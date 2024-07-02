Бернарду о промахе Роналду с 11-метрового: «Не ошибаются только те, кто не принимает ответственность. Криштиану нравятся такие моменты, он чувствовал, что забьет»
Бернарду Силва поддержал Криштиану Роналду после его промаха с 11-метрового.
Вингер сборной Португалии высказался после матча 1/8 финала Евро-2024 со Словенией (0:0, 3:0 по пен.), в котором Роналду сначала не забил пенальти в дополнительное время, а потом реализовал свой удар в послематчевой серии.
«Криштиану ошибся, но не ошибаются только те, кто не принимает ответственность. Криштиану нравятся такие [ответственные] моменты, и он чувствовал, что забьет.
Когда дела не ладятся, мы можем пойти ко дну, но Диогу [Кошта] держал нас на плаву», – сказал Бернарду.
Роналду подчиняются все. Но он совсем не тиран
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
а почему пишут что-то про промах роналду, если он попал ногой по мячу, но ветер всë испортил? Где тут промах? Так эту тему размусолили, как будто роналду пробил на 20 метров выше ворот
У человека абсолютно не получается их бить на ЧМ/ЧЕ. 1 гол на 60 попыток.
Дай столько же попыток Бруно, думаешь будет хуже?) Или Берни 2-3 не положит?
Криш постоянно тянет одеяло на себя, забирая все стандарты. Но кпд 0.
Он же уже даже за Юве тогда перестал что либо забивать.
вот ради прикола ожидал увидеть такой коммент🤣🤣🤣
если бы кипер не затащил,там и серии бы не было
Итого, хороший удар - это удар низом в угол, но никак не удар Роналду на удобной высоте для вратаря, да и с недостаточной силой (Облак брал его с запасом). Опять же подтверждение. Удар Роналду в серии - он пробит низом, Облак угадал, но не достал. Вот это был хороший удар
Про ошибку сказал Сильва, а не кузьмичи в комментах.
Вообще не фанат Роналду, но моменты у него были. Даже с одного штрафного пробил хорошо, очень близко к голу