Гари Линекер: «У Роналду ужасная статистика штрафных – один гол за 60 ударов. Бруну лучше исполняет стандарты, но отобрать их у Криштиану почти невозможно»

Гари Линекер поделился мнением о качестве штрафных ударов Криштиану Роналду.

В матче 1/8 финала Евро-2024 против Словении (0:0, 3:0 по пенальти) португалец четыре раза бил со штрафных, но ни разу не смог отличиться.

«У него ужасная статистика по штрафным ударам, просто ужасная. Почти невозможно [отобрать штрафные у Роналду], несмотря на то, что его статистика – один гол за 60 ударов.

Бруну Фернандеш лучше исполняет штрафные и более разнообразен, чем Роналду. Поэтому я и говорю, что, хотя Криштиану и является огромной силой, он также может быть и величайшей слабостью», – сказал экс-игрок сборной Англии Гари Линекер.

Загадка штрафных Роналду: 1 гол с 60 попыток на Евро и ЧМ

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