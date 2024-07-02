Глава FFF о том, что Франция играет скучно: «На ЧМ-2022 иногда говорили так же, но финал против Аргентины был одним из величайших в истории»

Теги Сборная Франции по футболу Евро-2024 Федерация футбола Франции ЧМ-2022 Филипп Диалло Футбол

Глава Федерации футбола Франции прокомментировал упреки в скучной игре сборной.

– Что бы вы сказали многим французским болельщикам, которые говорят, что им скучно смотреть игру «синих»?

– Возможно, мы видим разных болельщиков (улыбается). Я тоже встречаюсь с болельщиками, и все, кто следит за игрой сборной Франции, разделяют мнение о нехватке атакующих действий, но главной движущей силой остается желание увидеть, как команда продолжит свой путь на этом турнире.

Вы говорите «скука», а я отвечаю, что матч против Бельгии в 18:00 посмотрели 15 миллионов зрителей. Это означает, что привлекательность нашей сборной остается неизменной, и я не сомневаюсь, что миллионы французов все равно соберутся вместе, чтобы поддержать ее в матче против Португалии.

– Может ли сборная Франции удовлетвориться только результатом или ей следует совершенствоваться в том, чтобы вызывать эмоции, в игре? Есть ли у нее какие-то обязательства в плане эмоций, помимо результата?

– Турнир еще не окончен. Давайте подождем. Вспомните прошлый чемпионат мира, где иногда звучали подобные комментарии. Тогда сборная Франции продемонстрировала, особенно в финале против Аргентины, всю свою способность вызывать эмоции. Это был один из величайших финалов в истории чемпионатов мира, эмоции переполняли французских болельщиков.

Я знаю, что сборная Франции преуспеет в том, чтобы вызывать у людей эмоции, – сказал президент FFF Филипп Диалло.

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33 комментария
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Ответ SaH4r.
Лучший футбол у Испании с Германией, на других любых матчах можно заснуть.
С чего бы. Только что отличный матч закончился.
+32
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+32
Ответ Капибарбер
Шальной гол на 75 минуте и два пенальти, лол
Ваша аватарка говорит сама за себя)) 0 предвзятости 👍🏼 самое объективное мнение 👍🏼 спасибо 🤝🏼
+28
-10
+18
Шальной гол на 75 минуте и два пенальти, лол
+35
-21
+14
Но на том ЧМ Франция не играла скучно
+10
-2
+8
Кстати сегодня матчи веселые были команды играли , а не ватакат устраивали
+5
0
+5
Чего подождем? На ЧМ-2022 Франция за первые 4 игры забила 9 мячей, а за все 7 игр - 16 мячей. Больше 2 мячей за игру. В Германии за 4 игры она забила 3. Меньше 1 мяча за игру.
В случае финала Англия-Франция, команды могут сразу начинать с серии пенальти, дабы не мучать зрителей и не тратить впустую свое время.
+3
0
+3
Лучший футбол у Испании с Германией, на других любых матчах можно заснуть.
+7
-5
+2
Ответ Всем мир
Ваша аватарка говорит сама за себя)) 0 предвзятости 👍🏼 самое объективное мнение 👍🏼 спасибо 🤝🏼
А в чем он не прав? 70 минут на поле была одна команда, и если бы не 2 пенальти, это был бы легкий финал.
+3
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+2
Ответ Олег Петровв
Жаль, что дурацкая сетка не свела англичан и французов уже сейчас, одной неиграющей унылой командой было бы меньше. А так они похерят еще два из четырех четвертьфинала.
Так "дурацкая сетка" уже свела а) неиграющие и унылые Бельгию с Францией; б) неиграющие и унылые Португалию с Францией.
У неиграющей и унылой Англии на пути симпатичная и играющая Швейцария. А дальше - симпатичные и играющие Нидерланды.
Кто ж им будет доктор, если они проиграют? Уж точно не унылость сборной Англии.)
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Ответ Groznyi2024
К игре команд на ЧМ претензий ноль. Претензии к судейству.
Что было не так с судейством?
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Ответ ОттоДракула
С чего бы. Только что отличный матч закончился.
Да, не спорю, но это лишь отдельно взятый матч
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Они спали 75 минут, катали мяч, как будто товарняк играют. Если бы Мбаппе в одного не потащил бы, то проиграли бы с унылой игрой. 2 команды просто хотели, чтобы Месси выиграл ЧМ.
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Франция-2022 поживее была намного, Мбаппе лучше играл, Жиру добавлял остроты

Сейчас ну да, дальше идут пока, забили в 4 играх 3 мяча - из них 2 рикошета и 1 пенальти

Но и пропустили всего 1 с пенальти
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На гильотину этого господина
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Ответ ОттоДракула
С чего бы. Только что отличный матч закончился.
Если не лучший на турнире
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Ответ ОттоДракула
С чего бы. Только что отличный матч закончился.
Только вот сборная, показывающая отличный футбол, турнир покинула, а та, что наоборот, осталась.
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Не помню, чтобы французов ругали за скучную игру в 2022. Хорватов - да, было дело. К остальным топовым командам по-моему особых претензий не было.
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Жаль, что дурацкая сетка не свела англичан и французов уже сейчас, одной неиграющей унылой командой было бы меньше. А так они похерят еще два из четырех четвертьфинала.
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А ему не ответили - "И что?"
Теперь нужно хавать сухой мох до финала, где нам, может быть, дадут тортик?
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Ответ Vlad
Вообще-то не шесть, а 5. а я как понимаю, тебя не смутили 2 пенальти в ворота Аргентины в финале?
Ах, да, 5. У ближайших максимум 2
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Ответ Илья Ганин
Но на том ЧМ Франция не играла скучно
Играла, у людей короткая память.
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Ответ Илья Ганин
Но на том ЧМ Франция не играла скучно
Франция Дешама всегда играла скучно на всех турнирах
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Ответ Айрат Ситдиков
Играла, у людей короткая память.
Может кому-то стоит освежить в памяти как Мбаппе разрывал Польшу, бегал по всей бровке против Англии; Жиру был забивным, в отличие от чемпионата в России и того, что сейчас; несмотря на час игры в одни ворота в финале, смогли перевернуть его и чуть не выиграли.
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Ответ Marcus Aurelius
Франция Дешама всегда играла скучно на всех турнирах
В 2018 она играла мощно, с запасом прочности
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Ответ Marcus Aurelius
Франция Дешама всегда играла скучно на всех турнирах
Лучшая сборная Евро-2016, ЧМ-2018, яркая игра в атаке и плохая в защите на Евро-2020, крепкий перфоманс и финал в 2022.. Но куда им до яркой игры Саутгейта, да.
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Любой команде всё простят , если они скучно выиграют чемпионат Европы!
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