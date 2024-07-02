Вратарь Румынии Ницэ пинал кроссовки в своей штрафной перед голом Нидерландов. Обувь выбежавшего фаната не убрали с поля

Теги Боруссия Дортмунд Сборная Нидерландов по футболу бундеслига Германия высшая лига Турция Сборная Румынии по футболу Евро-2024 Газиантеп Флорин Ницэ Дониэлл Мален Футбол

Вратарь Румынии отвлекся на кроссовки фаната перед голом Нидерландов.

На 93-й минуте матча 1/8 финала между сборными Румынии и Нидерландов (0:3) Дониэлл Мален сделал дубль.

За несколько мгновений до гола игрока «Боруссии» Дортмунд вратарь румын Флорин Ницэ отвлекся на кроссовки, лежавшие в его штрафной. Он пнул предметы обуви, но не смог откинуть далеко.

Голкипер «Газиантепа» пинал кроссовок, когда Мален уже приближался с мячом к штрафной, и перед голом обувь находилась у ворот Румынии, недалеко от траектории удара.

Отметим, что кроссовки остались на поле после того, как фанат выбежал на газон. Стюарды увели его, а обувь осталась в штрафной румынской сборной.

Фото: Gettyimages.ru/Carl Recine, кадр из трансляции BBC

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18 комментариев
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И ведь не скажешь, что вратарь пинал ### )
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Чей туфля?©
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По-любому будет мемом. Кое что правда подрисуют
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Ответ Streetbor
Чей туфля?©
Ригобера
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Вот такой кипер стоял в рамке в румынском гетто в 90-е.
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Ответ ОттоДракула
Или мне кажется или там на кроссовке половина канадского листа.
Значит, dsquared2
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Хороший вратарь этот Ницэ, в хорошем клубе пару лет отыграл бы
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Очевидно это переигровка, фанат сломал матч
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Или мне кажется или там на кроссовке половина канадского листа.
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Принял кроссовок за мяч
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Мог бы и сам откинуть, было время, перед носом валялись...
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Гол Бента от воздушного шара вспомнился😅
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Свет клином не сошелся
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Ответ Арслан Устарханов
Клиновый лист 🍁
Кленовый лист
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