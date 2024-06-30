Аршавин о Евро: «Германия вообще не понравилась, победа над Данией была на тоненького. Если бы не пенальти, игра могла уйти в дополнительное время»
Андрей Аршавин оценил победу сборной Германии над Данией (2:0) в 1/8 финала Евро-2024.
«Два ожидаемых результата. Даже сборная Швейцарии более уверенно обыграла Италию (2:0), чем немцы датчан.
Мне Германия вообще не понравилась, их победа была на тоненького. Если бы не поставили пенальти, игра могла уйти в дополнительное время», — сказал бывший игрок сборной России.
Как Германия победила Данию. Молниеносные мысли
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Поэтому это лучшая сборная Европы за всю историю.
Титулы тому доказательство.
Если бы что ли...?
Если бы...Забей немцы в первые 20 мин( моменты были и даже забили) от даков бы не осталось и следа
Именно поэтому немцы уже в 1/4?)))))