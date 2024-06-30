Лаутаро с 4 голами лидирует в гонке бомбардиров Кубка Америки. У Винисиуса и Нуньеса на 2 мяча меньше

Теги Сборная Бразилии по футболу Сборная Аргентины по футболу Кубок Америки Сборная Уругвая по футболу Лаутаро Мартинес Винисиус Жуниор Дарвин Нуньес Футбол

Лаутаро Мартинес вышел в единоличные лидеры гонки бомбардиров Кубка Америки.

Форвард сборной Аргентины сделал дубль в матче 3-го тура против Перу (2:0), у него 4 гола в 3 играх.

Второе место в списке с 2 мячами делят бразилец Винисиус Жуниор, Дарвин Нуньес, Максимилиано Араухо.(оба – Уругвай) и американец Фоларин Балогун.

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12 комментариев
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Лаутаро молодец!
+18
-4
+14
Ответ Алексей Гусев
у них есть Роналду с Фелишем)))
Мем смешной, ситуация страшная
+9
-1
+8
Ответ alireal
Лаутаро лучший игрок сб. Аргументы. Без него бы и из группы врядли вышли бы.
Чел порет большую часть моментов и играет в сборной на чистых мячах чаще всего, не забивал бы он - забил бы другой, это так работает
Лучшим он конечно же не является, в данный момент аргентина сильна именно командной игрой, и лаутаро лишь часть этого механизма, из группы бы вышли и без него
+6
0
+6
Португальцам такого бы форварда
+6
-1
+5
Ответ alireal
Лаутаро лучший игрок сб. Аргументы. Без него бы и из группы врядли вышли бы.
Аргументы? 🤣🤣
+5
-1
+4
Ответ Капибарбер
Португальцам такого бы форварда
у них есть Роналду с Фелишем)))
+3
-1
+2
Иногда много моментов порит, а так выстрелил в этом КА, да и вратари соперников тащат мертвые мячи, могли бы все 10:0 делать)
+1
0
+1
Ответ Капибарбер
Мем смешной, ситуация страшная
ну ладно, но есть же Фернандеш, Леау и Рамуш)))
+1
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+1
Главное, чтоб на ПО остались патроны😼
+3
-3
0
Лаутаро провалил ЧМ. А теперь пришло его время забивать не забитое.
0
0
0
Ответ Алексей Гусев
у них есть Роналду с Фелишем)))
Которые порет момент за момент?
+2
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