У Месси 32 касания против Эквадора – его худший результат в полных официальных матчах за Аргентину за 13 лет
Лионель Месси сделал 32 касания в матче с Эквадором.
Сборная Аргентины обыграла эквадорцев (1:1, 4:2 по пенальти) в четвертьфинале Кубка Америки.
Месси провел на поле весь матч, но не смог отметиться результативными действиями и не реализовал свой удар в серии пенальти.
32 касания за игру – худший результат аргентинца в матчах за сборную в официальных соревнованиях (чемпионат мира, квалификация к нему и Кубок Америки), в которых он отыграл 90 минут, после матча Кубка Америки в 2011 году.
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Месси за год 100 голов забивает, Криш 50+ (по-моему, его наивысший результат был тогда же, когда и у Лео).
Фуншальский жеребец перешёл в Юве, вроде даже по статке неплохо, но на деле ничем хорошим это не закончилось. Аналогично и Парижско-Сенжерменский вояж аргентинского любителя мате.
Когда период величия синхронно закончился, мы начали считать пред-обводки и пред-голевые одного, и наслаждаться дугами и восхищаться, как здорово бегает, старается другой.
Сейчас оба точно также сдулись окончательно. Один что-то там пыхтит в пустыне, второй по кайфу иногда отрывается от пиццы и пыхтит на полях Канзаса и Джорджии.
Всякую ерунду под своим именем выпускают.
Криш разве что с налогами не попадал, но у него там свои Лас-Вегасские приколы тоже имеются :)
Короче, мне кажется, что Роналду и Месси - это один и тот же человек. Ранее уже здесь доказывали, что Погребняк и Погба - это одна личность. Вот и здесь так же. Им точно надо сойтись в одной команде, тогда футбол просто закончится как вид.
Окей, за 90, это в корне меняет суть? Или от того, что я не смотрел матч, мне недостаточно цифр, чтобы понять, что Месси был мало вовлечён и продуктивен?