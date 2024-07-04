Гуллит о Роналду против Словении: «Промахнулся со всех штрафных и не забил с пенальти, а потом разрыдался крокодиловыми слезами. Неприемлемо»

Руд Гуллит раскритиковал Криштиану Роналду за матч против сборной Словении.

« старался пробить каждый штрафной, который назначили в пользу , несмотря на то, что он забивает 1 из 60. В сборной Португалии есть те, кто бьет лучше него, но он, как обычно, хочет забрать все внимание себе.

Честно говоря, мне не понравилось то, что произошло в этом матче. Он промахнулся со всех штрафных и не смог забить с пенальти, а потом разрыдался. Я воспринимаю это как крокодиловы слезы.

То, что делает Роналду, неприемлемо. Он мне нравится, но я не впечатлен его поведением», – приводит слова Гуллита Tribuna.com. Бывший полузащитник сборной Нидерландов сказал это в эфире beIN Sports.

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