Жером Ротен: «Если и есть игрок, которого я не собираюсь критиковать, то это Роналду, образец трудолюбия и профессионализма. Он способен победить Францию»

Жером Ротен высказался об игре Криштиану Роналду.

– Как вы думаете, способен ли победить Францию?

– Если и есть игрок, которого я не собираюсь критиковать, то это Криштиану, образец трудолюбия и профессионализма. Он может не забить с пенальти, как в прошлом матче, сыграть не очень хорошо, но он Криштиану.

Я думаю, что он способен победить Францию, учитывая его голы, кто бы ни говорил об обратном. Он может это сделать. Нам придется внимательно следить за ним, но у нас отличная оборона, в этом нет сомнений. Салиба и ... Посмотрите на , у него сейчас все хорошо, а еще есть отличный вратарь. В этом мы должны снова доверять , – сказал бывший полузащитник «ПСЖ».

Сборные Португалии и Франции встретятся в 1/4 финала . Матч состоится 5 июля.

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