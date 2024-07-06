Дэнни Мерфи: «Иногда выглядит нелепо, что Мартинес держит Роналду на поле, хотя он не оказывает влияние на игру. Рамуш, должно быть, думает: «Зачем меня сюда привезли?»
Дэнни Мерфи высказался о роли Криштиану Роналду в сборной Португалии.
Бывший полузащитник сборной Англии считает, что форвард Гонсалу Рамуш может усомниться в своей роли в португальской команде из-за Криштиану Роналду.
«[На его месте] я бы поговорил с главным тренером. Иногда выглядит нелепо, что тренер держит Роналду на поле, хотя он не оказывает влияние на игру.
Рамуш, должно быть, думает: «Зачем меня сюда привезли?», – заявил Дэнни Мерфи.
39-летний Роналду не забил ни одного гола в пяти матчах на Евро-2024, играя с первых минут во всех встречах.
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Они как будьто в заложниках у психа и должны делать все чтобы его случайно не разозлить.
Хочется прям полицию вызвать.