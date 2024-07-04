Жером Ротен: «Если и есть игрок, которого я не собираюсь критиковать, то это Роналду, образец трудолюбия и профессионализма. Он способен победить Францию»
Жером Ротен высказался об игре Криштиану Роналду.
– Как вы думаете, способен ли Криштиану победить Францию?
– Если и есть игрок, которого я не собираюсь критиковать, то это Криштиану, образец трудолюбия и профессионализма. Он может не забить с пенальти, как в прошлом матче, сыграть не очень хорошо, но он Криштиану.
Я думаю, что он способен победить Францию, учитывая его голы, кто бы ни говорил об обратном. Он может это сделать. Нам придется внимательно следить за ним, но у нас отличная оборона, в этом нет сомнений. Салиба и Упамекано... Посмотрите на Кунде, у него сейчас все хорошо, а еще есть отличный вратарь. В этом мы должны снова доверять Дешаму, – сказал бывший полузащитник «ПСЖ».
Сборные Португалии и Франции встретятся в 1/4 финала Евро-2024. Матч состоится 5 июля.
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Теперь понятно почему из него черти лезли когда он говорил о Месси.
Представляю его истерику после того, как Монтиель забил Льорису в финале ЧМ.
Помню после слов грузинского игрока, нелесных о роналду, тут его персофаны истерили с этими хет триками.
Итог - Португалия проиграла 0:2.
Я всегда поражаюсь смотря на армию фанатов бузовой.
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