Фонте о Роналду: «Смеюсь, когда слышу, что его присутствие мешает Португалии. Я никогда не видел никаких проблем. Он не только настоящий профи, но еще и помогает другим»

Жозе Фонте рассказал, как ему работалось вместе с Криштиану Роналду.

«Всегда смеюсь, когда слышу истории и слухи насчет того, что присутствие Роналду мешает сборной . Это всего лишь истории.

Я провел много лет в сборной вместе с ним и никогда не видел никаких проблем. Зато я знаю, что он не только настоящий профессионал, но еще и старается помогать другим.

Просто наблюдая за ним, понимаешь, что необходимо для того, чтобы преуспевать. Но когда ты работаешь вместе с , то получаешь намного больше этого», – отметил бывший защитник сборной Португалии.

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