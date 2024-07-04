Гуллит о Роналду против Словении: «Промахнулся со всех штрафных и не забил с пенальти, а потом разрыдался крокодиловыми слезами. Неприемлемо»
Руд Гуллит раскритиковал Криштиану Роналду за матч против сборной Словении.
«Роналду старался пробить каждый штрафной, который назначили в пользу Португалии, несмотря на то, что он забивает 1 из 60. В сборной Португалии есть те, кто бьет лучше него, но он, как обычно, хочет забрать все внимание себе.
Честно говоря, мне не понравилось то, что произошло в этом матче. Он промахнулся со всех штрафных и не смог забить с пенальти, а потом разрыдался. Я воспринимаю это как крокодиловы слезы.
То, что делает Роналду, неприемлемо. Он мне нравится, но я не впечатлен его поведением», – приводит слова Гуллита Tribuna.com. Бывший полузащитник сборной Нидерландов сказал это в эфире beIN Sports.
Угадайте, как пройдут матчи Евро, и получайте купоны от Бургер Кинг
Приходиться лицемерить и стелиться перед Примадонной. Самое страшное, если он ещё на ЧМ-26 поедет
А знаете почему?
Он жертва своего же пиара. Когда пиаром тебя тянут на место рядом с Месси,то ты должен соответствовать.
Вот люди смотрят на игру Лео и роналду и у них возникает вопрос, как при такой игровой пропасти между ними, португальца умудрились притянуть к гению игры?
Отсюда тотальная критика при неудачах.
Благо футбол справедлив и после ЧМ 2022 Месси один на вершине и все эти упоминания роналду в одном предложении с Месси выглядят нелепо и смешно и происходят только от фанатов роналду, потому что они никак не могут смириться что в декабре 2022 была поставлена точка.
А знаете почему?
Он жертва своего же пиара. Когда пиаром тебя тянут на место рядом с Месси,то ты должен соответствовать.
Вот люди смотрят на игру Лео и роналду и у них возникает вопрос, как при такой игровой пропасти между ними, португальца умудрились притянуть к гению игры?
Отсюда тотальная критика при неудачах.
Благо футбол справедлив и после ЧМ 2022 Месси один на вершине и все эти упоминания роналду в одном предложении с Месси выглядят нелепо и смешно и происходят только от фанатов роналду, потому что они никак не могут смириться что в декабре 2022 была поставлена точка.
Перечисли, если не стыдно.
Ничего этого у роналду нет.
Он в поколении не лучший, а вы о величайшем фантазируете.