Хаманн о Кейне на Евро: «Он ничего не сделал за 4 игры. В том, что Англия все еще участвует в турнире, нет его заслуги»

Теги Бавария Дитмар Хаманн Сборная Англии по футболу бундеслига Германия Евро-2024 Харри Кейн Футбол

Дитмар Хаманн раскритиковал Харри Кейна за игру на Евро-2024.

Нападающий сборной Англии забил два гола на турнире – в ворота команд Дании (1:1) и Словакии (2:1). 

«Если вы ищете игрока, который может пробить головой или забить с близкого расстояния, то Кейн – тот, кто вам нужен. Но если это действительно все, что он может предложить как нападающий и капитан сборной Англии, то наверняка найдется немало нападающих за последние 20 или 30 лет, которые хотели бы снова зашнуровать свои бутсы и приступить к работе вместо него.

Этого просто недостаточно. В том, что Англия все еще участвует в турнире, нет заслуги Харри Кейна. От него должно быть больше пользы в плей-офф. Он ничего не сделал за четыре игры, за исключением того, что несколько раз замкнул передачи», – сказал бывший полузащитник сборной Германии и «Ливерпуля» в интервью Gambling Zone.

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35 комментариев
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Человек забил победный гол в экстратайме 1/8 плей-офф. Ничего не сделал..
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А вариант, что без Кейна били бы пенальти, не рассматривается? Англия умеет по пенальти проигрывать. Он Англию вывел в 1/4.
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У Хаманна определенно что-то личное. Уже не первый раз этот бред городит.
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Кейн конечно проводит турнир пока так себе, но все же благодаря его году, Англия прошла дальше, так что заявление, что он за четыре игры ничего не сделал, звучит как бред, в одной он точно зарешал)))
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Очередной Ловчев/Мостовой- мы (наше поколение) были в порядке, а вы- 💩
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Ответ ta-tosha
Да, но 100% реализации ни у кого нет и не было. Но Кейн на этом евро играет тупо без мяча
давайте так - величие игрока очень часто оценивается ретроспективно. если команда берёт трофей - все вспоминают забитые форвардом голы и сэйвы вратаря. если команда пролетает - все припоминают промахи форварда и пропущенные вратарём голы.
на дистанции же, когда судьба турнира ещё не решена, критерии оценки совсем другие. тут величие того же форварда оценивается по способности воплощать в голы сомнительные ситуации, а то и вовсе, ситуации не предполагавшие гола.
пока Кейн реализует исключительно стопроцентные моменты, да и то не все, процентов 20, максимум 30. т.е. пока он совершенно не тянет на тащера. пока он исполняет среднестатистического центрального нападающего, который, понятное дело, рано или поздно что-то да забьёт, коль скоро моменты всё же создаются. для команды, которая моменты создаёт со скрипом, это непозволительное расточительство.
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Ответ ta-tosha
Прав абсолютно. Но причине не в Кейне, а в том что он практически отрезан от аморфной прямолинейной полузащиты
И в Кейне тоже. Каждый раз когда мяч направляется в центр штрафной, там обитает кто угодно, кроме Кейна. А когда Кейн опускается - то, как я вся команда, страшно передерживает мяч.
В целом, последние месяцы Кейн явно выглядит уставшим и растерявшим форму. Топовый Харри забивает из любой позиции и маловероятной ситуации. Этот скорее дублирует Роналду.
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Ответ ОттоДракула
Комментарий скрыт
Ну хз... Мож вы, как в Северной Корее, смотрите "идеологически выдержанные" нарезки матчей ЧЕ, в которых Кейна вообще нет❓🤔
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с таким оборонительным физруком как Саутгейт любой нападающий выглядел бы невнятно
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Хамманн какой-то обозленный тип
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То что Британия держится до сих пор нету заслуги Черчиля - сказал Иоахим фон Риббентроп немецким журналистам
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господа, которые апеллируют голом Кейна в овере - вы хотите сказать, что он был настолько уникален, что никакой другой ЦН, будь он вместо Кейна, ничего подобного не был бы в состоянии исполнить физически?
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Он прав - просто два раза замкнул передачи, так, что это повлияло на результат. И мяч из своих ворот вынес, хотя должен был в чужой штрафной находится в этот момент
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Прав абсолютно. Но причине не в Кейне, а в том что он практически отрезан от аморфной прямолинейной полузащиты
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В этом его вина
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Натуральный клоун. Кейн делает абсолютно все, что позволяет ему табуретка вместо тренера в технической зоне и крайне сомнительные действия полузащиты. Кейн форвард. Сколько ему создали опасных моментов за турнир партнеры? Два? То, что Беллингем большую часть Евро играет в невидимку (а он должен быть главным помощником Кейна по своей позиции) видимо не имеет никакого значения. То, что Сака бегает по флангу и пуляет в небеса - ерунда. Фоден и Кейн пытаются хоть что-то сделать вдвоем, но система Саутгейта просто нивелирует все их труды.
Учитывая все комментарии Хаманна, это чистейший хейтер со спортса.
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Да, но 100% реализации ни у кого нет и не было. Но Кейн на этом евро играет тупо без мяча
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Генe Тимченко: Я вам по доброму завидую.
Быть в невменяемости это действительно реальное счастье.
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Панама не играет
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да ладно, там никто толком ничего не сделал
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Ответ ta-tosha
Прав абсолютно. Но причине не в Кейне, а в том что он практически отрезан от аморфной прямолинейной полузащиты
и это тоже. но и Кейн достаточно моментов не реализовал. которые и так возникают не особо часто.
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Ну остальная-то Англия прям блистает. Сака, Фоден, Билленгем резко разучились играть под руководством мудрейшего наставника
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Я тоже это заметил ,очень слабая игра от Кейна ,Англии нужен игрок в штрафной ,Кейн же больше оттягивается назад и уже не успевает набежать в штрафную
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