Испания – сильнейший четвертьфиналист Евро-2024 по версии FourFourTwo. Англия последняя в рейтинге
Испания возглавила рейтинг сильнейших четвертьфиналистов Евро-2024.
Команда Луиса де ла Фуэнте стала первой в списке из 8 команд, прошедших 1/8 финала.
Германия заняла 2-ю строчку, Швейцария – 3-ю, Турция – 4-ю, Нидерланды – 5-ю, Франция – 6-ю, Португалия – 7-ю, Англия – 8-ю.
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Но Турция 4 место?! Ну такое себе.. отскок, на отскоке!
По Швейцарии тоже есть вопросы, но Турция однозначно высоко. Согласится можно лишь с 1-2 местом и с 8-ым, вот именно без вопросов. А места с 3 по 7 - очень дискуссионные.
Англия делает результат. А такие понятия как "сила" - слишком абстрактные и оценочные.