Чемпионат Китая. «Шанхай» Слуцкого разнес «Шаньдун» – 6:0! Спортс показывал матч
«Шанхай Шеньхуа» разгромил «Шаньдун Тайшань» (6:0) в 18-м туре чемпионата Китая.
Команда Леонида Слуцкого сократила отставание от лидирующего «Шанхай Порт» до 2 очков.
Смотрите игру на Спортсе полностью. Комментаторы: Артем Терентьев и Иван Зуенко. Мы покажем и следующий матч «Шанхая» Слуцкого: 13 июля против «Чанчунь Ятай».
Чемпионат Китая
18-й тур
- Дата проведения
- 6 июля, 14.35, «Shanghai Stadium»
- Голы:
- 1:0 – 3 Цзинь Шунькай, 2:0 – 11 Малеле, 3:0 – 18 Малеле, 4:0 – 51 Андре Луис, 5:0 – 63 Малеле, 6:0 – 83 Юй Ханьчао.
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Шанхай Шеньхуа –
Бао Ясюн, Манафа (Ян Цзэсян, 64), Чжу Чэньцзе, Цзинь Шунькай, Сюй Хаоян, У Си, Тейшейра (Се Пэнфэй, 64), Амаду, Гао Тяньи (Ван Хайцзянь, 46), Малеле (Лю Юйцзе, 84), Андре Луис (Юй Ханьчао, 64).
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Шаньдун Тайшань –
Ван Далэй, Ши Кэ (Тун Лэй, 35), Чжао Цзяньфэй, Лю Ян, Ли Юаньи (Се Вэньнэн, 59), Пэн Синьли (Педру Делгаду, 46), Хуан Чжэнъюй (Цзя Фэйфань, 46), Ляо Лишен, У Синхань, Казаишвили (Абудулам, 46), Кризан.
- Удаление:
- Кризан (27).
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