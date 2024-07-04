Килиан Мбаппе: «Роналду – легенда футбола, такой игрок только один. Он уникален, а я хочу идти своим путем»

Килиан Мбаппе назвал Криштиану Роналду легендой футбола.

«[Сыграть против –] большая честь для меня, все знают, как я восхищаюсь им. Мы по-прежнему поддерживаем связь. Он останется легендой футбола, но мы надеемся на победу завтра.

Завидую ли я ему в чем-то? Нужно ценить то, что он есть, и то, каким он был. Криштиану – уникальный игрок. Его биография говорит сама за себя. Я уважаю его.

Роналду уникален! Такой игрок только один. Я просто хочу идти своим путем. Надеюсь, напишу великую страницу в « », но она будет другой», – сказал форвард сборной .

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