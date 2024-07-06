У Роналду 23 удара на Евро-2024 без голов – антирекорд ЧМ\Евро со времен Месси на ЧМ-2010

Криштиану Роналду ни разу не забил на Евро, нанеся 23 удара по воротам.

39-летний нападающий сборной завершил без забитых мячей в пяти матчах турнира.

выполнил 23 удара по воротам без забитого гола.

Это худший результат на крупных турнирах (чемпионатах мира и Европы) с 2010 года. На ЧМ-2010 нанес 29 ударов по воротам, но ни разу не забил за Аргентину.

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