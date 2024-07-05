У Месси 32 касания против Эквадора – его худший результат в полных официальных матчах за Аргентину за 13 лет

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Сборная Эквадора по футболу Кубок Америки Интер Майами Футбол

Лионель Месси сделал 32 касания в матче с Эквадором.

Сборная Аргентины обыграла эквадорцев (1:1, 4:2 по пенальти) в четвертьфинале Кубка Америки. 

Месси провел на поле весь матч, но не смог отметиться результативными действиями и не реализовал свой удар в серии пенальти.

32 касания за игру – худший результат аргентинца в матчах за сборную в официальных соревнованиях (чемпионат мира, квалификация к нему и Кубок Америки), в которых он отыграл 90 минут, после матча Кубка Америки в 2011 году. 

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79 комментариев
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Тянет на 32 золотых мяча 😎
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Ну что. До этого тут на спорте поливали Роналду. Пришло время сменить цель. Теперь будут поливать Месси. Молодцы, Спортс. Грамотно работают.
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Ох предвкушаю десятки статей, мешает ли Месси сборной. Они ведь конечно же будут, да? Да?...
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Ответ MUFA2018
Комментарий скрыт
Самокритично
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Ответ MUFA2018
Не в форме после травмы очевидно
Зачем врете, он был в форме сборной Аргентины
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Ну это оценка 9.5 я считаю
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Ответ Domian
Ох и накажет тебя сегодня фортуна. Вылетит твой кумир роналду от Франции. Вот и посмотрим что ты будешь писать и появишься ли вообще на сайте)
Франция конечно не Эквадор))
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+5
За 90 минут 32 раза коснуться мяча это сильно, конечно) там же вроде как вся игра через него строится...
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Ответ Tollie
а заметили, как синхронно эти 2 брата-акробата копируют друг друга? Месси за год 100 голов забивает, Криш 50+ (по-моему, его наивысший результат был тогда же, когда и у Лео). Фуншальский жеребец перешёл в Юве, вроде даже по статке неплохо, но на деле ничем хорошим это не закончилось. Аналогично и Парижско-Сенжерменский вояж аргентинского любителя мате. Когда период величия синхронно закончился, мы начали считать пред-обводки и пред-голевые одного, и наслаждаться дугами и восхищаться, как здорово бегает, старается другой. Сейчас оба точно также сдулись окончательно. Один что-то там пыхтит в пустыне, второй по кайфу иногда отрывается от пиццы и пыхтит на полях Канзаса и Джорджии. Всякую ерунду под своим именем выпускают. Криш разве что с налогами не попадал, но у него там свои Лас-Вегасские приколы тоже имеются :) Короче, мне кажется, что Роналду и Месси - это один и тот же человек. Ранее уже здесь доказывали, что Погребняк и Погба - это одна личность. Вот и здесь так же. Им точно надо сойтись в одной команде, тогда футбол просто закончится как вид.
В смысле не попадал с налогами?, скандал с налогами как раз и явился первопричиной его ухода из Мадрида
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Ответ MUFA2018
Комментарий скрыт
Согласен , у тебя так себе чувство юмора
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Отлично👍все помнят как считали касания великого Кокорина за фиалок, без касаний нет передач и голов))), основа
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Зато весь матч отпешеходил. И это в 37 лет.
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Гватемалу подайте гению!
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Ответ mkudusov
Видно сразу человека, который смотрел матч. В Кубке Америки сразу после 90 минут переходят к серии пенальти
Да всем настолько пофиг на эту Копу, что никто даже правила не знает
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Ответ Phantom1289
Ну что. До этого тут на спорте поливали Роналду. Пришло время сменить цель. Теперь будут поливать Месси. Молодцы, Спортс. Грамотно работают.
Трафик сам себя не создаст.
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Гормонист выдохся.
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чел был занят сканированием из опорной зоны.
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а заметили, как синхронно эти 2 брата-акробата копируют друг друга?

Месси за год 100 голов забивает, Криш 50+ (по-моему, его наивысший результат был тогда же, когда и у Лео).

Фуншальский жеребец перешёл в Юве, вроде даже по статке неплохо, но на деле ничем хорошим это не закончилось. Аналогично и Парижско-Сенжерменский вояж аргентинского любителя мате.

Когда период величия синхронно закончился, мы начали считать пред-обводки и пред-голевые одного, и наслаждаться дугами и восхищаться, как здорово бегает, старается другой.

Сейчас оба точно также сдулись окончательно. Один что-то там пыхтит в пустыне, второй по кайфу иногда отрывается от пиццы и пыхтит на полях Канзаса и Джорджии.

Всякую ерунду под своим именем выпускают.

Криш разве что с налогами не попадал, но у него там свои Лас-Вегасские приколы тоже имеются :)

Короче, мне кажется, что Роналду и Месси - это один и тот же человек. Ранее уже здесь доказывали, что Погребняк и Погба - это одна личность. Вот и здесь так же. Им точно надо сойтись в одной команде, тогда футбол просто закончится как вид.
+4
-2
+2
Перестаньте писать плохие комментарии про короля предголевых! Матч против мирового гегемона Эквадора был очень тяжелым
+7
-5
+2
Хотел встать в один ряд с Зиданом, встал в ряд со Смоловым 😂
+13
-11
+2
Нормальные игроки всю карьеру в таких условиях проводят. Используют немногие шансы, что у них есть. Лёньчик привык на чистых мячах по 100 раз пасы получать. Криш на Евро касается мяча в среднем 27 раз за 90 минут. И половина из них в борьбе, где-то на втором этаже.
+8
-6
+2
Ответ mkudusov
Видно сразу человека, который смотрел матч. В Кубке Америки сразу после 90 минут переходят к серии пенальти
Мне делать что ли нечего смотреть в 4 утра Аргентину?)
Окей, за 90, это в корне меняет суть? Или от того, что я не смотрел матч, мне недостаточно цифр, чтобы понять, что Месси был мало вовлечён и продуктивен?
+5
-4
+1
В 36 лет Месси уже закончился. Уже 37 и он никакой. Пора считать предголевые, чтобы как-то оправдать аргентинца, который груз для сборной
+11
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+1
Ответ Phantom1289
Ну что. До этого тут на спорте поливали Роналду. Пришло время сменить цель. Теперь будут поливать Месси. Молодцы, Спортс. Грамотно работают.
Разделяй и властвуй!
+1
0
+1
Ответ Phantom1289
Ну что. До этого тут на спорте поливали Роналду. Пришло время сменить цель. Теперь будут поливать Месси. Молодцы, Спортс. Грамотно работают.
Это для баланса во вселенной.
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Ответ Крушение баварского драндулета
Франция конечно не Эквадор))
Так и Словения не Франция.. Про Грузию вообще молчу.. 🤭🤣
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ещё бы 10 касаний и золотой мяч
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Ответ Омичёв
В 36 лет Месси уже закончился. Уже 37 и он никакой. Пора считать предголевые, чтобы как-то оправдать аргентинца, который груз для сборной
Лучший игрок группового этапа) Остальные, похоже, и не начинались)
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Ответ mkudusov
Видно сразу человека, который смотрел матч. В Кубке Америки сразу после 90 минут переходят к серии пенальти
Осталось понять к чему ты это вообще написал
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Ответ Shuller18
За 90 минут 32 раза коснуться мяча это сильно, конечно) там же вроде как вся игра через него строится...
Хейтеры не считают предкасаний
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