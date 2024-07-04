Гуллит о Роналду против Словении: «Промахнулся со всех штрафных и не забил с пенальти, а потом разрыдался крокодиловыми слезами. Неприемлемо»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Руд Гуллит Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия Футбол

Руд Гуллит раскритиковал Криштиану Роналду за матч против сборной Словении.

«Роналду старался пробить каждый штрафной, который назначили в пользу Португалии, несмотря на то, что он забивает 1 из 60. В сборной Португалии есть те, кто бьет лучше него, но он, как обычно, хочет забрать все внимание себе. 

Честно говоря, мне не понравилось то, что произошло в этом матче. Он промахнулся со всех штрафных и не смог забить с пенальти, а потом разрыдался. Я воспринимаю это как крокодиловы слезы.

То, что делает Роналду, неприемлемо. Он мне нравится, но я не впечатлен его поведением», – приводит слова Гуллита Tribuna.com. Бывший полузащитник сборной Нидерландов сказал это в эфире beIN Sports

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93 комментария
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Да хватит уже. Ему не с кем будет здороваться, кроме сестры, если вы все так будете отзываться.
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Жалко всех причастных к сборной Португалии.
Приходиться лицемерить и стелиться перед Примадонной. Самое страшное, если он ещё на ЧМ-26 поедет
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Ответ Burel
Жалко всех причастных к сборной Португалии. Приходиться лицемерить и стелиться перед Примадонной. Самое страшное, если он ещё на ЧМ-26 поедет
Это будет шикарно, если он на ЧМ 2026 поедет! 😀
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Ответ Pushkin_CR7
Да хватит уже. Ему не с кем будет здороваться, кроме сестры, если вы все так будете отзываться.
Всегда будет ещё Пирс Морган
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Зато он бегает, пыхтит и старается
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Это база. Ещё один некрасивый
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Забавляет, когда его оправдывают словами что у Португалии все равно нет достойного нападающего, Рамуш никакой и всё в таком духе. Ребята, с такой логикой можно прямо сейчас выпустить Луиша Фигу. Вообще, можно абсолютно любого завершившего карьеру футболиста выпускать и каждый раз восхищаться, что он играет в возрасте 70 лет, красавчик, может ходить по полю в таком возрасте.
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Спорц сегодня нон-стопом пинает роналденко, хвалю
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Каким бы легендой он не был, но штрафные надо было давать бить другим. Это одна команда одна сборная, а не сборная Роналду…во всем прав Гуллит
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Ответ Donbass guy
Комментарий скрыт
Месси, Кака, Анри, Руни, Иньеста, Роббен, Модрич тоже успешны и добились большего, их почему никто не хейтит?
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Все фанаты кринжа сетуют что весь мир против роналду, все его критикуют.
А знаете почему?
Он жертва своего же пиара. Когда пиаром тебя тянут на место рядом с Месси,то ты должен соответствовать.
Вот люди смотрят на игру Лео и роналду и у них возникает вопрос, как при такой игровой пропасти между ними, португальца умудрились притянуть к гению игры?
Отсюда тотальная критика при неудачах.
Благо футбол справедлив и после ЧМ 2022 Месси один на вершине и все эти упоминания роналду в одном предложении с Месси выглядят нелепо и смешно и происходят только от фанатов роналду, потому что они никак не могут смириться что в декабре 2022 была поставлена точка.
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Красава Рууд. Всё по делу.
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Ответ Dexter Morgan
Комментарий скрыт
игрок тоже не вышел ?
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Ответ QWertY
Зато он бегает, пыхтит и старается
У меня во дворе калеки, неумеющие играть в футбол, тем же самым всегда занимаются
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Ответ Total_90
Это будет шикарно, если он на ЧМ 2026 поедет! 😀
для хейтеров сборной🇵🇹 ?
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Ответ elkipalki
Роналлу в отборе 10 забил, вот это обуза) да, Евро пока не складывается, но списывать со счетов из-за пары неудачных игр - это глупость.
подскажи, кому он забил
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Ответ Мистер Блин
вот кого ещё так будут обсуждать, играл хорошо, обсуждали, играет плохо, ещё больше обсуждают. Роналду уникален. Собственно, как Месси. Два гения, но каждый уникален по своему)
Все фанаты кринжа сетуют что весь мир против роналду, все его критикуют.
А знаете почему?
Он жертва своего же пиара. Когда пиаром тебя тянут на место рядом с Месси,то ты должен соответствовать.
Вот люди смотрят на игру Лео и роналду и у них возникает вопрос, как при такой игровой пропасти между ними, португальца умудрились притянуть к гению игры?
Отсюда тотальная критика при неудачах.
Благо футбол справедлив и после ЧМ 2022 Месси один на вершине и все эти упоминания роналду в одном предложении с Месси выглядят нелепо и смешно и происходят только от фанатов роналду, потому что они никак не могут смириться что в декабре 2022 была поставлена точка.
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Ответ Donbass guy
Комментарий удален модератором
Насчет чего? Как же легко триггернуть глоров замыкальщика
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Ответ elkipalki
Роналлу в отборе 10 забил, вот это обуза) да, Евро пока не складывается, но списывать со счетов из-за пары неудачных игр - это глупость.
Забил кому?
Перечисли, если не стыдно.
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То что он рыдает это его личное дело, а вот то что вредит команде это очень плохо. Но и это не его проблема! Не он же себя вызвал на Евро.
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Величайшим может быть только самый успешный, самый титудлванный, самый результативный.
Ничего этого у роналду нет.
Он в поколении не лучший, а вы о величайшем фантазируете.
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Ответ Ale87
Всегда будет ещё Пирс Морган
Всегда будет Ригобер и его фанаты )
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Ответ Total_90
Это будет шикарно, если он на ЧМ 2026 поедет! 😀
Представьте сколько будет новостей про него ?
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Слёзы Криштиану уже который день заливают Спортс, очень похоже на Всемирный потоп!😭
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и Роналду продолжают обсуждать))
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Всё любители, ценители и пониматели футбола начали осуждать Кристинку, принцессу пустыни, ждём, что скажут артемка и аланса))))
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Ответ jvs5t7gcrf
А вот харкнуть в Рюди Фёллера во время игры это норм тема добавил бывший тренер Терека
правда, это был Райкард
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Ответ Муканов Арманбек
Это Райкаард был))
Тьфу ты, точно)) но тогда они были максимально похожи))
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Крокодил, крокодит, и будет крокодить... А также бить все штрафные и пенальти, и 90 минут возить трусы по полю.
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Понятно, что роналду уже зашеймили все более-менее взрослые адекватные люди, но они же сами набрасывают гумна на вентилятор (как и я, комментируя все новости), чего и добивалась эта аттеншнхора своими истериками; вот если бы это вообще в инфополе не всплывало, тогда бы порофлил с его реакции
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