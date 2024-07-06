Дэнни Мерфи: «Иногда выглядит нелепо, что Мартинес держит Роналду на поле, хотя он не оказывает влияние на игру. Рамуш, должно быть, думает: «Зачем меня сюда привезли?»

Теги Криштиану Роналду Дэнни Мерфи Сборная Португалии по футболу Евро-2024 Гонсалу Рамуш Футбол

Дэнни Мерфи высказался о роли Криштиану Роналду в сборной Португалии.

Бывший полузащитник сборной Англии считает, что форвард Гонсалу Рамуш может усомниться в своей роли в португальской команде из-за Криштиану Роналду.

«[На его месте] я бы поговорил с главным тренером. Иногда выглядит нелепо, что тренер держит Роналду на поле, хотя он не оказывает влияние на игру.

Рамуш, должно быть, думает: «Зачем меня сюда привезли?», – заявил Дэнни Мерфи.

39-летний Роналду не забил ни одного гола в пяти матчах на Евро-2024, играя с первых минут во всех встречах.

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32 комментария
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Зато Кришти бегает, пыхтит и старается. А ваши никому ненужные голы и ассисты оставьте игрокам и прочим футболистам.
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Рамуш на этом Евро всего 25 минут отыграл в матче с грузинами и его фанаты Роналду чуть ли не затравили, что он не забил. Но при этом оправдывают Роналду, который также выйдя на замену ничего не сделал в матче с Марокко, хотя сыграл больше, чем Рамуш с Грузией. Вот такие двойные стандарты.
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Подсосы 🍓и так заклевали Рамуша,за 15 мин без голов в игре с Грузией ☝🏼 Хотите что бы они петиции начали собирать
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Роналду вообще выглядит нелепо. Реально, эти его "обводки, удары и т.д.". Помимо физики , у него пропала уверенность, он даже пенальти стал бить по другому. По хорошему, в сборной ему нужно заканчивать, но кто ж его посадит, он же памятник.
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Ответ QWertY
Зато Кришти бегает, пыхтит и старается. А ваши никому ненужные голы и ассисты оставьте игрокам и прочим футболистам.
Если бы. Он закрывается об игроков, не может ускорится даже в штрафной.
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Фанаты Роналду говорят, что до него сборная не выигрывала ЧЕ и ЧМ, так что не жалко. Пусть ездит дальше, авось какой гол и замкнёт для статистики )
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Ответ QWertY
Зато Кришти бегает, пыхтит и старается. А ваши никому ненужные голы и ассисты оставьте игрокам и прочим футболистам.
В основном, правда, просто пыхтит.
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Жалко португальских игроков.
Они как будьто в заложниках у психа и должны делать все чтобы его случайно не разозлить.
Хочется прям полицию вызвать.
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Почему Жота сидит на скамейке вот вопрос
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Культ личности по-португальски, благо не кровавый)
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Ответ QWertY
Зато Кришти бегает, пыхтит и старается. А ваши никому ненужные голы и ассисты оставьте игрокам и прочим футболистам.
Это раньше Роналду хотя бы бегал и потел. Теперь же он стоит на месте и плачет.
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да уш позор вселенского масштаба... а говорили что кемеллига на одном уровне с францией, а по факту хуже фнл
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В полку некрасивых прибыло
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Надо было Рамуша в старте выпускать, а Роналду на 65. Тогда бы португалы додавили лягушатников и Рон на конец забил. А так ни себе ни людям
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Ответ qiqe
да уш позор вселенского масштаба... а говорили что кемеллига на одном уровне с францией, а по факту хуже фнл
По игре Канте это особо видно, продолжайте наблюдение
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Ответ Илья Мурашов
Рамуш на этом Евро всего 25 минут отыграл в матче с грузинами и его фанаты Роналду чуть ли не затравили, что он не забил. Но при этом оправдывают Роналду, который также выйдя на замену ничего не сделал в матче с Марокко, хотя сыграл больше, чем Рамуш с Грузией. Вот такие двойные стандарты.
И это мы еще не говорим про штрафные, которые 🍓 так бездарно профукивает. Ладно бы они были реально опасными, так нет же, - либо в молоко либо в стенку.
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Тренер конечно ещё тот бесхребётный. Роналду во всех играх был полный ноль, его вообще не стоило выпускать. Португалия с таким составом легко могла выиграть Евро , учитывая что уровень соперников дно полное ( кроме испанцев). Роберто мартинес -слабый тренер.
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Рамуш весь год ковырял в носу в своём клубе. Его взяли сейчас только по старой памяти в сборную.
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Жота, Рамуш, Консейсао. Отличные напы скамейку протирают. Уж точно заслуживают выходить регулярно на не очень позднюю замену. В прошлом матче Жота вышел - сразу вывел Роналду на убойную позицию и заработал пенальти. Вообще не понял прикола, почему ему не нашлось минут в эти долгие 120…
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Мог бы не только Рамуша, но и Жоту выпустить. Скорее бы уволили этого шабашника-неудачника из Уигана.
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Теперь можно все свалить на Роналду
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Пусть прокомментирует игру Англии. Жаль что не в 22 часа сегодня поставили - прекрасное снотворное.
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Не фанат Роналду, но Рамуша даже в ПСЖ на замену выпускает, а не в основе. Может тренерский штаб что-то знает? Но Жота почему не вышел, не понял этого, хотя именно он заработал со Словенией пенальти
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