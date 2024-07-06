Чемпионат Китая. «Шанхай» Слуцкого разнес «Шаньдун» – 6:0! Спортс показывал матч

«Шанхай Шеньхуа» разгромил «Шаньдун Тайшань» (6:0) в 18-м туре чемпионата Китая.

Команда Леонида Слуцкого сократила отставание от лидирующего «Шанхай Порт» до 2 очков.

Смотрите игру на Спортсе полностью. Комментаторы: Артем Терентьев и Иван Зуенко. Мы покажем и следующий матч «Шанхая» Слуцкого: 13 июля против «Чанчунь Ятай».



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