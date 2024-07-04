Гари Линекер: «У Роналду ужасная статистика штрафных – один гол за 60 ударов. Бруну лучше исполняет стандарты, но отобрать их у Криштиану почти невозможно»
Гари Линекер поделился мнением о качестве штрафных ударов Криштиану Роналду.
В матче 1/8 финала Евро-2024 против Словении (0:0, 3:0 по пенальти) португалец четыре раза бил со штрафных, но ни разу не смог отличиться.
«У него ужасная статистика по штрафным ударам, просто ужасная. Почти невозможно [отобрать штрафные у Роналду], несмотря на то, что его статистика – один гол за 60 ударов.
Бруну Фернандеш лучше исполняет штрафные и более разнообразен, чем Роналду. Поэтому я и говорю, что, хотя Криштиану и является огромной силой, он также может быть и величайшей слабостью», – сказал экс-игрок сборной Англии Гари Линекер.
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Ужасная статистика дальних ударов
Ужасная статистика обводок
Ужасная статистика передач вразрез
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У Месси каждый 11 удар это гол
У Рональду каждый 60)
Пепе на фоне Роналду просто мальчишка из которого бьет тестостерон.
Рискну предположить что без Криштиану сборная выглядела бы более сбалансированно и следовательно сильнее.
Лицом же нужно посветить при стандартах,
что б пафасно смотрелось.
Он на такое не пойдет