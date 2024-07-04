Жером Ротен: «Если и есть игрок, которого я не собираюсь критиковать, то это Роналду, образец трудолюбия и профессионализма. Он способен победить Францию»

Теги Жером Ротен Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Дидье Дешам Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Дайо Упамекано Жюль Кунде Вильям Салиба Футбол

Жером Ротен высказался об игре Криштиану Роналду.

– Как вы думаете, способен ли Криштиану победить Францию?

– Если и есть игрок, которого я не собираюсь критиковать, то это Криштиану, образец трудолюбия и профессионализма. Он может не забить с пенальти, как в прошлом матче, сыграть не очень хорошо, но он Криштиану. 

Я думаю, что он способен победить Францию, учитывая его голы, кто бы ни говорил об обратном. Он может это сделать. Нам придется внимательно следить за ним, но у нас отличная оборона, в этом нет сомнений. Салиба и Упамекано... Посмотрите на Кунде, у него сейчас все хорошо, а еще есть отличный вратарь. В этом мы должны снова доверять Дешаму, – сказал бывший полузащитник «ПСЖ». 

Сборные Португалии и Франции встретятся в 1/4 финала Евро-2024. Матч состоится 5 июля. 

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28 комментариев
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Так он фанат Роналду. Вот почему кидается на Месси.
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Так уже давно с Ротеном всё ясно. Никакой объективностью в его критике даже близко не пахнет. Будь на месте Рона Месси или условный Вератти он бы уже весь слюной изошёлся. Мерзкий тип и в целом лицемер.
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Ротен то гелевый оказывается, спалился
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Вроде этот парень поносил Месси за игру в ПСЖ, а тут за более худшую игру на Евро не собирается критиковать Роналду. Лицемерием попахивает, либо персофанством
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Понимает, что Рональду полностью провалит матч против Франции, вот же хитрец)
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Почему за кринжа мягко говоря глупые люди?
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Персофан кринжа)
Теперь понятно почему из него черти лезли когда он говорил о Месси.
Представляю его истерику после того, как Монтиель забил Льорису в финале ЧМ.
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Опять культ личности выпирает, не "команда способна победить", а "он способен". Если Португалия пройдёт, они реально что ли будут говорить, что Роналду победил ? Это что-то совсем за гранью ))
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Ответ Men77
Ротен то гелевый оказывается, спалился
Ротен гелевым был до геля)
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Наконец таки этот псевдо-эксперт скинуло маску, и сделала каминг-аут. Оказывается, он ярый любитель клубники. Ротен, будучи игроком был зализанным и инфантильным мальчиком с девчачьими замашками. Все ярые фанаты Геля, в глубине имеют женскую предрасположенность.
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Ответ el ruso guapo
Будет весело если Роналду отгрузит французам трёшку)
когда ни одного мяча Грузии, Словении, Турции, Чехии, но Франции 3! Сам придумал?
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Этот все время был латентным фанатиком пустынного пенпльтиста ! Теперь все ясно !
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Ответ Илья Мурашов
Так он фанат Роналду. Вот почему кидается на Месси.
Я конечно и так об этом догадывался, но этот шиз решил развеять вообще все сомнения))
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Ответ Заяцволк
Опять культ личности выпирает, не "команда способна победить", а "он способен". Если Португалия пройдёт, они реально что ли будут говорить, что Роналду победил ? Это что-то совсем за гранью ))
Если Португалия победит Евро, все его глоры будут связывать все успехи к Кришу. Его слёзы помогли команде морально сплотиться и затащить турнир! Не Диого Коста, ни кто либо другой. Только проваливающий турнир скакун
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Ответ Капибарбер
Понимает, что Рональду полностью провалит матч против Франции, вот же хитрец)
А ловко он это придумал!😏
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Ротен попсовик на зарплате
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Он - вряд ли, поскольку с аосемью партнёрами второго состава проиграл Грузии, а вот сборная - способна. Криштиану - великий мастер, но время властно над всеми. И пока нет ответа лучше или хуже играла бы сборная без него.
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Ответ el ruso guapo
Будет весело если Роналду отгрузит французам трёшку)
Я это читаю перед каждым матчем евро.
Помню после слов грузинского игрока, нелесных о роналду, тут его персофаны истерили с этими хет триками.
Итог - Португалия проиграла 0:2.
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Сколько еще кринжу будут лепить образ профессионала учитывая то ,как он слился с предсезонки Юнайтеда в надежде что его агент найдет ему клуб в Европе?
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Ответ Tristan...
Если Португалия победит Евро, все его глоры будут связывать все успехи к Кришу. Его слёзы помогли команде морально сплотиться и затащить турнир! Не Диого Коста, ни кто либо другой. Только проваливающий турнир скакун
Составит конкуренцию туркменбаши
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Ну да, после грандиозного выноса Словении в одиночку, очевидно, что Сладкий и французов одолеть, вполне способен.
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Ответ Roman
Вроде этот парень поносил Месси за игру в ПСЖ, а тут за более худшую игру на Евро не собирается критиковать Роналду. Лицемерием попахивает, либо персофанством
Он был игроком и является фанатом ПСЖ. Неудачи клуба для него явно ближе, чем игра какой-то чужой сборной.
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господи, какую он францию победить может , или в форме франции люксембург выйдет ?
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Ответ иц а мен
Почему за кринжа мягко говоря глупые люди?
Выбирают себе подобное.
Я всегда поражаюсь смотря на армию фанатов бузовой.
Это из той же категории.
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Ответ Митрандир цвета хаки
Наконец таки этот псевдо-эксперт скинуло маску, и сделала каминг-аут. Оказывается, он ярый любитель клубники. Ротен, будучи игроком был зализанным и инфантильным мальчиком с девчачьими замашками. Все ярые фанаты Геля, в глубине имеют женскую предрасположенность.
Ну у кринжа в основном фанаты это домохозяйки , либо девочки в мужском обличье .
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