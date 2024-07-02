Бернарду о промахе Роналду с 11-метрового: «Не ошибаются только те, кто не принимает ответственность. Криштиану нравятся такие моменты, он чувствовал, что забьет» 

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Сборная Словении по футболу Евро-2024 Бернарду Силва Диогу Кошта Футбол

Бернарду Силва поддержал Криштиану Роналду после его промаха с 11-метрового.

Вингер сборной Португалии высказался после матча 1/8 финала Евро-2024 со Словенией (0:0, 3:0 по пен.), в котором Роналду сначала не забил пенальти в дополнительное время, а потом реализовал свой удар в послематчевой серии.

«Криштиану ошибся, но не ошибаются только те, кто не принимает ответственность. Криштиану нравятся такие [ответственные] моменты, и он чувствовал, что забьет.

Когда дела не ладятся, мы можем пойти ко дну, но Диогу [Кошта] держал нас на плаву», – сказал Бернарду.

Роналду подчиняются все. Но он совсем не тиран 

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64 комментария
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а почему пишут что-то про "промах" Роналду, если он совершил хороший удар, в створ, но Облак спас? Где тут "промах"? Так эту тему размусолили, как будто Роналду пробил на 2 метра выше ворот
+108
-13
+95
Ответ neuner
проявление его величия - то что после промаха он в серии пошел бить первым и на спокухе реализовал)
Ещё бы ему не помешало проявлять величие, и отдавать штрафные удары Бернардо или Бруно.
+68
-14
+54
проявление его величия - то что после промаха он в серии пошел бить первым и на спокухе реализовал)
+71
-30
+41
Облак на опыте просто
+21
-1
+20
Ответ Kaweii
а почему пишут что-то про "промах" Роналду, если он совершил хороший удар, в створ, но Облак спас? Где тут "промах"? Так эту тему размусолили, как будто Роналду пробил на 2 метра выше ворот
Да дело не только в пенальти, но и вообще в бесполезной игре в принципе
+42
-22
+20
Ответ Олег Лисицын
Ещё бы ему не помешало проявлять величие, и отдавать штрафные удары Бернардо или Бруно.
Бруно когда забивал со штрафного последний раз?
+23
-12
+11
Ответ Dmitry Shaolin
Бруно когда забивал со штрафного последний раз?
А когда Роналду забивал со штрафного в составе сборной последний раз?
+14
-5
+9
Ответ alexmixer9
И как? Получилось?)
Он же вышел на серию пенальти. Дальше рассказывать?
+14
-5
+9
Ответ Tun
видели этот опыт в серии пенальти
Что вы видели? Облак взял удар Криса на 105ой и угадал куда будет бить Крис в серии пенальти, они играли 500 тыщ раз друг против друга и Облак на опыте прочитал оба удара Криса, первый взял, второй нет, но в обоих случаях он прыгал туда куда летел мяч, против остальных португальцев опыта игры у Облака нет
+8
0
+8
Ответ Kaweii
а почему пишут что-то про "промах" Роналду, если он совершил хороший удар, в створ, но Облак спас? Где тут "промах"? Так эту тему размусолили, как будто Роналду пробил на 2 метра выше ворот
Очевидно же - "Промах Роналду" хайпит больше "Сейва Облака"))))
+10
-3
+7
Ответ Dmitry Shaolin
Бруно когда забивал со штрафного последний раз?
Когда Роналду забивал в последний раз?
+8
-1
+7
Ответ Dmitry Shaolin
Бруно когда забивал со штрафного последний раз?
Не знаю, я не фанат МЮ. Но кажется, подачи с фланге уж явно лучше ему исполнять, чем Кришу
+9
-2
+7
Ответ alexmixer9
И как? Получилось?)
Видимо речь про то, что он пошел в серии послематчевых пенальти бить первым и забил. Значит получилось.
+11
-5
+6
Ответ Kaweii
а почему пишут что-то про "промах" Роналду, если он совершил хороший удар, в створ, но Облак спас? Где тут "промах"? Так эту тему размусолили, как будто Роналду пробил на 2 метра выше ворот
ЧЕ-2040

а почему пишут что-то про промах роналду, если он попал ногой по мячу, но ветер всë испортил? Где тут промах? Так эту тему размусолили, как будто роналду пробил на 20 метров выше ворот
+8
-2
+6
Ответ arspurs9
А что Бернарду или Бруну? Лучше бьют со штрафного?
Ну в этом сезоне Берни забивал Реалу, а так подачу выполнить в штрафную точно лучше сможет, чем Криш. Ну и плюс есть банальная статистика. У Рона за 20 лет 0 голов на Евро. Тут как бы сам бог велел перестать их исполнять и отдать другим партнёрам
+5
0
+5
Ответ Kaweii
а почему пишут что-то про "промах" Роналду, если он совершил хороший удар, в створ, но Облак спас? Где тут "промах"? Так эту тему размусолили, как будто Роналду пробил на 2 метра выше ворот
Акелла промахнулся
+8
-4
+4
Ахахаха. Гелевые уже ставят в заслугу , что он пошел бить первым😁. Да он просто понимал, что , если бить четвертым или пятым (как он обычно и делал),то очередь.могла вообще не дойти , что в принципе и произошло. А забить ему ой как хотелось,хотя бы послематчевую пенку)
+5
-2
+3
Облак 💪🏼
+5
-3
+2
Роналду на скамейку , кошту на руках носить!
+7
-5
+2
Ответ neuner
проявление его величия - то что после промаха он в серии пошел бить первым и на спокухе реализовал)
А когда он рыдал, и вся команда его, взрослого дядю, отбирающего штрафные и пенальти, успокаивала, это проявление чего было?
+3
-1
+2
Ответ Kaweii
а почему пишут что-то про "промах" Роналду, если он совершил хороший удар, в створ, но Облак спас? Где тут "промах"? Так эту тему размусолили, как будто Роналду пробил на 2 метра выше ворот
Ударил неплохо, но в целом по разбегу показал, что будет бить вправо. Облаку хватило опыта, чтобы прочитать направление. Кстати как и при втором ударе полчаса спустя
+2
0
+2
Ответ arspurs9
Есть зоны, из которых никто не подаёт. 2 стандарта по центру с линии штрафной - всегда удар, оттуда невероятно сложно подать, разве что какие то комбинации разыгрывать, но очень мало кто так делает. Бьют даже когда нет исполнителей. Момент с левого фланга да, под подачу был хорош. Но Португалия за 11 угловых создала 0 угрозы, не уверен что что-то бы поменялось, за весь матч не было в принципе ни одной нормальной подачи. Получается, вся претензия в одном штрафном? Да, Бернарду забил. Какой, первый гол в жизни со штрафного? Тут многие любят и про хорошего Бруну говорить, мастера штрафных. Ну, 3,5 года назад последний штрафной он реализовал и 9 к 30 годам.
Так посыл то больше в том, что пора банально отдать мяч партнёрам. Речь же не о Бруно и Берни, а просто о любом другом игроки. Да хоть Леао или Кансело.
У человека абсолютно не получается их бить на ЧМ/ЧЕ. 1 гол на 60 попыток.
Дай столько же попыток Бруно, думаешь будет хуже?) Или Берни 2-3 не положит?
Криш постоянно тянет одеяло на себя, забирая все стандарты. Но кпд 0.
Он же уже даже за Юве тогда перестал что либо забивать.
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Ощущение, что все боятся его и всячески пытаются оправдывать
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Ответ neuner
проявление его величия - то что после промаха он в серии пошел бить первым и на спокухе реализовал)
ахах
вот ради прикола ожидал увидеть такой коммент🤣🤣🤣
если бы кипер не затащил,там и серии бы не было
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+1
Ответ Kaweii
а почему пишут что-то про "промах" Роналду, если он совершил хороший удар, в створ, но Облак спас? Где тут "промах"? Так эту тему размусолили, как будто Роналду пробил на 2 метра выше ворот
Хороший удар? Попал в створ, близко к штанге - ДА!!! Но, хороший удар с 11 метров - это удар неудобный для вратаря. Вратарю неудобно прыгать вниз или вверх, а Роналду пробил на уровне пояса, т.е. на самой удобной для вратаря высоте. Посмотрите на удары словенцев, отбитые Коштой, все три на высоте пояса. Удары пробитые в угол низом отбиваются гораздо реже, а пробитые в верхний угол сильно не отбиваются совсем (но в девятину и попасть сложнее).
Итого, хороший удар - это удар низом в угол, но никак не удар Роналду на удобной высоте для вратаря, да и с недостаточной силой (Облак брал его с запасом). Опять же подтверждение. Удар Роналду в серии - он пробит низом, Облак угадал, но не достал. Вот это был хороший удар
+1
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Ответ Kaweii
а почему пишут что-то про "промах" Роналду, если он совершил хороший удар, в створ, но Облак спас? Где тут "промах"? Так эту тему размусолили, как будто Роналду пробил на 2 метра выше ворот
Это неважно. Вратарь вышел победителем, для бьющего пенальти это всегда ошибка.
Про ошибку сказал Сильва, а не кузьмичи в комментах.
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Ответ jvs5t7gcrf
Облак на опыте просто
На каком еще опыте? Просто случайно угадал. Облак, если не худший, то точно один из худших среди вратарей в пенальти. Достаточно посмотреть на его «перфоманс» в 2016, когда падал в один и тот же угол
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Ответ jvs5t7gcrf
Облак на опыте просто
видели этот опыт в серии пенальти
+2
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Соглашусь с Бернарду. Молодой перспективный футболист. Сколько там ему? Всего 39? Он ещё себя покажет на следующем Евро.
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Ответ 2vdhrvmmzf
Да дело не только в пенальти, но и вообще в бесполезной игре в принципе
В бесполезной игре?
Вообще не фанат Роналду, но моменты у него были. Даже с одного штрафного пробил хорошо, очень близко к голу
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