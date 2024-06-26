Лукаку не забил в 3 матчах группового этапа Евро-2024. Три гола бельгийца отменены

Теги Челси Сборная Украины по футболу премьер-лига Англия Сборная Бельгии по футболу Сборная Словакии по футболу Сборная Румынии по футболу Евро-2024 Ромелу Лукаку Футбол

Ромелу Лукаку завершил групповой этап Евро-2024 без забитых мячей.

Сегодня форвард сборной Бельгии отыграл 90 минут в матче с Украиной и нанес два удара в створ, однако отличиться не сумел.

Ранее он не смог забить ни Словакии, ни Румынии. При этом три его гола были отменены: два – из-за офсайда, еще один – из-за попадания мяча в руку партнеру Лукаку во время атаки.

Статистику форварда, принадлежащего «Челси», можно изучить здесь.

У Лукаку отняли уже третий гол на Евро. Залез в офсайд... коленной чашечкой

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

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15 комментариев
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Сборная Бельгии , к сожалению, ужасна. С таким составом играть на отбой, разыгрывать угловой через своего вратаря - я давно такого не видел.
В конце матча просто отскок. Судаков должен был забивать
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Ну поражение в первом матче - целиком и полностью его вина как минимум.
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С автоголом ему тяжело тягаться
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Я не понимаю.. Роналду забил? Левандоски или Мбаппе с игры?.. из топов только Кейн умудрился, при Саутгейте)).. Единственное в чём они виноваты.. это в том, что задрали планку до небес, от этого и ожидание...
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Спасибо товарищу Лунину. Всё решил в первом туре. И я опять не рассмотрел гений Мудрика на турнире. Это я настолько в футболе не понимаю или трансляции пропагандистского окко искажали действительность и он божил как Роналдиньо в лучшие годы?
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В отборе набил стату на командах уровня сан марино
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Стакан может быть наполовину пуст, а может быть наполовину полон. С одной стороны можно сказать, что Лукаку не смог наказать Украину своей средней ногой. А можно - что сохранил её ресурс для дорогих женщин.
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Лучший отмененный бомбардир, получается🤔
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Отпустите чела из футбола.
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