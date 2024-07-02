Хаманн о Кейне на Евро: «Он ничего не сделал за 4 игры. В том, что Англия все еще участвует в турнире, нет его заслуги»

Дитмар Хаманн раскритиковал Харри Кейна за игру на Евро-2024.

Нападающий сборной забил два гола на турнире – в ворота команд Дании (1:1) и Словакии (2:1).

«Если вы ищете игрока, который может пробить головой или забить с близкого расстояния, то Кейн – тот, кто вам нужен. Но если это действительно все, что он может предложить как нападающий и капитан сборной Англии, то наверняка найдется немало нападающих за последние 20 или 30 лет, которые хотели бы снова зашнуровать свои бутсы и приступить к работе вместо него.

Этого просто недостаточно. В том, что Англия все еще участвует в турнире, нет заслуги . От него должно быть больше пользы в плей-офф. Он ничего не сделал за четыре игры, за исключением того, что несколько раз замкнул передачи», – сказал бывший полузащитник сборной Германии и «Ливерпуля» в интервью Gambling Zone.

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