Чемпионат Китая. «Шанхай» Слуцкого разнес «Шаньдун» – 6:0! Спортс показывал матч

Теги Леонид Слуцкий результаты высшая лига Китай Шанхай Шеньхуа Шаньдун Тайшань Футбол

«Шанхай Шеньхуа» разгромил «Шаньдун Тайшань» (6:0) в 18-м туре чемпионата Китая.

Команда Леонида Слуцкого сократила отставание от лидирующего «Шанхай Порт» до 2 очков.

Смотрите игру на Спортсе полностью. Комментаторы: Артем Терентьев и Иван Зуенко. Мы покажем и следующий матч «Шанхая» Слуцкого: 13 июля против «Чанчунь Ятай».


Чемпионат Китая

18-й тур

Шанхай Шеньхуа – Шаньдун Тайшань 6:0 (3:0, 3:0)
Дата проведения
6 июля, 14.35, «Shanghai Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Цзинь Шунькай, 2:0 – 11 Малеле, 3:0 – 18 Малеле, 4:0 – 51 Андре Луис, 5:0 – 63 Малеле, 6:0 – 83 Юй Ханьчао.
Шанхай ШеньхуаБао Ясюн, Манафа (Ян Цзэсян, 64), Чжу Чэньцзе, Цзинь Шунькай, Сюй Хаоян, У Си, Тейшейра (Се Пэнфэй, 64), Амаду, Гао Тяньи (Ван Хайцзянь, 46), Малеле (Лю Юйцзе, 84), Андре Луис (Юй Ханьчао, 64).
Шаньдун ТайшаньВан Далэй, Ши Кэ (Тун Лэй, 35), Чжао Цзяньфэй, Лю Ян, Ли Юаньи (Се Вэньнэн, 59), Пэн Синьли (Педру Делгаду, 46), Хуан Чжэнъюй (Цзя Фэйфань, 46), Ляо Лишен, У Синхань, Казаишвили (Абудулам, 46), Кризан.
Предупреждения:
Тейшейра (21), Кризан (26), У Си (31).
Удаление:
Кризан (27).

Таблица чемпионата Китая

Статистика чемпионата Китая

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11 комментариев
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Запилите статью: сколько зрителей смотрят чемпионат Китая на Спортсе. Просто интересно стало.
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Леонид Викторович, удачи!🇷🇺🙏🏻
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Два лидирующих Шанхая словно Ахиллес и Черепаха, в данном случае Ахиллесом является "Наш Шанхай Лёньхуа", по-моему как бы здорово не играли их не догнать..) Но зато в среднем по 0,3 мяча за матч) Удачи Лёне и Васе в очередной игре.
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Ответ reus
Два лидирующих Шанхая словно Ахиллес и Черепаха, в данном случае Ахиллесом является "Наш Шанхай Лёньхуа", по-моему как бы здорово не играли их не догнать..) Но зато в среднем по 0,3 мяча за матч) Удачи Лёне и Васе в очередной игре.
Лёньхуа 👍👍👍🤣 круто
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А ведь Шаньдун - прошлогодний серебряный призер
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Такими темпами Слуцкого в шарлатаны запишут
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С детства за шанхай
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Че-то какой то странный этот Китай. Помню первый товарняк слуцкого с зенитом так он ему 5-0 влетел, так теперь сам всех каждый матч по 5-0 штопает
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Слуцкий со своим Шеньхуа натягивает Шаньдун Тайшань по полной... Чуть язык не сломал, пока это читал )))
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6:0? Леня накануне насмотрелся Уимблдона
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Вот так, знай наших! )
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