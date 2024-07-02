Бернарду о промахе Роналду с 11-метрового: «Не ошибаются только те, кто не принимает ответственность. Криштиану нравятся такие моменты, он чувствовал, что забьет» 

Бернарду Силва поддержал Криштиану Роналду после его промаха с 11-метрового.

Вингер сборной высказался после матча 1/8 финала Евро-2024 со Словенией (0:0, 3:0 по пен.), в котором Роналду сначала не забил пенальти в дополнительное время, а потом реализовал свой удар в послематчевой серии.

«Криштиану ошибся, но не ошибаются только те, кто не принимает ответственность. нравятся такие [ответственные] моменты, и он чувствовал, что забьет.

Когда дела не ладятся, мы можем пойти ко дну, но [Кошта] держал нас на плаву», – сказал .

Роналду подчиняются все. Но он совсем не тиран

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