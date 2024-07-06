Дэнни Мерфи: «Иногда выглядит нелепо, что Мартинес держит Роналду на поле, хотя он не оказывает влияние на игру. Рамуш, должно быть, думает: «Зачем меня сюда привезли?»

Дэнни Мерфи высказался о роли Криштиану Роналду в сборной Португалии.

Бывший полузащитник сборной Англии считает, что форвард может усомниться в своей роли в португальской команде из-за .

«[На его месте] я бы поговорил с главным тренером. Иногда выглядит нелепо, что тренер держит Роналду на поле, хотя он не оказывает влияние на игру.

Рамуш, должно быть, думает: «Зачем меня сюда привезли?», – заявил .

39-летний Роналду не забил ни одного гола в пяти матчах на Евро-2024, играя с первых минут во всех встречах.

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