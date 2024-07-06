У Роналду 23 удара на Евро-2024 без голов – антирекорд ЧМ\Евро со времен Месси на ЧМ-2010
Криштиану Роналду ни разу не забил на Евро, нанеся 23 удара по воротам.
39-летний нападающий сборной Португалии завершил Евро-2024 без забитых мячей в пяти матчах турнира.
Криштиану Роналду выполнил 23 удара по воротам без забитого гола.
Это худший результат на крупных турнирах (чемпионатах мира и Европы) с 2010 года. На ЧМ-2010 Лионель Месси нанес 29 ударов по воротам, но ни разу не забил за Аргентину.
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На деле, это лишь показывает, что абсолютно у всех игроков, даже ведущих мировых звезд, могут быть проблемы. Только Лео тогда было 23, Рону сейчас почти 40.
Все равно в истории это никак не скажется на их гигантском наследии.
Уверен, тут иногда есть ребята моложе