцией или ещё каким-то договорняком это решение не объяснить. В этой паре я был максимально нейтрален, но пенальти там был самый очевидный из вообще возможных. Объяснения УЕФА похожи на насмешку над людьми. Нарушение было намеренно проигнорировано бригадой вар и арбитрами в поле.
Так там не менее стопроцентный пенальти ещё пропущен при ударе немцев в штангу. И возможно ещё с КК. Почему вар в обоих случаях промолчал - загадка.
+17
-12
+5
так может он узнавал почему Кроосу не дали 4 жк
+6
-2
+4
Иди посмотри в глаза ребятам!
+6
-2
+4
Ответ kazbek.sultanbek
Почему все считают, что Кроос, имея желтую карточку, так же фолил бы и обязательно удалился?
Потому что он срубил оярсабаля при 1-1 прям перед штрафной, но судейка даже нарушение не свистнул
+5
-1
+4
Интересно что хозяйку турнира прокатили …обычно мы привыкли к другому
+6
-2
+4
Ответ arajanarm
Может Вагнер кричал на судью из за Кросса, которого не удалили. Может быть он честный парень
Что за глупость, сравнивать возможное удаление игрока с пенальти в доп время?!!!
+20
-16
+4
Ответ kazbek.sultanbek
Почему все считают, что Кроос, имея желтую карточку, так же фолил бы и обязательно удалился?
Он не успевал от слова совсем. Если б не фолил, то получили бы 2-3 штуки. Дыры в опорной зоне были просто огромные
+6
-2
+4
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