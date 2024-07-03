«Зенит» и «Торино» договорились о трансфере Илича за 25 млн евро. Хавбек близок к тому, чтобы согласиться на переход (Calciomercato)
Иван Илич близок к переходу в «Зенит».
Calciomercato утверждает, что чемпионы России договорились с «Торино» о трансфере хавбека примерно за 25 млн евро.
Сам футболист взял время на раздумья и сейчас близок к тому, чтобы принять предложение заключить контракт. Петербуржцы предлагают договор сроком на три сезона с зарплатой 3 миллиона евро в год.
Серб был приобретен «Торино» за 16 млн евро. В этом сезоне он провел 31 матч в Серии А и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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бюджета тянут такую сумму просто на одного чела, можно было столько людей сделать счастливыми, построив спортивных объектов и т д🙄
Зарплаты у врачей и учителей высокие, больницы и дороги все отремонтированы, больным детям все за секунду собирают.
Куда ещё тратить?
Конечно же переводить 25 млн евриков на ненавистный Запад.
Совпадение ли, что Торпедо - единственная заводская, а не номенклатурная из старых московских команд?
Нет, Торпедо худеть не надо.
Бомбят пукакала!
"«Газпром» построил более 2 000 спортивных объектов в России"
То есть сотни тысяч человек Газпром сделал счастливыми.
А теперь расскажи, сколько человек осчастливили москвичи? Сколько спортивных объектов в России построил, например, московский Лукойл? Москвичи осчастливили только самих себя, много лет систематически занимаясь распилом и казнокрадством.
Согласно финансовому отчету РФС за 2023 год расходная часть:
Зенит - 17550 млн. руб.
Московские клубы - 8390 (Динамо) + 6730 (Локомотив) + 9570 (Спартак) + 8353 (ЦСКА) = 33143 млн. руб.
То есть московские клубы в сумме тратят в 2 раза больше Зенита, а толку от них - как от мышей в амбаре, только хлеб зря жрут...
В любом случае газ и нефть не в Москве добывают.