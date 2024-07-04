Фергюсон о Роналду на ЧМ-2026: «Не могу представить. Футбол станет еще быстрее и атлетичнее, а пространства для нападающих будет меньше»
Алекс Фергюсон выразил сомнение, что Криштиану Роналду сыграет на ЧМ-2026.
«Я не могу себе это представить. В ближайшие годы футбол станет еще быстрее и атлетичнее. Кроме того, пространства для центральных нападающих будет становиться все меньше.
В отличие от защитников, нападающим сложнее играть на высшем уровне, когда они становятся старше», – сказал бывший главный тренер «МЮ» в интервью SportBild.
Шотландец также сказал, что португальцу не нужно ничего доказывать.
«Один или два новых титула не значили бы много, потому что у него была уникальная карьера», – добавил Фергюсон.
Ранее португалец заявил, что нынешний Евро – последний в его карьере.
«Роналду не должен быть основным в сборной сегодня, точка. Кто-то сомневается, что он там не из-за его нынешних игровых качеств?» Комментатор CNN София Оливейра о Криштиану
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Только безумные фанатики могут судить иначе.
Вопрос только в том, будет ли Криш в достаточно хорошей форме для ЧМ-2038.
И, тем не менее, благодаря капризности и количеству подписчиков в соцсетях, он всё ещё играет в ней .
Так что же изменится в 2026 году?