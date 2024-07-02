Роберто Мартинес: «Секрет Португалии – Диогу Кошта. Он вышел на совершенно новый уровень»

Роберто Мартинес назвал Диогу Кошту решающим фактором в победе над Словенией.

«У нас было много моментов на протяжении 90 минут, мы играли очень хорошо, думаю. Но становится сложно, если мы не забиваем первыми. Также контролировать мяч не помогал и газон. А мы много владели мячом, поэтому было очень тяжело.

Мы получили возможность показать свою страсть, показать, что команда способна выложиться на максимум и победить.

Теперь нас ждет совершенно другая игра, мы будем играть с совершенно другой командой, Францией. А сегодня все португальцы заслужили праздник.

Думаю, секрет Португалии – Диогу Кошта. – главный секрет европейского футбола, и сегодня он проявил себя. Сегодня, думаю, он вышел на совершенно новый уровень. Его сэйв в ситуации с выходом один на один был потрясающим. После этого ему хватило концентрации на то, чтобы парировать три удара с точки подряд.

Нам следует гордиться им», – сказал главный тренер сборной .

Кошта признан лучшим в матче Португалия – Словения. Вратарь парировал три удара в серии пенальти и не дал Шешко забить один на один на 115-й минуте

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?