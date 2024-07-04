Решение об участии Месси в матче с Эквадором еще не принято. Капитан Аргентины тренировался перед игрой

Аргентина еще не приняла решение об участии Лионеля Месси в игре с Эквадором.

Команды сыграют в матче 1/4 финала Кубка Америки.

Капитан аргентинской сборной получил мышечное повреждение в игре группового этапа против Чили, после чего не принял участие в матче с Перу.

Месси провел тренировку в преддверии встречи с , но решение об его участии в матче еще не принято.

«После разговора с Лионелем мы примем решение. Я еще не говорил с ним, поэтому мы не знаем, сыграет ли он», – заявил главный тренер команды .

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