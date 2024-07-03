Роналду встретился с неизлечимо больным 4-летним мальчиком после матча со Словенией. Криштиану сфотографировался с Аваром и дал ему автографы

Криштиану Роналду исполнил желание неизлечимо больного мальчика.

Нападающий сборной Португалии встретился с четырехлетним мальчиком Аваром по окончании матча против в 1/8 финала (0:0, пен. 3:0).

Ребенок, родившийся в Сирии, живет в Германии с октября 2023 года. Его родители приняли решение о переезде в надежде на то, что немецкие врачи смогут вылечить его от рака, однако метастазы уже распространились слишком сильно. Об этом рассказала врач из отделения паллиативной помощи университетской больницы Гиссена.

После игры встретился с Аваром в подтрибунном помещении и сфотографировался с ним. Он также расписался на футболке, кепке и мяче мальчика. Встречу организовала немецкая радиостанция hr3.

Фото: https://www.hr3.de/

Угадайте, как пройдут матчи Евро, и получайте купоны от Бургер Кинг