Фонте о Роналду: «Смеюсь, когда слышу, что его присутствие мешает Португалии. Я никогда не видел никаких проблем. Он не только настоящий профи, но еще и помогает другим»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Португалия Брага высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Жозе Фонте Футбол

Жозе Фонте рассказал, как ему работалось вместе с Криштиану Роналду.

«Всегда смеюсь, когда слышу истории и слухи насчет того, что присутствие Роналду мешает сборной Португалии. Это всего лишь истории.

Я провел много лет в сборной вместе с ним и никогда не видел никаких проблем. Зато я знаю, что он не только настоящий профессионал, но еще и старается помогать другим.

Просто наблюдая за ним, понимаешь, что необходимо для того, чтобы преуспевать. Но когда ты работаешь вместе с Криштиану, то получаешь намного больше этого», – отметил бывший защитник сборной Португалии.

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45 комментариев
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Криштиану Роналду единственный толковый нападающий у Португалии. В этом весь факт
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А ещё тащит одеяла на себя, на всех психует и живет в оффсайде.
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Ответ Юсуф Тайсумов
Комментарий скрыт
Хороших нападающих ты перечислил
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Учит других забивать волосами 👏
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Ответ Muhammad Juraev
Есть парень, который за 1 матч сделал больше на ЧМ, чем роналду за всю карьеру
Если бы он так делал всегда... Но то был лишь один матч
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Ответ Muhammad Juraev
Вуахахаахахах🤣🤣🤣🤣🤣 Как же мне это смешно читать, когда Месси действующий обладатель ЗМ, ЧМ, лучший игрок ЧМ, а мне фанат фрукта говорит про возраст Лео 🤣🤣🤣
Сколько ЗМ липовых?)
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Ответ Muhammad Juraev
вуахахаха🤣🤣🤣🤣 Только что говорил про "историю" и что все будут помнить только историю, а сейчас лицемерно переобувается 🤣🤣🤣 Как ты сказал, история будет помнить рекорды!)
Я с вами на ты не переходил. Смотрю тебя застала истерика. Давай, давай. Всем понятно, что Криштиану Роналду лучший игрок в истории футбола
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Ни разу не слышал истории, что эгоист Роналду с кем-то из партнеров конфликтовал в сборной или клубе, требовал кого-то не ставить в состав, это, скорее, характерная черта другого известного всем парня, которого все почему-то считают, напротив, очень благородным и командным
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Обожаю споры фанатов Месси и Роналду, лучше только нарезки того как дорогах беха с мерсом петушатся
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Ответ Muhammad Juraev
Рамуш 1 матч, 3 гола в плей офф ЧМ! роналду 20 лет 0+0! В этом весь факт)
Криштиану Роналду лучший снайпер в истории футбола. Факт
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Ответ Омичёв
Сколько ЗМ липовых?)
Месси в 37 обладатель ЧМ, действующий обладатель ЗМ, лучший игрок ЧМ)
Когда твой кумир последний раз выиграл ЗМ?)
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Ответ ML26
Хороших нападающих ты перечислил
Я знаю тчо они не напы но они лучше плакалды
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Ответ Tazemyrat Tolayew
Что он может научить ❓изнасиловат, бить ребёнка, бросить капитанскую повязку, колоть ботокс,скандальный интервью против своего клуба или часами стоять перед зеркало и сказать всем что он самый красивый??? 🤣
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Ответ Пацанчик реальный
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Din Rizaev
Обратите внимание на смайлик. У меня мужчина, а у вас женщина. После этого вы хотите сказать, что вы не рИчажный?🤣🤣🤣🤣🤣
Так я тебе его кидаю,так что не вижу никаких противоречий)
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Ответ Пацанчик реальный
Так я тебе его кидаю,так что не вижу никаких противоречий)
А ты она или оно?
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Ответ Пацанчик реальный
🤦‍♀️🤦‍♀️
Понятно, она ты значит
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Ответ Din Rizaev
Понятно, она ты значит
Понятно,что у тебя проблемы с восприятием реальности,вот это понятно!)
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Ответ Пацанчик реальный
Понятно,что у тебя проблемы с восприятием реальности,вот это понятно!)
С какой реальности? Если не баба ты то Оно, логично же рИчажный ?
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