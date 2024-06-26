Лукаку не забил в 3 матчах группового этапа Евро-2024. Три гола бельгийца отменены

Ромелу Лукаку завершил групповой этап Евро-2024 без забитых мячей.

Сегодня форвард сборной Бельгии отыграл 90 минут в матче с Украиной и нанес два удара в створ, однако отличиться не сумел.

Ранее он не смог забить ни Словакии, ни Румынии. При этом три его гола были отменены: два – из-за офсайда, еще один – из-за попадания мяча в руку партнеру Лукаку во время атаки.

Статистику форварда, принадлежащего «Челси», можно изучить здесь.

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