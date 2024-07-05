У Месси 32 касания против Эквадора – его худший результат в полных официальных матчах за Аргентину за 13 лет

Лионель Месси сделал 32 касания в матче с Эквадором.

Сборная Аргентины обыграла эквадорцев (1:1, 4:2 по пенальти) в четвертьфинале Кубка Америки.

Месси провел на поле весь матч, но не смог отметиться результативными действиями и не реализовал свой удар в серии пенальти.

32 касания за игру – худший результат аргентинца в матчах за сборную в официальных соревнованиях (чемпионат мира, квалификация к нему и Кубок Америки), в которых он отыграл 90 минут, после матча Кубка Америки в 2011 году.

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