Алан Ширер: «Роналду – старый лев, избитый и израненный. Но есть красота в том, как он сражается с закатом карьеры. Могу только восхищаться этим, даже когда кричу на него, чтобы он отдал штрафной»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Алан Ширер высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Алан Ширер охарактеризовал нынешний этап карьеры Криштиану Роналду.

«Что вы чувствовали, наблюдая за Португалией на днях? Злились ли вы на телевизор, когда шоу Криштиану Роналду вернулось в город с его стареющей звездой, все еще занимающей центр сцены? Когда он встал в свою фирменную позу в миллиардный раз, надув щеки и начав разбег – человек, который забил ровно один гол с 60 штрафных ударов на крупных турнирах, – вы кричали: «Ради бога, дайте кому-нибудь другому шанс!» Вам казалось, что это пародия на его собственное величие?

Что вы видели, когда он не забил пенальти, и слезы потекли, даже несмотря на то, что матч мог быть выигран, а его товарищи по команде умоляли его вырваться из личной драмы, разыгрывающейся у него в голове? А как насчет конца матча, когда он выжимал все из своей игры, когда последовало искупление и слезы потекли снова? Уважали ли вы его настойчивость или это было чувство жалости? Вы цокали языком и думали про себя: «Почему все всегда вертится вокруг него?»

Я тоже испытывал эти чувства или их версии, но видел что-то другое. Я видел льва. Старого льва, да, избитого и израненного, цепляющегося за свою позицию вожака прайда кончиками когтей, неспособного или не желающего отпустить.

И да, Роналду гордится собой и ведет себя капризно, он ходит с важным видом и надувает губы, как всегда делал, и кое-что из этого отчаянно непривлекательно, но есть также хрупкость и красота в том, как он сражается с закатом своей карьеры. Есть нечто величественное в том, как приближается конец, а лев отворачивается от него.

Все разные, и, возможно, Роналду будет играть еще пять лет, и честь ему и хвала, если так. Я уверен, что он не хочет быть посмешищем, объектом мемов в социальных сетях (на днях было несколько достойных, кстати), но вы также можете увидеть, что он стремится формировать свои собственные условия, настаивать на своем моменте. Я могу только восхищаться этим, даже когда кричу на него, чтобы он дал Бруну пробить штрафной хотя бы раз.

Даже львы не могут угнаться за своей тенью, но мне нравится, как Роналду оборачивается, смотрит на свою тень, пожимает плечами, надувает губы и качает головой. А затем отворачивается и бежит дальше», – написал бывший форвард сборной Англии для The Athletic.

Угадайте, как пройдут матчи Евро, и получайте купоны от Бургер Кинг

Материалы по теме

57 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ширеру книги бы писать
+113
-3
+110
Какой стиль, какой слог!! Браво, Алан!
+70
-2
+68
Немножко на грузинский тост похоже))
+31
-2
+29
Ответ Aidos9419
Ширеру книги бы писать
Уильям Ширер писал как раз
+29
-2
+27
Ответ cektor
закат карьеры роналуд это слезы , брошенные капитанские повязки и плохая игра
Какая явная неприязнь и неуважение к великому спортсмену, что ж так комплексы заели...
+30
-6
+24
Эх, не зря я в далеком 96 полюбил ту Англию. Оказывается не только игровым интеллектом Ширер наделен!
+16
-2
+14
Ответ Aidos9419
Ширеру книги бы писать
Книги бы писать переводчику данного текста)
+14
-1
+13
Ответ гилберт
Какой стиль, какой слог!! Браво, Алан!
А главное все по делу, бой с самим собой самый сложный
+14
-2
+12
Ответ Domian
Комментарий скрыт
И открывает ветку комментариев наш главный фанат Роналду)))
+11
-1
+10
Смолвил как боженька 🥹
+10
-2
+8
Аплодидирую стоя:))
Довольно метко и всё по делу!
Могёт Ширер, в отличие от некоторых местных писак в комментах.
+9
-2
+7
Ответ cektor
закат карьеры роналуд это слезы , брошенные капитанские повязки и плохая игра
Наслаждайтесь незабитым пенальти Месси, а мы посмотрим на некогда лучшего
+10
-5
+5
Ответ гилберт
Вообще Криш любит деньги. Может партнёрам скинуться и купить у него штрафной? На пенальти понятно денег не хватит.
А его партнеры типа не любят деньги, кто из футболистов в принципе не любит деньги, проспись))))))
+5
-1
+4
Тебе бы не картины, начальник, тебе бы книжки писать! (с)
+4
-1
+3
Всё происходящее говорит о том что Роналду величайший из величайших игроков! Только таких исключительных игроков просто невозможно убрать из сборной. Таких как Криш и Лео. Вот невозможно и всё! Они могут уйти только сами. Чем то кстати наших генсеков напоминают. И не стоит сильно винить игроков в том что они сами не уходят. Чтобы принять таеое решение надо быть великим человеком. Криш свою проверку не прошёл, проверка Месси будет через два года.
+7
-5
+2
Красивое 🤓
+2
-1
+1
Ответ Лех.Валенса
А в чём он не прав? У Роналду явно кризис среднего возраста
Некоторые до этого среднего возраста вообще не доживают из-за вредных привычек, а Рон в среднем возрасте много лучше некоторых молодых выглядит на поле...
+1
0
+1
Вообще Криш любит деньги. Может партнёрам скинуться и купить у него штрафной? На пенальти понятно денег не хватит.
+9
-8
+1
Ответ Domian
Есть Месси, Пеле, Марадона. Роналду, Платини , Кройфф это второй эшелон, великие, но не величайшие ибо не достигли вершины ФИФА ЧМ. Я буквально цитирую Тайм.
Есть Пеле. 3 ЧМ.
Хочешь возвести Месси на уровень с ним? Без вопросов. Но тогда и предъявлять тем, кто возводит Роналду на уровень Месси ты не можешь.

Идиотов со сломанной логикой цитировать - последнее дело. Лучше б что-то умное сказал.
+2
-1
+1
Ответ Domian
Месси, Пеле, Марадона Чемпионы Мира и что бы с ними встать в один ряд, роналду должен на стол Кубок Мира поставить.
Чтобы встать в один ряд с Пеле, Месси должен выиграть ещё 2 ЧМ.
+2
-1
+1
Ответ sava k
В 45 баба ягодка опять...
Так думают только сами "бабы-ягодки", а по факту нет, разве что стопы снимают и "во все тяжкие" в той или иной степени начинают.
0
0
0
Ответ Tima_Milan
старый лев на Копе Америка, ты попутал Алан!
там старый барашек
0
0
0
Ответ Старый конформист
Какая явная неприязнь и неуважение к великому спортсмену, что ж так комплексы заели...
А в чём он не прав? У Роналду явно кризис среднего возраста
0
0
0
Ответ YoRHa
Есть Пеле. 3 ЧМ. Хочешь возвести Месси на уровень с ним? Без вопросов. Но тогда и предъявлять тем, кто возводит Роналду на уровень Месси ты не можешь. Идиотов со сломанной логикой цитировать - последнее дело. Лучше б что-то умное сказал.
Месси там по факту.
Самый титулованный игрок в истории, самый успешный, самый результативный .
Что бы роналду целовать пятки Лео, ему надо выиграть 14 трофеев, ЧЕМПИОНА МИРА, 3 ЗМ, 2 ЗБ и 2 ЗМ ЧМ.
Тут роналду вообще неуместен.
Пусть дёргает в 26 году🤣
0
0
0
Ответ Domian
Ну что бы встать в один ряд с начо, роналду нужно ещё лч брать. Верно?)
Без понятия. Я лишь следую твоей логике.
+1
-1
0
Ответ Domian
Месси, Пеле, Марадона Чемпионы Мира и что бы с ними встать в один ряд, роналду должен на стол Кубок Мира поставить.
Множество великих игроков не выигрывали ЧМ, а до того как его взял Месси для его фанов это было не важно, так что не аргумент.
+1
-1
0
Ответ Domian
Что у вас за мания обзывать его тем, кем он не является?) Сколько не говори халва, во рту слаще не станет.
Зря ты так, Месси все же неплохой игрок
+1
-1
0
Ответ Domian
Комментарий скрыт
Ну Португалия ещё не вылетела
+1
-1
0
Ответ superbro
А его партнеры типа не любят деньги, кто из футболистов в принципе не любит деньги, проспись))))))
Ну как бы никто из футболистов от хороших денег не отказывается, но Роналду (Мбаппе, Беллингем, Вини и другие показывают), что самоуважение дороже любых денег... Есть конечно индивидуумы, которые и за копейку трясутся и при возможности "оставят любимый клуб с голой .ппой", но Рон явно не из их числа☝🏻🤣🤣🤣
0
0
0
Ответ гилберт
Вообще Криш любит деньги. Может партнёрам скинуться и купить у него штрафной? На пенальти понятно денег не хватит.
Все партнеры вместе взятые не заработали и никогда не заработают столько, сколько Роналду, поэтому вряд ли потянут
+5
-5
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий