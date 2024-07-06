Бернарду считает, что Португалия против Франции провела лучший матч на Евро: «В коротких турнирах не всегда побеждает тот, кто играет лучше всех»
Бернарду Силва считает, что Португалия провела лучший матч на Евро.
Португальская команда уступила Франции в серии пенальти в четвертьфинале Евро-2024.
– Это лучшая игра Португалии на Евро?
– Впечатление, которое у меня сложилось на поле, – да. Но это футбол.
Я сказал вчера на пресс-конференции, что в больших, но коротких турнирах, не всегда побеждают лучшие или те, кто играет лучше всех. В этот раз было так же. Так же было и для Словении в 1/8 финала. В этот раз – для нас.
И это футбол. Мы идем дальше. Это урок, – сказал полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва.
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Мартинес показал свою слабость выпуская Роналду, тот же Жота сразу пенальти заработал в 1/8
При всем уважении к Кришу, его время прошло
Мартинес виноват, что выбирал состав за прошлые заслуги.
А поколение действительно хорошее
Бруно, Бернарду, Диаш, лидеры в своих клубах.
Чем больше на себя берешь - тем больше с тебя вопросов.Логично&
Португалы после турнира в 16, знают это лучше всех )
При таком наборе исполнителей в полузащите можно в принципе без чистого нападающего играть. Бруну, Бернарду, Жота, Нету, Феликс и Леау в конце концов - все они прекрасно по эпизоду могут сыграть завершителя атаки. Но Мартинес своего мнение не имеет и именно поэтому выпускает Роналду, который фактически вообще ничего не делает на поле кроме хождения пешком от штрафной до центрального полукруга и взмахов руками в самой штрафной, а при этом Бруну и Витинья просто дублируют друга друга и не могут понять что вообще происходит