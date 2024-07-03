Испания – сильнейший четвертьфиналист Евро-2024 по версии FourFourTwo. Англия последняя в рейтинге

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Испания возглавила рейтинг сильнейших четвертьфиналистов Евро-2024.

Команда Луиса де ла Фуэнте стала первой в списке из 8 команд, прошедших 1/8 финала.

Германия заняла 2-ю строчку, Швейцария – 3-ю, Турция – 4-ю, Нидерланды – 5-ю, Франция – 6-ю, Португалия – 7-ю, Англия – 8-ю.

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34 комментария
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Чето турки высоковато
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Надеюсь это скрытый финал (ну если только из другой половины сетки Голландия не дойдёт), две великолепные сборные будут грызть друга уже в 1/4, печалька
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Ответ Edwin_Hubble
Комментарий скрыт
Логик ты наш.. Англия с легкой сеткой на 8 месте. Так что бред.
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Ответ Men77
Чето турки высоковато
Эксцентричные журналисты рейтинг составляли, чтобы кликбейт собрать
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Ответ Вадим Сидоров
Надеюсь это скрытый финал (ну если только из другой половины сетки Голландия не дойдёт), две великолепные сборные будут грызть друга уже в 1/4, печалька
Тоже не хотел такой ранней встречи Португалии и Франции
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Англия дно - база.
Но Турция 4 место?! Ну такое себе.. отскок, на отскоке!
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Ответ Английский_пациент
Англия и Франция плевали на эти рейтинги )
Им ещё в финале вату катать, им не до рейтингов)
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Ну я бы поменял местами Нидерланды и Турцию. А так, все более менее на месте, учитывая сетку.
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Англия и Франция плевали на эти рейтинги )
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Ответ Тиджани Бабангида
На данный момент примерно так все и представляется даже рядовому болельщику с дивана
Неа, Турция все же высоковато. Я думаю при прочих равных, несмотря на невпечатляющую игру Франции и Португалии, эти сборные все же посильнее Турции и в очном матче они были бы фаворитами с отрывом. Нидерланды, несмотря на то, что они "полу-мертвые", где за всю атаку отдувается Гакпо, ну врятли слабее, чем Турция.

По Швейцарии тоже есть вопросы, но Турция однозначно высоко. Согласится можно лишь с 1-2 местом и с 8-ым, вот именно без вопросов. А места с 3 по 7 - очень дискуссионные.
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При этом коэфы на победу Англии на Евро самые низкие.
Англия делает результат. А такие понятия как "сила" - слишком абстрактные и оценочные.
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Нагельсман обязан выпустить Мюллера, у мужика огромный опыт в унижениях испанцев, может увидим что то типо 8-2
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Ответ Edwin_Hubble
Комментарий скрыт
кроме тебя никто не кричит здесь. заголок еще раз перечитай
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Ответ Edwin_Hubble
Комментарий скрыт
Тут речь не о фаворите на победу, а о сильнейшем четвертьфиналисте
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Ответ Вадим Сидоров
Надеюсь это скрытый финал (ну если только из другой половины сетки Голландия не дойдёт), две великолепные сборные будут грызть друга уже в 1/4, печалька
да уж, рано швейцария и англия встретились
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Ответ Федя Букин
как вариант, главное чтобы Криш кубок ЧЕ над головой поднял.
после липового чм и двух недавних зм - да, было бы эпично.
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Ответ Английский_пациент
Англия и Франция плевали на эти рейтинги )
И ещё на своих болельщиков , с такой игрой
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Победа за 5-ой командой
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Какая ирония, что 442 выбрал худшей командой Англию. От сглаза?
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1-е, 2-е и 8-е места по делу. Остальное спорно.
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Справедливо. Испания моща. Ждут уничтожения гансов.
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Германия налегке обыграет
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Через неделю будет Нидерланды и Немцы сильнее Португалии и Англии
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Согласен 👍
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Ну вот можно по этому рейтингу и прогнозы делать . Не промахнемся)). Часовщики сделают родоначальников ( для меня это 30/70) , а османы - оранжевых 😛🤦…Гениально )
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На данный момент примерно так все и представляется даже рядовому болельщику с дивана
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