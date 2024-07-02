Глава FFF о том, что Франция играет скучно: «На ЧМ-2022 иногда говорили так же, но финал против Аргентины был одним из величайших в истории»
Глава Федерации футбола Франции прокомментировал упреки в скучной игре сборной.
– Что бы вы сказали многим французским болельщикам, которые говорят, что им скучно смотреть игру «синих»?
– Возможно, мы видим разных болельщиков (улыбается). Я тоже встречаюсь с болельщиками, и все, кто следит за игрой сборной Франции, разделяют мнение о нехватке атакующих действий, но главной движущей силой остается желание увидеть, как команда продолжит свой путь на этом турнире.
Вы говорите «скука», а я отвечаю, что матч против Бельгии в 18:00 посмотрели 15 миллионов зрителей. Это означает, что привлекательность нашей сборной остается неизменной, и я не сомневаюсь, что миллионы французов все равно соберутся вместе, чтобы поддержать ее в матче против Португалии.
– Может ли сборная Франции удовлетвориться только результатом или ей следует совершенствоваться в том, чтобы вызывать эмоции, в игре? Есть ли у нее какие-то обязательства в плане эмоций, помимо результата?
– Турнир еще не окончен. Давайте подождем. Вспомните прошлый чемпионат мира, где иногда звучали подобные комментарии. Тогда сборная Франции продемонстрировала, особенно в финале против Аргентины, всю свою способность вызывать эмоции. Это был один из величайших финалов в истории чемпионатов мира, эмоции переполняли французских болельщиков.
Я знаю, что сборная Франции преуспеет в том, чтобы вызывать у людей эмоции, – сказал президент FFF Филипп Диалло.
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В случае финала Англия-Франция, команды могут сразу начинать с серии пенальти, дабы не мучать зрителей и не тратить впустую свое время.
У неиграющей и унылой Англии на пути симпатичная и играющая Швейцария. А дальше - симпатичные и играющие Нидерланды.
Кто ж им будет доктор, если они проиграют? Уж точно не унылость сборной Англии.)
Сейчас ну да, дальше идут пока, забили в 4 играх 3 мяча - из них 2 рикошета и 1 пенальти
Но и пропустили всего 1 с пенальти
Теперь нужно хавать сухой мох до финала, где нам, может быть, дадут тортик?