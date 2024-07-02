Роберто Мартинес: «Секрет Португалии – Диогу Кошта. Он вышел на совершенно новый уровень»

Теги Сборная Португалии по футболу высшая лига Португалия Порту Сборная Франции по футболу Сборная Словении по футболу Евро-2024 Роберто Мартинес Диогу Кошта Футбол

Роберто Мартинес назвал Диогу Кошту решающим фактором в победе над Словенией.

«У нас было много моментов на протяжении 90 минут, мы играли очень хорошо, думаю. Но становится сложно, если мы не забиваем первыми. Также контролировать мяч не помогал и газон. А мы много владели мячом, поэтому было очень тяжело.

Мы получили возможность показать свою страсть, показать, что команда способна выложиться на максимум и победить.

Теперь нас ждет совершенно другая игра, мы будем играть с совершенно другой командой, Францией. А сегодня все португальцы заслужили праздник.

Думаю, секрет Португалии – Диогу Кошта. Диогу Кошта – главный секрет европейского футбола, и сегодня он проявил себя. Сегодня, думаю, он вышел на совершенно новый уровень. Его сэйв в ситуации с выходом один на один был потрясающим. После этого ему хватило концентрации на то, чтобы парировать три удара с точки подряд.

Нам следует гордиться им», – сказал главный тренер сборной Португалии.

Кошта признан лучшим в матче Португалия – Словения. Вратарь парировал три удара в серии пенальти и не дал Шешко забить один на один на 115-й минуте

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34 комментария
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Вы только Кришу не говорите, а то утром Мартинес окажется без работы
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А если бы Роналду забил пенальти, то никто и не вспомнил о Коште. Видите, какой гениальный мув? Роналду делает партнеров лучше. Да Кошта должен целовать ботинки Роналду. А может и не только ботинки...
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А что там с Непревзойдённым??
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Мартинес погоди, сейчас придёт Декстер и покажет мастер-класс как надо 👅
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Роналду много дал Португалии и его никогда не забудут, но уже не первый год стойкое ощущение, что сборная нужна ему, а не наоборот. Но когда вся команда в матче навылет тратит силы и эмоции на то, чтобы успокоить своего капитана после промаха с пенальти, это уже перебор, я считаю.
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Ну все, Мартинес. Теперь ты некрасивый((
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Ответ Клименко
А если бы Роналду забил пенальти, то никто и не вспомнил о Коште. Видите, какой гениальный мув? Роналду делает партнеров лучше. Да Кошта должен целовать ботинки Роналду. А может и не только ботинки...
он должен целовать песок, по которому ходит Рон 😉 не буду уточнять. откуда этот песок образовался
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Ответ Tristan...
Вы только Кришу не говорите, а то утром Мартинес окажется без работы
После следующего матча он будет безработным.. Причём не простят ему именно матч со словенцами.. 🤭☝️
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а как же мармелад?
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Матч был очень эмоциональным , но у португалецев нервы оказались крепче .
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Чемпионат Европы пока напоминает соревнование физруков, единственное светлое пятно это пока Швейцария и то, там похоже решает не физрук Якин, а его помощник, ну пусть так, очень надеюсь, что впечатлившая Австрия не сбавит обороты, иначе я даже не знаю кому симпатизировать.
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тоже мне, секрет Полишинеля. Вот секрет, который выделили слезные железы Криша - это да.
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Ответ Max Maximus
Сейв Кошты на 116-й минуте прям аналог Эми Мартинеса в финале ЧМ
Тоже финал ЧМ был сейчас? Так это что получается, Роналду чемпион мира?😁 Сииииууу?
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Ответ Клименко
А если бы Роналду забил пенальти, то никто и не вспомнил о Коште. Видите, какой гениальный мув? Роналду делает партнеров лучше. Да Кошта должен целовать ботинки Роналду. А может и не только ботинки...
Логично. Если бы Роналду забил, то не было бы сейва при выходе 1 на 1 и 3 отбитых пенальти. Кошта в остальном провел довольно скучный матч
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Ответ RembaXXX
Чемпионат Европы пока напоминает соревнование физруков, единственное светлое пятно это пока Швейцария и то, там похоже решает не физрук Якин, а его помощник, ну пусть так, очень надеюсь, что впечатлившая Австрия не сбавит обороты, иначе я даже не знаю кому симпатизировать.
Кстати да, отлично подметили! У фаворитов почти нет слаженной командной игры, аномальный турнир в этом плане.
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Ответ Cristiano Ronaldo
Нет ничего плохого в том, что люди поддерживают друг друга. Это касается не только футбола, но и жизни в целом.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Поплачь ещё как твой кумир 🤣🤣🤣🤣
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Ответ Ophiomorph
Роналду много дал Португалии и его никогда не забудут, но уже не первый год стойкое ощущение, что сборная нужна ему, а не наоборот. Но когда вся команда в матче навылет тратит силы и эмоции на то, чтобы успокоить своего капитана после промаха с пенальти, это уже перебор, я считаю.
Нет ничего плохого в том, что люди поддерживают друг друга. Это касается не только футбола, но и жизни в целом.
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Ответ Vovker
Уже скоро, это когда конкретно? А если нет, то что? Будешь балаболом местным наречен? Хотя ник твой сам за себя говорит)
Думаю сразу после вылета, а это когда... через 3 дня получается, не скоро разве? хе-хе 🤭
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Ответ фанат спартака с 1967
а как же мармелад?
Он скоро начнёт готовиться к ЧМ-26.. С новым тренером.. 😂
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Ответ versus_
У Мартинеса сейв века. Как по значимости, так и по исполнению.
Понятно, что соперник у Кошты послабее. Просто ситуации идентичны.
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Ответ Max Maximus
Сейв Кошты на 116-й минуте прям аналог Эми Мартинеса в финале ЧМ
У Мартинеса сейв века. Как по значимости, так и по исполнению.
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футбольный день вполне мог уйти в помои с игрой всех команд, но цирк имени гель придал хоть какой-то смысл этому унынию.
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Как быстро у него меняются "секреты".. А ведь недавно он "облизывал" два других "секрета".. Авейру и Пепе.. "Рассекретили" последних конкретно словенцы.. А-ха-ха-ха .. 🤭😂🪠🚽💩
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Так ты же все время хвалил Кристину? Че переобуваешься теперь?)
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Мартинес наверное всю ночь будет от принятого валидола отходить.
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