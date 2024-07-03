«Зенит» и «Торино» договорились о трансфере Илича за 25 млн евро. Хавбек близок к тому, чтобы согласиться на переход (Calciomercato)

Иван Илич близок к переходу в «Зенит».

Calciomercato утверждает, что чемпионы России договорились с « » о трансфере хавбека примерно за 25 млн евро.

Сам футболист взял время на раздумья и сейчас близок к тому, чтобы принять предложение заключить контракт. Петербуржцы предлагают договор сроком на три сезона с зарплатой 3 миллиона евро в год.

Серб был приобретен «Торино» за 16 млн евро. В этом сезоне он провел 31 матч в Серии А и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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