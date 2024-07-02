Вилья – лучший испанский атакующий футболист по версии FourFourTwo. Рауль – 2-й, Торрес – 3-й, Мората – 8-й, Ямаль – 32-й
Давид Вилья признан лучшим испанским атакующим игроком по версии FourFourTwo.
Британский журнал составил список 34 лучших атакующих футболистов в истории Испании. Топ-10 выглядит так:
1. Давид Вилья;
2. Рауль;
3. Фернандо Торрес;
4. Франсиско Хенто;
5. Тельмо Сарра;
6. Альфредо Ди Стефано;
7. Эмилио Бутрагеньо;
8. Альваро Мората;
9. Фернандо Морьентес;
10. Амансио.
Отметим, что Педро занял 13-е место, Луис Арагонес – 19-е, Диего Коста – 30-е, Нико Уильямс стал 31-м, Ламин Ямаль – 32-м, Ариц Адурис – 34-м.
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Вроде был и центральным напом в амплуа Клюйверта, мог быть чисто завершителем. но мог и вингера сыграть, то есть смещался с фланга, завершал, и был хорош в подыгрыше. В общем умел всё. Напоминает Суареса, но зубастик конечно был на другом уровне.
Они реально не могут найти хотя бы 100 игроков лучше Ямаля с 1 сезоном?)
4-4-2🤡
А Торрес хорош, помню финал евро 08, построение, гимны…
Все футболисты звёздные Германии на нервяке, и тут Торреса показывают- Уверенность, сразу решили что Испания победит и Фернандо зарешает, так и вышло)
Особенно если брать выступления за национальную сборную, так как Рауль, больше в клубе проявлял себя!
P. S.
Я уже больше 20 лет топлю за реал, но Вилья реально мощный щё в магической связке ДВ/ДС(Вилья/Сильва)в Валенсии, это просто была магия, как они кружили, понимали друг-друга, такой связки я не видел более(
Кого помнят, те и лучшие, Ди Стефано и Бутрагеньо туда попали прямиком из статей с Википедии, где просто хорошая стата и какие-то там рекорды