Роналду встретился с неизлечимо больным 4-летним мальчиком после матча со Словенией. Криштиану сфотографировался с Аваром и дал ему автографы

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Сборная Словении по футболу Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Благотворительность Футбол

Криштиану Роналду исполнил желание неизлечимо больного мальчика.

Нападающий сборной Португалии встретился с четырехлетним мальчиком Аваром по окончании матча против Словении в 1/8 финала Евро-2024 (0:0, пен. 3:0).

Ребенок, родившийся в Сирии, живет в Германии с октября 2023 года. Его родители приняли решение о переезде в надежде на то, что немецкие врачи смогут вылечить его от рака, однако метастазы уже распространились слишком сильно. Об этом рассказала врач из отделения паллиативной помощи университетской больницы Гиссена.

После игры Роналду встретился с Аваром в подтрибунном помещении и сфотографировался с ним. Он также расписался на футболке, кепке и мяче мальчика. Встречу организовала немецкая радиостанция hr3. 

Фото: https://www.hr3.de/

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28 комментариев
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Добрый поступок. Респект Роналду 👍🏻
Ситуация страшная, болезнь ужасная.
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Вот где должны быть настоящие слёзы☝️
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Ответ Ебздрогыч
Комментарий скрыт
Ты бы конечно так и поступил.
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Ответ pq
Комментарий скрыт
Это кощунство такое писать в отношении смертельно больного ребёнка. И почему я не удивлён, что этот коммент настрочил бчкшник...
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Ну хоть про это выложили.
А про его извинения за незабитый пенальти в овертайме - тишина…

Вот так и создавалась репутация «тихони» Месси.
+12
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+8
Ответ Богдан Агафонов
Ну хоть про это выложили. А про его извинения за незабитый пенальти в овертайме - тишина… Вот так и создавалась репутация «тихони» Месси.
так это ток на спортсе который про барселонский ресурс, даже если блог создаёшь везде какие то слова про Барсу.
"Дайте название вашему блогу к примеру "barcanews"". Да и к тому же тут просто больше фанов Барсы которые уведомления поставили на новости о Роналду. Как им жить без него(

Они даже слова Адебайора не выложили который поддержал Роналду. За то выкладывают слова какого то Барбозы, которого никто не знает и про которого 0 информацией везде и нет вообще никакого внимания и сообщений про него в твиттере. Их не мало, их просто нету. Я даже не знаю откуда они нашли этого фрика. Однако есть Твиттер в конце концов и другие соц сети, где новости про Роналду никак не скроешь и огромную поддержку в его сторону. Все что им остаётся это искать каких то Ноунеймов, который чёт плохое пытаются сказать про Роналду, потому что это единственный способ хоть чуток внимания к себе получить. Ну просто этот барселонский ресурс просто не выдержит если сейчас все слова хорошие о Роналду они будут выкладывать)
+8
-1
+7
Ответ pq
Комментарий скрыт
Лучше вообще ничего не писать, чем писать такое, подчёркивая насколько Вы деградировавший в моральном плане человек. В жизни этого ребёнка не было ничего хорошего, одни страдания. И тут можно только за него порадоваться и поплакать одновременно. Просто фантикам каталонского кабинета этого не понять.
+7
-1
+6
Ответ Папа Футбола
Добрый поступок. Респект Роналду 👍🏻 Ситуация страшная, болезнь ужасная.
Почаще бы он и другие игроки делали подобные вещи, особенно для детей, которым так не повезло в жизни и они заболели и вот здесь слёзы будут к месту и их не стоит сдерживать! А так конечно замечательный поступок от Криштиану!!!🤲
+4
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+4
Очень жалко мальчика. 😥 Пусть максимально долго, насколько это возможно при таком диагнозе, будет жить в этом мире со своими близкими. 🙏
+3
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Вот так. Жаль раньше в Германию уехать не получилось, может-быть удалось тогда бы спасти
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Ответ pq
Комментарий скрыт
Дибил невероятный
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0
Ответ pq
Комментарий скрыт
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Ответ pq
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Комментарий удален модератором
Ответ Адам Нинуху
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Ответ pq
Комментарий удален модератором
Шутишь не в том моменте
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Ответ евГений
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«Ев» и «ни» в твоём никнейме лишние
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