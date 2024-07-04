Килиан Мбаппе: «Роналду – легенда футбола, такой игрок только один. Он уникален, а я хочу идти своим путем»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига Евро-2024 Аль-Наср Эр-Рияд Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе назвал Криштиану Роналду легендой футбола.

«[Сыграть против Роналду –] большая честь для меня, все знают, как я восхищаюсь им. Мы по-прежнему поддерживаем связь. Он останется легендой футбола, но мы надеемся на победу завтра.

Завидую ли я ему в чем-то? Нужно ценить то, что он есть, и то, каким он был. Криштиану – уникальный игрок. Его биография говорит сама за себя. Я уважаю его.

Роналду уникален! Такой игрок только один. Я просто хочу идти своим путем. Надеюсь, напишу великую страницу в «Реале», но она будет другой», – сказал форвард сборной Франции.

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75 комментариев
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Мбаппе не перекроет статистику и значимость КриРо в Реале, это уникальное достижение, за 9 лет переписать всю историю Реала и ЛЧ. Мне обидно порой что из-за его нынешней игры и возраста, люди забывают кто такой КР7 и и что за это зверь и машина.
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+95
Ответ Astan4o
Мбаппе не перекроет статистику и значимость КриРо в Реале, это уникальное достижение, за 9 лет переписать всю историю Реала и ЛЧ. Мне обидно порой что из-за его нынешней игры и возраста, люди забывают кто такой КР7 и и что за это зверь и машина.
Люди давно забыли даже как он закидывал в предпоследнем сезоне за МЮ, а за времена Юве, Реала, первого МЮ и говорить не приходится
+22
-7
+15
Ответ Astan4o
Мбаппе не перекроет статистику и значимость КриРо в Реале, это уникальное достижение, за 9 лет переписать всю историю Реала и ЛЧ. Мне обидно порой что из-за его нынешней игры и возраста, люди забывают кто такой КР7 и и что за это зверь и машина.
Они просто завидуют. Хейтеров не угодишь)
+23
-15
+8
Вот даже навскидку и не припоминаю, базарил ли Криштиану когда-либо про политику.
+7
-1
+6
Ответ Эркинбек Апаканов
У Роналду больше ЛЧ чем у всей бчк)
У Месси больше треблов, чем у всего Реала
+10
-6
+4
Ответ Эркинбек Апаканов
У Роналду больше ЛЧ чем у всей бчк)
Месси 37 лет - 2 финала ЧМ
Португалия 1000 лет - 0 финалов ЧМ
+9
-5
+4
Ох Киллиан, сейчас тебе всё объяснят стервятники
+17
-13
+4
Ответ Александр Кораблев
неудивительно, два главных нарцисса современного футбола.
Хвича тоже нарцисс, мхм. Лучше открыто быть эгоистом, чем строить из себя хорошего парня рали выгоды
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Ответ Dexter Morgan
Вот это правда. Роналду уникален. Он лучший в истории. Нужно идти своим путём.
Лучший в истории и уникален это разные вещи
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Ответ Эркинбек Апаканов
Начо 6 ЛЧ >барса с месси 4 лч)
Модрич 6 ЛЧ и финал ЧМ >>> Рональду 4 ЛЧ
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Ответ Ллб
Откуда ты все знаешь заранее и с такой пафосной увереностью вещаешь , как-будто это уже произошло?
Не перекроет Килиан достижения Криша, ибо он элементарно слабее Роналду(в целом а не сейчас) плюс Мбаппе не киллер в штрафной как Роналду и непонятно как он перестроиться свою игру при регрессе скорости и резкости, ведь выбора позиции в штрафной и игры головой у него нет. Здесь нет пафоса, тут просто надо понимать уровни этих игроков.
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Перечислить сколько титулов и каких взял за последние восемь лет
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Ответ Эркинбек Апаканов
У Нача больше ЛЧ чем у барсы)
судейские ЛЧ выкинь
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Ответ Эркинбек Апаканов
У Роналду больше ЛЧ чем у всей бчк)
Математика это не твое. Лучше просто молча фанатей.
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Ответ Dexter Morgan
Так он лучший в истории. Это факт.
По моему ты не очень хорошо понимаешь значение слова "факт". Если в твоей голове есть какое то желание, это не факт. Извини, если расстроил.
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Ответ Капибарбер
Модрич 6 ЛЧ и финал ЧМ >>> Рональду 4 ЛЧ
Модрич 6 ЛЧ и финал ЧМ = Роналду 5 ЛЧ + 2 финала ЧЕ, один из которых выигранный)
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Роналду лучший футболист в истории футбола ⚽️ , месе💩 не повезло родится в эпоху Роналду🥇👑
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Ответ Станислав Л
У Месси больше треблов, чем у всего Реала
А что за турнир требл?
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Килиан Мбаппе: «Роналду – легенда футбола. Он уникален, а я уникальнее него».
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Великий футболист. Богатый, известный, успешный, красивый, накачанный, о нем мечтают все женщины. Все хотят быть таким как Криштиану Роналду. Это настоящий эталон и пример для всех 🙏
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Ответ Dexter Morgan
Спасибо, что пришёл опровергать факт того, что Роналду лучший в истории. Лучший бомбардир и ассистент ЛЧ. Лучший бомбардир в истории сборных. Лучший бомбардир в истории Реала, лучшего клуба в истории. Обладатель 5 честных ЗМ. При этом проявил себя в разных командах. И никогда не забивал 6 голов в чемпионате.
Есть такое понятие (хоть и спорное) как "лучший футболист в истории", не лучший статист, а футболист. Это мягко,говоря разные, вещи. Даже в своременном футболе лучшему статисту дают ЗБ, а не автоматом ЗМ. Иногда это совпадает, но чаще нет.
В принципе много изданий составляли свои списки лучших всех времен, наверняка много было опросов болельщиков. Ты мне приведи пример хоть один пример, где его назвали лучшим в истории.
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Ответ Leon Petov
После ухода Роналду из Ла Лиги трон короля оказался пуст. Пожелаем Мбаппе стать наследником
трон короля ЛаЛиги был и остается у Месси
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Ответ Антон Bratishchev
А где Хе...
Хе будет завтра у вас.. 🤣
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Ответ Dexter Morgan
Так в том и дело. Я начал.
По твоей же логике, попытался другим навязать свое мнение, верно?
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Ответ Никита Китаев
По твоей же логике, попытался другим навязать свое мнение, верно?
Ну я нахожусь на ветке, которая так или иначе связана с моими интересами.
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Ответ Moscwow
А мог бы колоться гормонами и дружить с Инфантино, все остальное сделали бы шейхи
Комментарий удален модератором
Ответ Andry 72
Ты 15 год вспомни
Я спрашиваю за последние восемь лет или "Где вы были последние восемь лет?"❓🤔
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Ответ Геннадий Тимченко
Мне ваши, пешеведские заявления от "всех" крайне веселят... Если ты все знаешь или кто-то вас всех обладает инфой, то раскрой секрет - почему Месси за последние восемь лет слил Баварии все официальные матчи, в которых выходил на поле и ни в одном из них не совершил результативных действий❓🤔
Ты 15 год вспомни
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Ответ Станислав Л
У Месси больше треблов, чем у всего Реала
Да и кубков Джампера, чего уж там
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Ответ morphvirg
Франции будет сложновато забить с игры))
Ну я поэтому и написал "хотелось бы"... 0:0 вообще видеть не хочу🤬🤬🤬
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