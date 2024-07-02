Глава FFF о том, что Франция играет скучно: «На ЧМ-2022 иногда говорили так же, но финал против Аргентины был одним из величайших в истории»

Глава Федерации футбола Франции прокомментировал упреки в скучной игре сборной.

– Что бы вы сказали многим французским болельщикам, которые говорят, что им скучно смотреть игру «синих»?

– Возможно, мы видим разных болельщиков (улыбается). Я тоже встречаюсь с болельщиками, и все, кто следит за игрой сборной Франции, разделяют мнение о нехватке атакующих действий, но главной движущей силой остается желание увидеть, как команда продолжит свой путь на этом турнире.

Вы говорите «скука», а я отвечаю, что матч против Бельгии в 18:00 посмотрели 15 миллионов зрителей. Это означает, что привлекательность нашей сборной остается неизменной, и я не сомневаюсь, что миллионы французов все равно соберутся вместе, чтобы поддержать ее в матче против Португалии.

– Может ли сборная Франции удовлетвориться только результатом или ей следует совершенствоваться в том, чтобы вызывать эмоции, в игре? Есть ли у нее какие-то обязательства в плане эмоций, помимо результата?

– Турнир еще не окончен. Давайте подождем. Вспомните прошлый чемпионат мира, где иногда звучали подобные комментарии. Тогда сборная Франции продемонстрировала, особенно в финале против Аргентины, всю свою способность вызывать эмоции. Это был один из величайших финалов в истории чемпионатов мира, эмоции переполняли французских болельщиков.

Я знаю, что сборная преуспеет в том, чтобы вызывать у людей эмоции, – сказал президент FFF Филипп Диалло.

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