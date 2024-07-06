У Роналду 23 удара на Евро-2024 без голов – антирекорд ЧМ\Евро со времен Месси на ЧМ-2010

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Евро-2024 Футбол

Криштиану Роналду ни разу не забил на Евро, нанеся 23 удара по воротам.

39-летний нападающий сборной Португалии завершил Евро-2024 без забитых мячей в пяти матчах турнира.

Криштиану Роналду выполнил 23 удара по воротам без забитого гола.

Это худший результат на крупных турнирах (чемпионатах мира и Европы) с 2010 года. На ЧМ-2010 Лионель Месси нанес 29 ударов по воротам, но ни разу не забил за Аргентину.

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73 комментария
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Мбаппе+Роналду=1 гол с пенальти за 9 матчей. Ну что за голевые машины?
+47
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+45
Получается Месси был хуже уже в 2010 🤓
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+43
Ответ superbro
Получается Месси был хуже уже в 2010 🤓
Фанбои инопланетянина уже обиделись на безобидную шутку)
+57
-15
+42
Ответ ОттоДракула
Мбаппе+Роналду=1 гол с пенальти за 9 матчей. Ну что за голевые машины?
1 сломанный нос прибавить забыл
+12
0
+12
Даже тут вечно второй на втором месте
+20
-10
+10
Ответ arspurs9
Ничего, он не Рон, что бы его критиковать. На деле, это лишь показывает, что абсолютно у всех игроков, даже ведущих мировых звезд, могут быть проблемы. Только Лео тогда было 23, Рону сейчас почти 40. Все равно в истории это никак не скажется на их гигантском наследии.
Это уже сказалось на сборной. Эта бронзовая статуя уже похоронила 3 турнира.
+16
-8
+8
Месси в 2010 еще Золотой мяч дали)
+14
-6
+8
Ответ Экспертное мнение
Комментарий скрыт
Какие 3 ассиста? У него 0+1 на том турнире.
+10
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+7
Не знал, что Месси в 2010 ни одного мяча не забил на ЧМ.
+8
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+7
Пойду заварю чай, тут будет интересно.
+8
-2
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Ответ Экспертное мнение
Комментарий скрыт
1 ассист в по - это когда забили Мексике с метрового оффсайда?) ты бы не позорился хоть🤣
+9
-4
+5
Ответ Экспертное мнение
Комментарий скрыт
Неужели киборг с другой планеты не смог гол забить за 30 ударов? А, псевдоэкспретное мнение?
+12
-7
+5
Ответ Экспертное мнение
Комментарий скрыт
У Рона так-то есть голевая на этом Евро
+10
-5
+5
Вы не понимаете, в том году ЧМ не был главным турниром и не влиял на получение ЗМ. А вот в 2022 был
+18
-14
+4
Ответ Сергей Лимонников
Этл шутка, Месси похоронил гораздо больше турниров)) Ведь ради гномика, копу проводили 4 раза за 6 лет
Самый позор это Евро выход из группы с 3 го места и слабые сборные,да и Роника не было в финале они выиграли без него Французов а с ним проиграл))
+6
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+4
Ответ ОттоДракула
Мбаппе+Роналду=1 гол с пенальти за 9 матчей. Ну что за голевые машины?
оба были у меня кэпами в фентези в разных турах, я прочувствовал это сполна)
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Ответ ShamilK
Ну, самый позорный ЗМ с огромным запасом. Человек ни хрена не выиграл, на ЧМ опозорился против немцев и в ЛЧ против Интера превратился в невидимку. Зато ЗМ забрал, пока Снейдер там пыхтел и старался
Самый позорный там где продлили голосование и выдали клубники за слезы!!так и Снейдера даже в 3 не было))он был всего лишь 4)))
+4
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+3
Ответ Капибарбер
Месси бегал и боролся или это другое да?
Бега не припоминаю. Просто боролся.
+4
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Ответ Мажид Исанбитов
Месси похоронил 3 турнира не знал))
Это он так искрометно пошутил.
+4
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Друг Кержакова.
+2
0
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Ответ arspurs9
Почему Лео стал бронзовой статуей? Что за пьяная чушь.
Месси похоронил 3 турнира не знал))
+6
-4
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Ничего, он не Рон, что бы его критиковать.
На деле, это лишь показывает, что абсолютно у всех игроков, даже ведущих мировых звезд, могут быть проблемы. Только Лео тогда было 23, Рону сейчас почти 40.

Все равно в истории это никак не скажется на их гигантском наследии.
+14
-12
+2
Ответ ОттоДракула
Фанбои инопланетянина уже обиделись на безобидную шутку)
Как говорится - не сотвори себе кумира)
+5
-4
+1
Ответ stryder
Самое смешное в том, что Месси дали золотой мяч в том году. Притом, что он и в ЛЧ провалился.
Не то, что провалился, в 1/2 уступили Интеру, где у него 0+0.
+1
0
+1
пиковый Месси играл на уровне деда, похвально
+2
-1
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Ответ stryder
Где он второй после Месси кроме ЗМ? Да и там Месси впереди только за счет левых ЗМ 2010 2019 2021
Нигде, второй после Месси Пеле. Третий Марадона, четвёртый Кройф. В конце второго десятка твой аппендикс (и то лишь за статку)
+2
-1
+1
Я не гонюсь за антирекордами это антирекорды гонятся за мной
+2
-1
+1
Теперь до конца Евро,каждая вторая новость,будет про Роналду...Саипали!!!
+1
0
+1
Ответ ShamilK
Это же совсем недавно было. Аргов тогда прям распиарили и Месси поехал в ЮАР в статусе «соло тащера». А по факту весь турнир тащили Игуаин с Тевесом, ну и Месси тогда по классике еще и против немцев забыл выйти
14 лет назад было)
Уверен, тут иногда есть ребята моложе
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Ответ Сергей Лимонников
Этл шутка, Месси похоронил гораздо больше турниров)) Ведь ради гномика, копу проводили 4 раза за 6 лет
А как же Копу Батистута выиграл в 1993 и 1995 если все было ради Месси?)))
+1
-1
0
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