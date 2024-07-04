Решение об участии Месси в матче с Эквадором еще не принято. Капитан Аргентины тренировался перед игрой

Теги Лионель Месси Лионель Скалони Сборная Аргентины по футболу Сборная Эквадора по футболу Кубок Америки Футбол

Аргентина еще не приняла решение об участии Лионеля Месси в игре с Эквадором.

Команды сыграют в матче 1/4 финала Кубка Америки.

Капитан аргентинской сборной Лионель Месси получил мышечное повреждение в игре группового этапа против Чили, после чего не принял участие в матче с Перу.

Месси провел тренировку в преддверии встречи с Эквадором, но решение об его участии в матче еще не принято.

«После разговора с Лионелем мы примем решение. Я еще не говорил с ним, поэтому мы не знаем, сыграет ли он», – заявил главный тренер команды Лионель Скалони.

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57 комментариев
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Можно начать в старте с Ди Марией и Нико Гонсалесом, а во втором тайме выпустить Лео, если того потребует игра.
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Ответ Макс Фет
тут не поспоришь, им даже приходится приглашать посторонние сборные чтоб хоть как то поднять уровень
На Евро иногда создаётся ощущение, что приглашены африканские команды)
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Ответ as009595@icloud.com
Комментарий скрыт
забьёт победный, и станет.
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Ответ Любезный Коссутий
пора Лионелю заканчивать с футболом. 37 лет, как-никак. и так уже вошел в историю, как один из лучших в мире. здоровья Месси!
Месси приносит пользу своим командам, зачем ему заканчивать? Это относится к Роналду, он только плачет на последних турнирах постоянно
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всё будет зависеть от игры. будут вести, то выйдет во втором тайме на минут 10-15
будут гореть, то с начала второго тайма. в старт его никто не поставит, а к полуфиналу будет 100% готов
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Тимченко успокойся уже, хватит пытаться натянуть сову на глобус. Ну не налазит она) Уже все факты против этого, а вы все занимаетесь насилием над разумом) Смиритесь уже - Аргентина стала заслуженным чемпионом мира, играя в качественный футбол и заслуга Месси - 10 очков по гол+пас. Просто факты. Смиритесь уже!
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
Европа рай для футболистов,быстро можно набить стату отборочных турах, потому что
кишит еврокарликами,и лишь матчи с 1/ 4 можно рассматривать серьезно.
Но про ЮА такого не скажешь,там мини карликов нет,и играют суровые мужланы.Месси не зря подряд получает травмы.
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Надеюсь, что с Лео всё будет в порядке, по крайней мере выйдет на замену и сделает, что-то приятное для своих болельщиков и удачи Аргентине!!!🇦🇷
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Ответ Lightkeeper
Пока не решат вопрос с назначением пенальти в ворота Эквадора M€$И на матч не выйдет.
Месси лучший по оценкам Whoscored на групповом этапе на Копе, прими как должное
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Ответ Real_v_dushe
Во всех отборах есть "карлики", если Вы не в курсе. И, например, "карлик" Исландия умудрилась 6 лет назад сыграть с Аргентиной в ничью со вполне себе здоровым меськой в составе. И если бы был общемировой отбор на фифашный псевдотурнирчик, то Европой не жалкие 13 квот из 32 было бы занято и турнир был бы совершенно другим.
Ну все правильно, ни от какой другой федерации не отбирается 13 команд, только от УЕФА, от Конмебол например всего 7 - разница почти в 2 раза. И эти 13 команд это лучшие сборные Европы, а не всякие автобусные Словакии, Сербии и пр.
Смирись уже с тем что ЧМ это футбольная вышка, а Арги выиграли ее абсолютно заслуженно, играя с лучшими сборными мира. И не позорься.
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Здоровья гению⚽️
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Ответ Геннадий Тимченко
В двух сериях пенальти (пешеведы весьма забывчивы) - в 1/4 и в финале арги выиграли исключительно благодаря вратарю. Да и в финальном матче в конце был выход один па один, но Мартинес не сплоховал - или, по вашему, пеший в то время на воротах стоял ❓🤣 а что касается перечисленных мною идиотских поступков - вот это и идея и их воплощение исключительно Месси☝️
Товарищ, ты забыл упомянуть, что до серий пенальти Аргентина могла не дойти, вспомни хотя бы голешник Мексике или гениальный ассист с Нидерландами. Ты простой хейтер Месси.
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Ответ Геннадий Тимченко
Комментарий скрыт
Расскажи про победу на ЧМ без него
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Поправочка: 4 команды от Конмебол и 4 от Конкакаф. То есть от южной Америки - 8, от Европы 13. То есть от Европы в 1,5 раза больше.
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Ответ Real_v_dushe
Отрицание спортивных принципов в крови у любителей алчного арга и бчк, ничем Вы меня не удивили в этом плане, это всем тут хорошо известно.
Спортивные принципы не строятся на понятиях "если бы да кабы".. Хе.. Готовься к вылету Промахтиану Пеналду.. Носовые платочки, слёзки, подтрибунное, отдых в Грузии.. А-ха-ха-ха.. 🤭🤣👉🚽
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Ответ Книголюб
Месси лучший по оценкам Whoscored на групповом этапе на Копе, прими как должное
Он признан мвп группового этапа по версии Хускоред.
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Ответ Real_v_dushe
Во всех отборах есть "карлики", если Вы не в курсе. И, например, "карлик" Исландия умудрилась 6 лет назад сыграть с Аргентиной в ничью со вполне себе здоровым меськой в составе. И если бы был общемировой отбор на фифашный псевдотурнирчик, то Европой не жалкие 13 квот из 32 было бы занято и турнир был бы совершенно другим.
Середняки и аутсайдеры сборных Европы участвующих в этом турнире<<<<< чем середняки и аутсайдеры участвующих на Копе.Сравни уровни.
Вывод; там победы даются тяжелее.
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Ну на второй тайм наверно выйдет,
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Ответ Real_v_dushe
Во всех отборах есть "карлики", если Вы не в курсе. И, например, "карлик" Исландия умудрилась 6 лет назад сыграть с Аргентиной в ничью со вполне себе здоровым меськой в составе. И если бы был общемировой отбор на фифашный псевдотурнирчик, то Европой не жалкие 13 квот из 32 было бы занято и турнир был бы совершенно другим.
на Копе нет отбора
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С дровосеками из Эквадора справятся и без него.. Выпускать его нужно в крайнем случае, если что-то пойдёт не так.. Его нужно беречь на полуфинал и финал.. Но любители рыдающего Авейру тут как тут.. "Расслабляются" перед очередным позором Промахтиану Пеналду.. Гляньте на сетку ЧЕ, хлопцы - "лихтенштейны" закончились.. Расслабьтесь.. Без всяких ковычек.. А-ха-ха-ха.. 🤭😂
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Ответ Real_v_dushe
После искусственного поднятия квот после 1994 года для аргов и бразильцев отборы стали всего лишь формальностью и лёгкой прогулкой. Они в любом состоянии их проходят. А вот в Европе: Испания, Германия, Италия, Португалия, Голландия - все непросто проходили отборы или даже не проходили свои отборы на фифашный псевдотурнирчик. Поэтому смешно читать про каких-то "карликов" в Европе, условная сборная Норвегии, которая даже на Евро пробиться не может легко бы в условной Азии и Африке его прошла, и уж точно по подбору игроков она не хуже условного Эквадора. На ЧМ все команды в основной массе, даже арги, это прагматичные автобусы. В Европе они просто лучше и качественнее. 19 команд мира, которые попадают на ЧМ гораздо хуже 19 команд из Европы, 25 команд будут ещё хуже 25 команд из Европы - это абсолютный факт. Зачем тогда проводить турнир с более худшим подбором участников?
Лучшие сборные мира играют на мундиале и не важно из какой части света.Они прошли отбор и появились там не случайно.
А лучшие топ сборные Европы настолько просели ,что от середняков и аутсайдеров терпят поражение.Победа латинцев на ЧМ и на финалисиме этому доказательство.
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
Ну да Эквадор не сравнить с великой Румынией
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Величайший футболист в XXI веке - Лео Месси должен подойти к решающим матчам на Копа Америка полностью здоровым, так что эту игру со сборной Эквадор можно пропустить, или выйти со скамейке запасных.
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Национальное достояние Аргентины. Всё объяснимо.
https://stihi.ru/2023/10/12/7786
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Пусть лечится. Следующий этап важней.
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Ответ Iamliam
Поправочка: 4 команды от Конмебол и 4 от Конкакаф. То есть от южной Америки - 8, от Европы 13. То есть от Европы в 1,5 раза больше.
Конкакаф это ещё и Северная Америка
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Ответ Real_v_dushe
Iamliam, ты сказочник, пиши свои сказки кому-то другому. Словакия, Норвегия или Чехия в одну калитку регулярно выбивали бы Эквадоры с Панамами, Египтами и Аравиями из общемировых отборов. Отсутствие спортивного принципа никогда и нигде не повышало уровень турнира, всегда только понижало.
Комментарий удален модератором
Ответ Real_v_dushe
Спортивные приницпы - это спортивные принципы. Приведу простой пример: сборная Албании - не самая сильная, мягко говоря, сборная Европы. Она играла в Аравии товарняк с СА, которая победила аргов, за 2 недели до этого события и сыграла с ними 1-1, а вообще должна была тот матч выиграть. А сборная Катара, посмотрев на ту игру, вообще отказалась от товарняка с ними, чтобы не травмировать перед стартом игроков своих поражением от Албании, тем более, что они проигрывали им в товарняке без шансов за пару лет до этого. Но такие любители фифашных псевдотурнирчиков будут рассказывать, что это справедливо, что всякие днища типа Катара и Гондураса с суммарной стоимостью составов менее 10 млн евро должны играть там и это суперуровень, а вот сборные, состав которых стоит 100, 200, 300 и даже 500 млн евро, нет из-за искусственных ограничений в виде квот от коррупционеров из ФИФА. Неудивительно в этой связи, что вы любите и топите за вечных фифашных псевдочемпиончиков в лице аргов.
🙆.. Немедленно в Грузию.. Немедленно.. И не забудь их там поздравить.. С победой над днарями из Португалии.. Сюда мне не пиши.. Ты мне не интересен.. Я люблю краткость и логику.. А не бред от мадридского "искусствоведа".. 👎🤣
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