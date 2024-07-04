Гари Линекер: «У Роналду ужасная статистика штрафных – один гол за 60 ударов. Бруну лучше исполняет стандарты, но отобрать их у Криштиану почти невозможно»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Гари Линекер Сборная Словении по футболу Евро-2024 Бруну Фернандеш Футбол

Гари Линекер поделился мнением о качестве штрафных ударов Криштиану Роналду.

В матче 1/8 финала Евро-2024 против Словении (0:0, 3:0 по пенальти) португалец четыре раза бил со штрафных, но ни разу не смог отличиться.

«У него ужасная статистика по штрафным ударам, просто ужасная. Почти невозможно [отобрать штрафные у Роналду], несмотря на то, что его статистика – один гол за 60 ударов.

Бруну Фернандеш лучше исполняет штрафные и более разнообразен, чем Роналду. Поэтому я и говорю, что, хотя Криштиану и является огромной силой, он также может быть и величайшей слабостью», – сказал экс-игрок сборной Англии Гари Линекер.

Загадка штрафных Роналду: 1 гол с 60 попыток на Евро и ЧМ

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48 комментариев
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Какой некрасивый журналист
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Ответ RiFF RAFF
Как же повезло Роналдугалии что он поломался в том финале!
Тогда Эдер вытащил и сделал 🐬 ЧЕ
Сейчас Кошта тащит на себе португальское полено 🪵
Но в случае успеха,полировать сам знаешь кому будут
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И в чем он не прав?
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Как же повезло Роналдугалии что он поломался в том финале!
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Щас фанбои расскажут, что Рон играет на команду и вы вообще его ассист видели на Бруно?
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Ужасная статистика штрафных

Ужасная статистика дальних ударов

Ужасная статистика обводок

Ужасная статистика передач вразрез

Но это всë неважно, сила в замыканиях с двух метров. Как старательно пытаются убедить гетеросексуалов глоры гелевого аппендикса
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https://t.me/sportsru/102278

У Месси каждый 11 удар это гол
У Рональду каждый 60)
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Ответ tankist231
Роналду эгоист, чего вы хотели
плакса
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AF007 струсил. Как нести чушь, так первый. А отвечать слабо?
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Ответ stryder
Ну и как исполняет штрафные Бруну? Может быть, если бы это был сильный игрок, Манчестер Юнайтед не был на 8 месте в АПЛ?
Фанаточку задели правдой,он выразил негодование и написал чушь
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Удивляет то, что все бояться у него эти несчастные штрафные забрать даже в моменты, когда команда играет в играх на вылет. Можно разыграть, может Бруну прямым ударить, можно навесить на того же Роналду, но нет, он продолжает и продолжает эти нелепые попытки забить сам. И всё глубже себя же закапывает и выставляет себя посмешищем.
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Ответ AF007
роналду - худший игрок в истории по работе с мячом. В 100 млрд раз хуже Иньесты, в 200 млрд хуже Баджо, Бергкампа, Роналдиньо, в 500 млрд хуже Марадоны, в 5 трлн хуже Месси. Даже погребняк был техничнее этого ботоксного полена
Иди готовься к занятиям школьник
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Во многом, а именно в 99% случаев, хейт и критика в адрес Роналду преуменьшен. На самом деле, это самый большой обман в истории, воздвигнуть такого ограниченного в футбольных скилах, и при этом токсичного в душе цыганёнка, на пьедестал, и поставить его рядом с великими. СМИ создали дутую фигуру, которая не может предложить ничего, кроме сухой статы за счёт других, топовых партнеров. Когда надо тащить, этот статист, простоял в штрафной на 5 ЧМ и 6 Евро, и фармил свою статку.
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Ответ AprasidzE
У Линекера ужасная статистика совпадания слова с делом. Когда уже уступит свой дом нелегальным мигрантам, которых требует впускать в страну?
Классика фонадов роналду, апелляция к личности, впрочем ничего нового бггг
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Ответ nikiforov
плакса
Ну да, ни капли не Зидан по мужественности
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Ответ QWertY
Так Кришти достоин исполнять эти стандарты. Сколько у Кришти голевых действий в плей-офф ЧМ и сколько у Бруно? Вот вот
С Кришти МЮ брал ЛЧ, с Бруно - борется за восьмое место (
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Ответ Отец Абду
Сравнительная статистика Роналду и Зидана на Евро (потому что только эти двое пробили больше всех штрафных за всю историю Евро): У Роналду 1 гол за 60 ударов У Зидана 2 гола за 15 ударов
Зидан за один финал ЧМ 1998 забил почти столько же сколько Рональду в плей-офф ЧМ + ЧЕ за всю жизнь)
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Ответ Leon Petov
Если верить Трансфермаркт свой последний гол со штрафного Бруну забил... в сезоне 20/21🤡
Просто посмотри на штрафной, который был на 33:29,где Облак открыл всю правую часть ворот. Идеальная позиция для технаря,коими являются Бернарду и Бруно. Думаю,они могли бы закрутить в угол. Но Роналду пробил в угол, где стоял Облак.
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Ответ AF007
Ужасная статистика штрафных Ужасная статистика дальних ударов Ужасная статистика обводок Ужасная статистика передач вразрез Но это всë неважно, сила в замыканиях с двух метров. Как старательно пытаются убедить гетеросексуалов глоры гелевого аппендикса
Роналду - это николай смирнов из generation п, такой же продукт маркетологов
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Ответ stryder
Ну и как исполняет штрафные Бруну? Может быть, если бы это был сильный игрок, Манчестер Юнайтед не был на 8 месте в АПЛ?
То есть, Бруну виноват в том, что Мю на 8-м месте?))
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Ответ stryder
Ну и как исполняет штрафные Бруну? Может быть, если бы это был сильный игрок, Манчестер Юнайтед не был на 8 месте в АПЛ?
Отличная логика. Получается, был бы Холланд крутым игроком, так Норвегия бы Евро и ЧМ выиграла, да?
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Ответ Никита Смолов
Щас фанбои расскажут, что Рон играет на команду и вы вообще его ассист видели на Бруно?
Вы вообще за португалию болеете?
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Ответ Dexter Morgan
Ложь.
Все твои высеры здесь
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Вы все врети🤐🤐🤐🤐
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Бэкс и Жунинью всю карьеру били отличные штрафные. А этот хахаль который супертренировки делает и следит за собой за почему-то полностью разучился играть в футбол к концу четвертого десятка.

Пепе на фоне Роналду просто мальчишка из которого бьет тестостерон.
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Криштиану великий игрок, кто спорит. Но несмотря на все заверения его партнëров что он душа команды ясно видно что он в любом эпизоде тянет одеяло на себя, и в этом вина слабохарактерного Мартинеса.
Рискну предположить что без Криштиану сборная выглядела бы более сбалансированно и следовательно сильнее.
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Как же это？Отдать бить другому.
Лицом же нужно посветить при стандартах,
что б пафасно смотрелось.
Он на такое не пойдет
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Рон хочет и тут рекорд установить. раз 100 пробить и забить однажды
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Выдал базу.
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старость не радость , под конец карьеры только закапывает себя
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