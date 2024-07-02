Хаманн о Кейне на Евро: «Он ничего не сделал за 4 игры. В том, что Англия все еще участвует в турнире, нет его заслуги»
Дитмар Хаманн раскритиковал Харри Кейна за игру на Евро-2024.
Нападающий сборной Англии забил два гола на турнире – в ворота команд Дании (1:1) и Словакии (2:1).
«Если вы ищете игрока, который может пробить головой или забить с близкого расстояния, то Кейн – тот, кто вам нужен. Но если это действительно все, что он может предложить как нападающий и капитан сборной Англии, то наверняка найдется немало нападающих за последние 20 или 30 лет, которые хотели бы снова зашнуровать свои бутсы и приступить к работе вместо него.
Этого просто недостаточно. В том, что Англия все еще участвует в турнире, нет заслуги Харри Кейна. От него должно быть больше пользы в плей-офф. Он ничего не сделал за четыре игры, за исключением того, что несколько раз замкнул передачи», – сказал бывший полузащитник сборной Германии и «Ливерпуля» в интервью Gambling Zone.
Угадайте, как пройдут матчи Евро, и получайте купоны от Бургер Кинг
на дистанции же, когда судьба турнира ещё не решена, критерии оценки совсем другие. тут величие того же форварда оценивается по способности воплощать в голы сомнительные ситуации, а то и вовсе, ситуации не предполагавшие гола.
пока Кейн реализует исключительно стопроцентные моменты, да и то не все, процентов 20, максимум 30. т.е. пока он совершенно не тянет на тащера. пока он исполняет среднестатистического центрального нападающего, который, понятное дело, рано или поздно что-то да забьёт, коль скоро моменты всё же создаются. для команды, которая моменты создаёт со скрипом, это непозволительное расточительство.
В целом, последние месяцы Кейн явно выглядит уставшим и растерявшим форму. Топовый Харри забивает из любой позиции и маловероятной ситуации. Этот скорее дублирует Роналду.
Учитывая все комментарии Хаманна, это чистейший хейтер со спортса.
Быть в невменяемости это действительно реальное счастье.