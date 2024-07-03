«Зенит» и «Торино» договорились о трансфере Илича за 25 млн евро. Хавбек близок к тому, чтобы согласиться на переход (Calciomercato)

Теги Зенит Торино премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Иван Илич деньги Футбол

Иван Илич близок к переходу в «Зенит».

Calciomercato утверждает, что чемпионы России договорились с «Торино» о трансфере хавбека примерно за 25 млн евро.

Сам футболист взял время на раздумья и сейчас близок к тому, чтобы принять предложение заключить контракт. Петербуржцы предлагают договор сроком на три сезона с зарплатой 3 миллиона евро в год.

Серб был приобретен «Торино» за 16 млн евро. В этом сезоне он провел 31 матч в Серии А и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Угадайте, как пройдут матчи Евро, и получайте купоны от Бургер Кинг

Материалы по теме

101 комментарий
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Чет дороговато, хотя народные деньги никто не считает..
+115
-25
+90
Интересно, а у Зенита вообще есть доход, особенно в условиях, когда нет еврокубков. Чем они думают когда из
бюджета тянут такую сумму просто на одного чела, можно было столько людей сделать счастливыми, построив спортивных объектов и т д🙄
+87
-18
+69
Ну теперь точно Балтику в кубке обыграют в 2 мяча
+57
-13
+44
Ответ DavidRobertJosephBeckham
Чет дороговато, хотя народные деньги никто не считает..
В стране всё хорошо.
Зарплаты у врачей и учителей высокие, больницы и дороги все отремонтированы, больным детям все за секунду собирают.
Куда ещё тратить?
Конечно же переводить 25 млн евриков на ненавистный Запад.
+67
-24
+43
Семак такой "СЛАВА БОГУ НЕТ ЕК, Я НЕ ОПОЗОРЮСЬ, ДАВАЙТЕ МНЕ ТРИ состава, а то трудно обыгрывать Оренбурги!"
+35
-14
+21
Он опорник чтоли ? 3 гола за 31 матч и Оздоев забивал так то. 25 мультов не мало
+12
-2
+10
Руководство Зенита видимо очень испугало, что в этом году чемпионатов не так уверенно выиграли
+17
-9
+8
Ответ arspurs9
Глобально они и показывают, по крайней мере Динамо с Локо. ЦСКА - отдельная история, просто гулящий клуб, перетекающий за долги. Торпедо надо тоже снизить расходы?)
Так вот зачем в Москве Торпедо! Оно как та куриная кость, которую Гензель ведьме протягивал вместо пальца, чтоб доказать, что он не жирный.
Совпадение ли, что Торпедо - единственная заводская, а не номенклатурная из старых московских команд?
Нет, Торпедо худеть не надо.
+8
-3
+5
эТо все слухи говорил Медведев,Карпов трепло говорили болельщики зенита))
+16
-11
+5
Ответ Burak Orel
Интересно, а у Зенита вообще есть доход, особенно в условиях, когда нет еврокубков. Чем они думают когда из бюджета тянут такую сумму просто на одного чела, можно было столько людей сделать счастливыми, построив спортивных объектов и т д🙄
доходы только у мос клубов!)
+5
-1
+4
Бессмысленный и беспощадный рос.футбол. Раньше ныли, что в еврокубках невозможно играть без легов и постоянно фэйлились. Еврокубков нет, но легов продолжают тащить. Нынешний рос.футбол неизлечим. Его можно только прикончить облегчив муки и родить новый)))
+6
-3
+3
Вчера приснился сон прекрасный..
+5
-2
+3
Не оценивая очередные деньги Зенита, сам по себе игрок по меркам Сериала крайне средний, но по меркам РПЛ будет однозначно топовым. Это в любом случае усиление.
+3
-1
+2
Ответ arspurs9
С количеством чего вы собираетесь разбираться? Количеством отмазок, что бы не следовать за истинными примерами столичной скромности ради народа в период закрытого существования лиги?
Либо так, либо с количеством московских клубов, которое государство содержит на уровне РПЛ. Я бы предпочёл разобраться с количеством клубов, но кто ж меня спросит? Я человек маленький.
+3
-1
+2
Москва!
Бомбят пукакала!
+16
-14
+2
Ответ Burak Orel
Интересно, а у Зенита вообще есть доход, особенно в условиях, когда нет еврокубков. Чем они думают когда из бюджета тянут такую сумму просто на одного чела, можно было столько людей сделать счастливыми, построив спортивных объектов и т д🙄
"столько людей сделать счастливыми, построив спортивных объектов"
"«Газпром» построил более 2 000 спортивных объектов в России"
То есть сотни тысяч человек Газпром сделал счастливыми.
А теперь расскажи, сколько человек осчастливили москвичи? Сколько спортивных объектов в России построил, например, московский Лукойл? Москвичи осчастливили только самих себя, много лет систематически занимаясь распилом и казнокрадством.
+2
0
+2
Ответ Rybalka88
Ещё один решил карьеру закончить в 23 года. Ну газпромовские деньги не пахнут только для сербов и южноамериканцев, выходцев из совсем бедных семей
Агент Угальде про «Спартак»: «Было бы лицемерием говорить – это то, что мы планировали для карьеры Манфреда. Деньги решают иногда»
+8
-6
+2
Ответ Бегемотик
Семак такой "СЛАВА БОГУ НЕТ ЕК, Я НЕ ОПОЗОРЮСЬ, ДАВАЙТЕ МНЕ ТРИ состава, а то трудно обыгрывать Оренбурги!"
Кринжа навалил)
+1
0
+1
Ответ dimasik 1982
Комментарий удален модератором
Только после Вас, дамы вне очереди.
+7
-6
+1
Ответ Артемий Дмитриев
Руководство Зенита видимо очень испугало, что в этом году чемпионатов не так уверенно выиграли
Жаль нет еврокубков посмотреть как лопается этот мыльный пузырь безценно который в последний евросезон только у Мальме дома выиграл
+4
-3
+1
Ответ Owen_the_Simple
С качеством более-менее разобрались. Осталось разобраться с количеством...
С количеством чего вы собираетесь разбираться? Количеством отмазок, что бы не следовать за истинными примерами столичной скромности ради народа в период закрытого существования лиги?
+2
-1
+1
Ответ Owen_the_Simple
Кто построил в стране больше спортивных объектов, чем Газпром? Лукойл? РЖД? ВТБ? ВЭБ? Вас настолько "волнуют" спортивные объекты, что вы вообще не интересуетесь программами их строительства?
Ну хоть какая то польза от государственной компании. Спасибо им. что строят. в пояс!
+1
0
+1
Ответ arspurs9
Глобально они и показывают, по крайней мере Динамо с Локо. ЦСКА - отдельная история, просто гулящий клуб, перетекающий за долги. Торпедо надо тоже снизить расходы?)
Торпедо надо кончать в агентские игры играть. Вот уже клиенты Селюка в команде объявились.
+1
0
+1
Ответ Не уверен!!
Доход не меньше?Но расходы в разы больше и значит прибыль /убыток для наших то - в московский меньше?
"Но расходы в разы больше"
Согласно финансовому отчету РФС за 2023 год расходная часть:
Зенит - 17550 млн. руб.
Московские клубы - 8390 (Динамо) + 6730 (Локомотив) + 9570 (Спартак) + 8353 (ЦСКА) = 33143 млн. руб.
То есть московские клубы в сумме тратят в 2 раза больше Зенита, а толку от них - как от мышей в амбаре, только хлеб зря жрут...
+1
0
+1
Ответ wadwill13
Народ подскажите: я его не пытаюсь с тем кто не забил нм евро пенальти и у которого психическое расстройство и он болен??? Не тот? А то их море.
Тот Иличич. За Словению играл. Этот - серб.
+2
-1
+1
Ответ Ковид 07.10.52
Просто питерские засели в газпроме и в кремле.
Ну раньше тока в Москве. Это не лучше. Или у Вас Двойные Стандарты
В любом случае газ и нефть не в Москве добывают.
+1
0
+1
Вендел похоже на выход, жаль крутой игрок был для РПЛ. Но если хочет поиграть где-то еще надо дать шанс
+1
0
+1
Ответ Бегемотик
Комментарий скрыт
Василича спроси, когда налоги стали централизованы.
+3
-2
+1
Ответ Burak Orel
Интересно, а у Зенита вообще есть доход, особенно в условиях, когда нет еврокубков. Чем они думают когда из бюджета тянут такую сумму просто на одного чела, можно было столько людей сделать счастливыми, построив спортивных объектов и т д🙄
А с какого перепугу ты решил, что Газпром тебе должен "обьекты" строить? Всё, что причиталось бюджету, туда уплачено. Вот пусть бюджет тебе и строит.
+1
0
+1
Ответ DavidRobertJosephBeckham
Чет дороговато, хотя народные деньги никто не считает..
Главное что тарифы повысили))
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий