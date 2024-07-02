Вратарь Румынии Ницэ пинал кроссовки в своей штрафной перед голом Нидерландов. Обувь выбежавшего фаната не убрали с поля
Вратарь Румынии отвлекся на кроссовки фаната перед голом Нидерландов.
На 93-й минуте матча 1/8 финала между сборными Румынии и Нидерландов (0:3) Дониэлл Мален сделал дубль.
За несколько мгновений до гола игрока «Боруссии» Дортмунд вратарь румын Флорин Ницэ отвлекся на кроссовки, лежавшие в его штрафной. Он пнул предметы обуви, но не смог откинуть далеко.
Голкипер «Газиантепа» пинал кроссовок, когда Мален уже приближался с мячом к штрафной, и перед голом обувь находилась у ворот Румынии, недалеко от траектории удара.
Отметим, что кроссовки остались на поле после того, как фанат выбежал на газон. Стюарды увели его, а обувь осталась в штрафной румынской сборной.
Фото: Gettyimages.ru/Carl Recine, кадр из трансляции BBC
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