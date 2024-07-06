Бернарду считает, что Португалия против Франции провела лучший матч на Евро: «В коротких турнирах не всегда побеждает тот, кто играет лучше всех»

Теги Сборная Португалии по футболу Сборная Франции по футболу Евро-2024 Бернарду Силва Футбол

Бернарду Силва считает, что Португалия провела лучший матч на Евро.

Португальская команда уступила Франции в серии пенальти в четвертьфинале Евро-2024.

– Это лучшая игра Португалии на Евро?

– Впечатление, которое у меня сложилось на поле, – да. Но это футбол.

Я сказал вчера на пресс-конференции, что в больших, но коротких турнирах, не всегда побеждают лучшие или те, кто играет лучше всех. В этот раз было так же. Так же было и для Словении в 1/8 финала. В этот раз – для нас.

И это футбол. Мы идем дальше. Это урок, – сказал полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва.

Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола

60 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Не зря говорил Уткин что самые неадекватные фанаты у Роналду. Шас в инстаграме читаю коменты под постами о Роналду и там все хвалят Роналду. Блин человек за 120 минут если не ошибаюсь в створ ворот ни разу не бил, не участвовал в построение атаки. Его пасы были почти только назад. Весь матч проводил внутри штрафной площадки в надежде какого-то отскока. И его считают героем Португалии))) Я очень рад вылету Португалии. Это не из-за ненависти к Португалии или Роналду, а из-за таких фанатов Роналду которые не хотят признать правду
+102
-25
+77
Грош цена отбору с 10 победами и 30+ голам.
Мартинес показал свою слабость выпуская Роналду, тот же Жота сразу пенальти заработал в 1/8
При всем уважении к Кришу, его время прошло
Мартинес виноват, что выбирал состав за прошлые заслуги.
А поколение действительно хорошее
Бруно, Бернарду, Диаш, лидеры в своих клубах.
+61
-8
+53
Криш в соло заруинил турнир, а Евро как все помнят выиграли из-за его отсутствия
+38
-11
+27
Ответ Tseren031293
Грош цена отбору с 10 победами и 30+ голам. Мартинес показал свою слабость выпуская Роналду, тот же Жота сразу пенальти заработал в 1/8 При всем уважении к Кришу, его время прошло Мартинес виноват, что выбирал состав за прошлые заслуги. А поколение действительно хорошее Бруно, Бернарду, Диаш, лидеры в своих клубах.
Бруну и Бернарду в сборной тень себя же в клубах
+21
-5
+16
На коротких турнирах действительно не всегда выигрывает тот, кто играет лучше всех. Но это явно не случай этой Португалии
+11
0
+11
Ответ Ми Ли
Все твердят Криш Да Криш , но Бруну был более ужасен
Так Бруно так никто не пиарит как кринжа..Да и лучшим в отличие от кринжа он себя не считал)))
Чем больше на себя берешь - тем больше с тебя вопросов.Логично&
+8
0
+8
Ответ Айтуар Куат
Если бы назначили 6 пендалей за 1 Евро смело Рон бы выиграл. Так что гуляй. Сектанты уже совсем голову потеряли от подаренного Фифа Чм. Раньше в Ла Лиге титулы дарил Негрейра. Все титулы выиграны с позором
Остудись, Куат
+9
-1
+8
Ответ Tseren031293
Грош цена отбору с 10 победами и 30+ голам. Мартинес показал свою слабость выпуская Роналду, тот же Жота сразу пенальти заработал в 1/8 При всем уважении к Кришу, его время прошло Мартинес виноват, что выбирал состав за прошлые заслуги. А поколение действительно хорошее Бруно, Бернарду, Диаш, лидеры в своих клубах.
Все твердят Криш Да Криш , но Бруну был более ужасен
+16
-9
+7
Учитывая силу соперника, он прав. Что скучный, это дело другое.
+7
-1
+6
Ответ DaniOs
Вопрос только по поводу комментария «внутри штрафной»: а где он должен был быть ??))) если он центральный нападающий))
Навесы весь матч к нему шли. Получается он должен что-то попробовать а не стоять как столба внутри штрафной
+6
0
+6
Ответ Ми Ли
Все твердят Криш Да Криш , но Бруну был более ужасен
Ага, только у Бруно два обостряющих паса, тогда как у Кришти 0 за 120 минут
+11
-5
+6
Ответ Bunyod Turgunov
Не зря говорил Уткин что самые неадекватные фанаты у Роналду. Шас в инстаграме читаю коменты под постами о Роналду и там все хвалят Роналду. Блин человек за 120 минут если не ошибаюсь в створ ворот ни разу не бил, не участвовал в построение атаки. Его пасы были почти только назад. Весь матч проводил внутри штрафной площадки в надежде какого-то отскока. И его считают героем Португалии))) Я очень рад вылету Португалии. Это не из-за ненависти к Португалии или Роналду, а из-за таких фанатов Роналду которые не хотят признать правду
Один нарцисс ради собственного эго не может вовремя остановиться, второй трус не может его убрать с поля, когда первый еле ходит по полю.эта команда была обречена
+5
0
+5
Хоть один из них замечает, какие навесы у команды уже 4ый матч? В Химках народ точнее навешивает, чем эти топы из самых крутых команд
+8
-3
+5
Ответ natetinain
два обостряющих паса от игрока, который должен вести игру? дас ист фантастиш. а сколько потерь и неточных пасов? это провал, детка. и нечего с роналду сравнивать.
Один удар в створ от нападающего, который должен забивать голы? Даст ин фантастиш, детка
+4
0
+4
Неужели Роналду не говорят его окружение что он не тянет уже
+4
-1
+3
Лучший так лучший, счастливого пути!
+3
0
+3
Португалия играла креативнее и видны были наработки, да и ударов опасных вроде больше было.
+4
-1
+3
Ответ Tseren031293
Грош цена отбору с 10 победами и 30+ голам. Мартинес показал свою слабость выпуская Роналду, тот же Жота сразу пенальти заработал в 1/8 При всем уважении к Кришу, его время прошло Мартинес виноват, что выбирал состав за прошлые заслуги. А поколение действительно хорошее Бруно, Бернарду, Диаш, лидеры в своих клубах.
Вот именно, что они лидеры в своих клубах, но в сборной совсем другую игру показывают
+7
-4
+3
Ответ Айтуар Куат
Если бы назначили 6 пендалей за 1 Евро смело Рон бы выиграл. Так что гуляй. Сектанты уже совсем голову потеряли от подаренного Фифа Чм. Раньше в Ла Лиге титулы дарил Негрейра. Все титулы выиграны с позором
Так подарили же пенку против Словении, Рон даже ее забить не смог 🤣🤣🤣
+3
-1
+2
Ответ Myrat Yazmyradow
Неужели Роналду не говорят его окружение что он не тянет уже
Один сказал, и сразу перестал быть агентом Роналду)))
+3
-1
+2
Ответ razoblachitel
Это же мессибой, что от него ожидать)
Че можно ожидать от фанатов кринжа с очередным 0+0 голов в плей-оффе))))
+2
0
+2
Ответ Ми Ли
Комментарий скрыт
Это вина тренера. У них было предсказуемая игра. С перепасовками доходят до штрафной площадки и пасуют на Роналду. Даже Словения справлялся с такой атакой не говоря о Франции. Мартинес был и есть марионетка в руках Роналду. Был бы на месте Роналду другой игрок то его заменили в половине второго тайма. Но он два матча держал игрока по 120 минут который хрен знает чем занялся на поле.
+5
-3
+2
Ответ natetinain
чушь. бернарду провалил турнир на пару с бруну. роналду - завершитель, а там и завершать было нечего. а то что со штрафного не забивал, то кто вообще на этом че забил со штрафного?
Роналду должее был давно уйти из сборной и не руинить команду.жота сейчас на голову сильнее
+2
-1
+1
Ответ natetinain
чушь. бернарду провалил турнир на пару с бруну. роналду - завершитель, а там и завершать было нечего. а то что со штрафного не забивал, то кто вообще на этом че забил со штрафного?
Завершитель, который не забил пендаль в игре со Словенией и рыдал. Это провал, малышка, если у вас такой завершитель
+9
-8
+1
Ответ King_X
Хоть один из них замечает, какие навесы у команды уже 4ый матч? В Химках народ точнее навешивает, чем эти топы из самых крутых команд
Ну да против Химок ведь тоже обороняется одна из сильнейших по именам команд мира Канте, Тчуамени, Тео, и прочие
+2
-1
+1
«В коротких турнирах не всегда побеждает тот, кто играет лучше всех»
Португалы после турнира в 16, знают это лучше всех )
+3
-2
+1
Ответ Борис Энгельгардт
Бруну и Бернарду в сборной тень себя же в клубах
Так это тоже проблема тренера, что он не может нормально использовать Бруну и Бернарду в сборной
При таком наборе исполнителей в полузащите можно в принципе без чистого нападающего играть. Бруну, Бернарду, Жота, Нету, Феликс и Леау в конце концов - все они прекрасно по эпизоду могут сыграть завершителя атаки. Но Мартинес своего мнение не имеет и именно поэтому выпускает Роналду, который фактически вообще ничего не делает на поле кроме хождения пешком от штрафной до центрального полукруга и взмахов руками в самой штрафной, а при этом Бруну и Витинья просто дублируют друга друга и не могут понять что вообще происходит
+1
0
+1
Ответ Tseren031293
Грош цена отбору с 10 победами и 30+ голам. Мартинес показал свою слабость выпуская Роналду, тот же Жота сразу пенальти заработал в 1/8 При всем уважении к Кришу, его время прошло Мартинес виноват, что выбирал состав за прошлые заслуги. А поколение действительно хорошее Бруно, Бернарду, Диаш, лидеры в своих клубах.
Думаю он не выбирал, а изначально приходил на такое условие.
+1
0
+1
Вы, зрители, сами сделали из Роналду личность такого масштаба, а теперь ноете. Заметьте, никто тут особо не говорит про игру других игроков Португалии. Потому что Роналду захватил всё внимание зрителей, болельщиков, комментаторов, экспертов. Франция играла весь матч отвратительно, но где посты об этом? Где посты про нулевого Гризмана - его вообще нет на этом Евро. Ни одной заметки. Потому что всем на него плевать, он никому не интересен. Здесь все ноют, как им не нравится Роналду, но 95% людей, следивших за Португалией, делали это потому, что там есть Роналду. Парадокс.
+1
0
+1
Хорошо сыграли, но надо забивать свои моменты, особенно в таких турнирах
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий