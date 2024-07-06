Бернарду считает, что Португалия против Франции провела лучший матч на Евро: «В коротких турнирах не всегда побеждает тот, кто играет лучше всех»

Бернарду Силва считает, что Португалия провела лучший матч на Евро.

Португальская команда уступила в серии пенальти в четвертьфинале .

– Это лучшая игра Португалии на Евро?

– Впечатление, которое у меня сложилось на поле, – да. Но это футбол.

Я сказал вчера на пресс-конференции, что в больших, но коротких турнирах, не всегда побеждают лучшие или те, кто играет лучше всех. В этот раз было так же. Так же было и для Словении в 1/8 финала. В этот раз – для нас.

И это футбол. Мы идем дальше. Это урок, – сказал полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва.

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