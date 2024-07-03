Роналду встретился с неизлечимо больным 4-летним мальчиком после матча со Словенией. Криштиану сфотографировался с Аваром и дал ему автографы
Криштиану Роналду исполнил желание неизлечимо больного мальчика.
Нападающий сборной Португалии встретился с четырехлетним мальчиком Аваром по окончании матча против Словении в 1/8 финала Евро-2024 (0:0, пен. 3:0).
Ребенок, родившийся в Сирии, живет в Германии с октября 2023 года. Его родители приняли решение о переезде в надежде на то, что немецкие врачи смогут вылечить его от рака, однако метастазы уже распространились слишком сильно. Об этом рассказала врач из отделения паллиативной помощи университетской больницы Гиссена.
После игры Роналду встретился с Аваром в подтрибунном помещении и сфотографировался с ним. Он также расписался на футболке, кепке и мяче мальчика. Встречу организовала немецкая радиостанция hr3.
Фото: https://www.hr3.de/
Угадайте, как пройдут матчи Евро, и получайте купоны от Бургер Кинг
Ситуация страшная, болезнь ужасная.
А про его извинения за незабитый пенальти в овертайме - тишина…
Вот так и создавалась репутация «тихони» Месси.
"Дайте название вашему блогу к примеру "barcanews"". Да и к тому же тут просто больше фанов Барсы которые уведомления поставили на новости о Роналду. Как им жить без него(
Они даже слова Адебайора не выложили который поддержал Роналду. За то выкладывают слова какого то Барбозы, которого никто не знает и про которого 0 информацией везде и нет вообще никакого внимания и сообщений про него в твиттере. Их не мало, их просто нету. Я даже не знаю откуда они нашли этого фрика. Однако есть Твиттер в конце концов и другие соц сети, где новости про Роналду никак не скроешь и огромную поддержку в его сторону. Все что им остаётся это искать каких то Ноунеймов, который чёт плохое пытаются сказать про Роналду, потому что это единственный способ хоть чуток внимания к себе получить. Ну просто этот барселонский ресурс просто не выдержит если сейчас все слова хорошие о Роналду они будут выкладывать)