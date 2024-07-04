Фергюсон о Роналду на ЧМ-2026: «Не могу представить. Футбол станет еще быстрее и атлетичнее, а пространства для нападающих будет меньше»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Алекс Фергюсон Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд ЧМ-2026 Футбол

Алекс Фергюсон выразил сомнение, что Криштиану Роналду сыграет на ЧМ-2026.

«Я не могу себе это представить. В ближайшие годы футбол станет еще быстрее и атлетичнее. Кроме того, пространства для центральных нападающих будет становиться все меньше.

В отличие от защитников, нападающим сложнее играть на высшем уровне, когда они становятся старше», – сказал бывший главный тренер «МЮ» в интервью SportBild.

Шотландец также сказал, что португальцу не нужно ничего доказывать.

«Один или два новых титула не значили бы много, потому что у него была уникальная карьера», – добавил Фергюсон.

Ранее португалец заявил, что нынешний Евро – последний в его карьере.

«Роналду не должен быть основным в сборной сегодня, точка. Кто-то сомневается, что он там не из-за его нынешних игровых качеств?» Комментатор CNN София Оливейра о Криштиану

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45 комментариев
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Ну это факт, чистая физиология, Роналду уже не успевает за темпом молодых ребят и современного футбола, это очевидно, как ни люби легенду. При этом, для своего возраста он не так плох.
Только безумные фанатики могут судить иначе.
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Да пусть поедет. 0+0 в плей-офф на 6 ЧМ смотрится лучше, чем на 5 ЧМ:)
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
А потом повторит это на ЧМ-2030 и 2034.
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Ответ Мохнатый55
А потом повторит это на ЧМ-2030 и 2034.
Да это понятно.
Вопрос только в том, будет ли Криш в достаточно хорошей форме для ЧМ-2038.
+4
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+3
все верно. рон мог спокойно закончить карьеру в 35
+3
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Ответ Отец Абду
Да пусть поедет. 0+0 в плей-офф на 6 ЧМ смотрится лучше, чем на 5 ЧМ:)
Самое забавное, что он доедет до своего 6 ЧМ.
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Ответ Dexter Morgan
Роналду поедет. И будет в порядке
Причем не меньшем порядке, чем на ЧМ-2022 и Евро-2024!
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Ответ AF007
Комментарий удален модератором
Походу они не считают тебя своим
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-3
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Ответ AF007
Комментарий удален модератором
Кто тебя ударил?🧐
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Ответ bel01
Да это понятно. Вопрос только в том, будет ли Криш в достаточно хорошей форме для ЧМ-2038.
Ну хоть под пенальти будут выпускать
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Так просто вы от него не отделаетесь.
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Ответ bel01
Да это понятно. Вопрос только в том, будет ли Криш в достаточно хорошей форме для ЧМ-2038.
Уверен, что он сможет сыграть даже на ЧМ-2046.
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Даже ферги начал осуждать истеричку
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Божеж, да куда же ещё быстрее и борцовее..
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Ну, на ЧМ Криш, скорее всего, сыграет. Это будет выгодно и ФИФА, раз чемпионат не просто стране, где любят понты, а где понты возведены в культ.
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Ответ Leon Petov
Кто тебя ударил?🧐
Переводишь стрелки так же мастерски, как рональда пытается не зареветь после очередного фэйла
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Ответ Отец Абду
Да пусть поедет. 0+0 в плей-офф на 6 ЧМ смотрится лучше, чем на 5 ЧМ:)
но смотрится же)))😂
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Ответ гилберт
Куда уж быстрее. Ползают все как черепахи.
Метафора про медленную черепаху звучит неоднозначно с недавних пор))
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Дед бы своей красной клоакой занялся, а то лезет куда его не просят, ему наверно в кайф наблюдать как мю идёт по дороге к чемпионшипу, тешит его эго.
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Ну например хохланду, так же не мешает стоять в штрафной и ждать когда шарик к нему прилетит.
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Комментарий удален пользователем
Тык ему много места и не надо, прилечь в штрафной
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Роже Милла в 42 забивал, вот его рекорд устоит ...
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Куда уж быстрее. Ползают все как черепахи.
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Сер Алекс Фергюссон фигню не скажет.👍
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Комментарий удален пользователем
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален пользователем
Так Криш же и сейчас уже стал явно уступать защитникам и в быстроте, и в атлетизме. И места для него на поле в составе сборной давно нет.
И, тем не менее, благодаря капризности и количеству подписчиков в соцсетях, он всё ещё играет в ней .
Так что же изменится в 2026 году?
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