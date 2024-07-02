Вратарь Румынии Ницэ пинал кроссовки в своей штрафной перед голом Нидерландов. Обувь выбежавшего фаната не убрали с поля

Вратарь Румынии отвлекся на кроссовки фаната перед голом Нидерландов.

На 93-й минуте матча 1/8 финала между сборными Румынии и (0:3) сделал дубль.

За несколько мгновений до гола игрока « » Дортмунд вратарь румын отвлекся на кроссовки, лежавшие в его штрафной. Он пнул предметы обуви, но не смог откинуть далеко.

Голкипер «Газиантепа» пинал кроссовок, когда Мален уже приближался с мячом к штрафной, и перед голом обувь находилась у ворот , недалеко от траектории удара.

Отметим, что кроссовки остались на поле после того, как фанат выбежал на газон. Стюарды увели его, а обувь осталась в штрафной румынской сборной.

Фото: Gettyimages.ru/Carl Recine, кадр из трансляции BBC

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