Решение об участии Месси в матче с Эквадором еще не принято. Капитан Аргентины тренировался перед игрой
Аргентина еще не приняла решение об участии Лионеля Месси в игре с Эквадором.
Команды сыграют в матче 1/4 финала Кубка Америки.
Капитан аргентинской сборной Лионель Месси получил мышечное повреждение в игре группового этапа против Чили, после чего не принял участие в матче с Перу.
Месси провел тренировку в преддверии встречи с Эквадором, но решение об его участии в матче еще не принято.
«После разговора с Лионелем мы примем решение. Я еще не говорил с ним, поэтому мы не знаем, сыграет ли он», – заявил главный тренер команды Лионель Скалони.
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будут гореть, то с начала второго тайма. в старт его никто не поставит, а к полуфиналу будет 100% готов
кишит еврокарликами,и лишь матчи с 1/ 4 можно рассматривать серьезно.
Но про ЮА такого не скажешь,там мини карликов нет,и играют суровые мужланы.Месси не зря подряд получает травмы.
Смирись уже с тем что ЧМ это футбольная вышка, а Арги выиграли ее абсолютно заслуженно, играя с лучшими сборными мира. И не позорься.
Вывод; там победы даются тяжелее.
А лучшие топ сборные Европы настолько просели ,что от середняков и аутсайдеров терпят поражение.Победа латинцев на ЧМ и на финалисиме этому доказательство.
https://stihi.ru/2023/10/12/7786