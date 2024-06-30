Лаутаро с 4 голами лидирует в гонке бомбардиров Кубка Америки. У Винисиуса и Нуньеса на 2 мяча меньше
Лаутаро Мартинес вышел в единоличные лидеры гонки бомбардиров Кубка Америки.
Форвард сборной Аргентины сделал дубль в матче 3-го тура против Перу (2:0), у него 4 гола в 3 играх.
Второе место в списке с 2 мячами делят бразилец Винисиус Жуниор, Дарвин Нуньес, Максимилиано Араухо.(оба – Уругвай) и американец Фоларин Балогун.
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Лучшим он конечно же не является, в данный момент аргентина сильна именно командной игрой, и лаутаро лишь часть этого механизма, из группы бы вышли и без него