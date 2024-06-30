Аршавин о Евро: «Германия вообще не понравилась, победа над Данией была на тоненького. Если бы не пенальти, игра могла уйти в дополнительное время» 

Андрей Аршавин оценил победу сборной Германии над Данией (2:0) в 1/8 финала Евро-2024.

«Два ожидаемых результата. Даже сборная Швейцарии более уверенно обыграла Италию (2:0), чем немцы датчан.

Мне Германия вообще не понравилась, их победа была на тоненького. Если бы не поставили пенальти, игра могла уйти в дополнительное время», — сказал бывший игрок сборной России.

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