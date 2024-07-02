Вилья – лучший испанский атакующий футболист по версии FourFourTwo. Рауль – 2-й, Торрес – 3-й, Мората – 8-й, Ямаль – 32-й

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Давид Вилья признан лучшим испанским атакующим игроком по версии FourFourTwo.

Британский журнал составил список 34 лучших атакующих футболистов в истории Испании. Топ-10 выглядит так:

1. Давид Вилья;

2. Рауль;

3. Фернандо Торрес;

4. Франсиско Хенто;

5. Тельмо Сарра;

6. Альфредо Ди Стефано;

7. Эмилио Бутрагеньо;

8. Альваро Мората;

9. Фернандо Морьентес;

10. Амансио.

Отметим, что Педро занял 13-е место, Луис Арагонес – 19-е, Диего Коста – 30-е, Нико Уильямс стал 31-м, Ламин Ямаль – 32-м, Ариц Адурис – 34-м.

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50 комментариев
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Мундиаль 2010 года конечно бенефис Вильи, шикарный турнир провел.
+29
-2
+27
Человек после одного сезона в проф. футболе что-то делает в рейтинге за всё время!
+26
-1
+25
Вилья мой любимый нап в Барсе времен Месси. Умел и подержать мяч и отдать и забить. Даже МСН так не привлекали.
+23
-4
+19
Ну Ямаля-то зачем в этот рейтинг включать.Бред.
+17
0
+17
Ответ grauda
Вилья мой любимый нап в Барсе времен Месси. Умел и подержать мяч и отдать и забить. Даже МСН так не привлекали.
Плюсую, Виллья был крут, и недооценен.
Вроде был и центральным напом в амплуа Клюйверта, мог быть чисто завершителем. но мог и вингера сыграть, то есть смещался с фланга, завершал, и был хорош в подыгрыше. В общем умел всё. Напоминает Суареса, но зубастик конечно был на другом уровне.
+15
-2
+13
Ответ Н.Ф.
Диего Коста как-то низковато, только 30-й...
Он лучший в 19 веке же
+12
0
+12
Ответ grauda
Вилья мой любимый нап в Барсе времен Месси. Умел и подержать мяч и отдать и забить. Даже МСН так не привлекали.
Его гол с угла штрафного в вороту Касильяса и гол в финале ЛЧ на девятку незабываемые.
+12
-2
+10
Ямаль 32й))) при всем таланте, какой это у него сезон?
Они реально не могут найти хотя бы 100 игроков лучше Ямаля с 1 сезоном?)

4-4-2🤡
+9
0
+9
Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Комментарий скрыт
А на международных турнирах ему тоже негрейра помогал забивать? Или в сборной Арагонесу и дель Боске барса и Валенсия платили, чтобы они его вызывали?
+9
0
+9
Ответ Robb Stark
А на международных турнирах ему тоже негрейра помогал забивать? Или в сборной Арагонесу и дель Боске барса и Валенсия платили, чтобы они его вызывали?
Да зачем ему отвечать, очевидно же , что сегодня врачи опять забыли зайти в его палату
+9
-1
+8
ямаль 32) А Кркич какой? он ведь еще круче начинал)
+8
-1
+7
Какой тупой рейтинг. Ди Стефано очевидно лучше всех тут, если речь идёт именно об уровне игры, а не о победах в сборной. Рауль выше Вильи. Что тут делает Мората?
+6
0
+6
Вилья был хорош!
+7
-2
+5
Ответ Пинающий Достоинства
Мората?! Шта?! А Торрес хорош, помню финал евро 08, построение, гимны… Все футболисты звёздные Германии на нервяке, и тут Торреса показывают- Уверенность, сразу решили что Испания победит и Фернандо зарешает, так и вышло)
Торрес в пройме лучший форвард мира был
+5
0
+5
Я бы все-таки Рауля на первое место поставил, а Вилью на второе. Ну и Мората странно выглядит выше Мориентеса.
+6
-2
+4
Морьентес это улучшенная копия Мораты.
+3
0
+3
Ответ Фут.Боль
Ну Ямаля-то зачем в этот рейтинг включать.Бред.
А Нико Уильмса?
+3
0
+3
Мората?! Шта?!
А Торрес хорош, помню финал евро 08, построение, гимны…
Все футболисты звёздные Германии на нервяке, и тут Торреса показывают- Уверенность, сразу решили что Испания победит и Фернандо зарешает, так и вышло)
+3
-1
+2
Диего Коста как-то низковато, только 30-й...
+2
0
+2
Все по делу!!!
Особенно если брать выступления за национальную сборную, так как Рауль, больше в клубе проявлял себя!
P. S.
Я уже больше 20 лет топлю за реал, но Вилья реально мощный щё в магической связке ДВ/ДС(Вилья/Сильва)в Валенсии, это просто была магия, как они кружили, понимали друг-друга, такой связки я не видел более(
+4
-2
+2
Ответ King_X
Ямаль 32й))) при всем таланте, какой это у него сезон? Они реально не могут найти хотя бы 100 игроков лучше Ямаля с 1 сезоном?) 4-4-2🤡
Нико Уильмс на 31из той же серии
+1
0
+1
С Вильей вопросов нет, Рауль и Торрес тоже по делу, по остальному - типичный рейтинг этих додиков
+1
0
+1
Ответ Chyngyz Orozaliev
ямаль 32) А Кркич какой? он ведь еще круче начинал)
А Нико Уильмс на 31 тебя не смущает?)пацаны первый турнир за сборную играют, а уже в списках
+1
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+1
Ответ Бахытжан Садыкбеков
Какой тупой рейтинг. Ди Стефано очевидно лучше всех тут, если речь идёт именно об уровне игры, а не о победах в сборной. Рауль выше Вильи. Что тут делает Мората?
Кажется, рейтинги у них составляются из плюсиков от болельщиков просто
Кого помнят, те и лучшие, Ди Стефано и Бутрагеньо туда попали прямиком из статей с Википедии, где просто хорошая стата и какие-то там рекорды
+1
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+1
Ответ Chyngyz Orozaliev
ямаль 32) А Кркич какой? он ведь еще круче начинал)
Кркич в 16 лет играл в основе Барсы и Испании?
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Ответ марат И
А Нико Уильмс на 31 тебя не смущает?)пацаны первый турнир за сборную играют, а уже в списках
В списках значились.
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Ответ Chyngyz Orozaliev
ямаль 32) А Кркич какой? он ведь еще круче начинал)
Ансу Фати!
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Ответ марат И
Вилья Чемпион мира, Европы, Лиги чемпионов, Ла лиги с 2 клубами. Везде был важнейшим игроком. Однозначно лучший
Ему больше повезло с поколением, чем Раулю
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Ответ eftomolgy
Ему больше повезло с поколением, чем Раулю
Кто лучший бомбардир в истории сборной?
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Ответ гилберт
Диего Коста лучше Мораты.
Чем он лучше? В сборной ничего не показал
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