Аршавин о Евро: «Германия вообще не понравилась, победа над Данией была на тоненького. Если бы не пенальти, игра могла уйти в дополнительное время» 

Теги Андрей Аршавин Сборная Германии по футболу Сборная Дании по футболу Евро-2024 Футбол

Андрей Аршавин оценил победу сборной Германии над Данией (2:0) в 1/8 финала Евро-2024.

«Два ожидаемых результата. Даже сборная Швейцарии более уверенно обыграла Италию (2:0), чем немцы датчан. 

Мне Германия вообще не понравилась, их победа была на тоненького. Если бы не поставили пенальти, игра могла уйти в дополнительное время», — сказал бывший игрок сборной России.

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42 комментария
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Ответ vel
Поддерживаю. Абсурдный офсайд, абсурдный пенальти. В обоих ситуациях, никакой выгоды игроки Дании не имели. Абсолютно игровые моменты. Немцам очень повезло - технологии спасли их задницы.
Эти же технологии отменили гол немцев в начале матча, будьте последовательными
+18
0
+18
Не знаю, как по мне, то немцы очень хороши, движение, контроль мяча, все на уровне. будь в составе сильный форвард, то забивали бы по три мяча
+9
-1
+8
Как сказал классик „ваши ожидания, ваши проблемы„
+9
-2
+7
Ответ VV Vvvv
В следующем раунде скорее всего будут испанцы и могут порвать немцев в клочья.
Выиграть может каждый, но ни о каких «клочьях» и речи быть не может.
+9
-3
+6
Ответ N23
Не знаю, как по мне, то немцы очень хороши, движение, контроль мяча, все на уровне. будь в составе сильный форвард, то забивали бы по три мяча
Но итог один: результат был достигнут не за счёт превосходства в классе, а как следствие трех случайных благоволящих немцам моментов: микроскопический оффсайд, касание мяча кончика пальца и избирательное отношение арбитров к остановкам бьющего во время пенальти
+5
-2
+3
Ответ Egorushka56
Большие проблемы? Именно поэтому немцы уже в 1/4?)))))
Читаю комменты и понимаю, что у Немцев очень много хейтеров.
Поэтому это лучшая сборная Европы за всю историю.
Титулы тому доказательство.
+5
-2
+3
Мне вот аршавин не нравится, его понимание футбола - на тоненького.
+5
-3
+2
Чего то было на тоненького?
Если бы что ли...?
Если бы...Забей немцы в первые 20 мин( моменты были и даже забили) от даков бы не осталось и следа
+2
0
+2
Ответ Denis Bogomolov
Нет,испанцы сильнее
Четвертьфинал покажет.
+2
0
+2
абсолютно согласен, если гол засчитали Датчан, не факт Германия отыгралась бы
+3
-2
+1
Ответ vel
Поддерживаю. Абсурдный офсайд, абсурдный пенальти. В обоих ситуациях, никакой выгоды игроки Дании не имели. Абсолютно игровые моменты. Немцам очень повезло - технологии спасли их задницы.
Эти же технологии отменили гол немцев в начале матча, будьте последовательными
+2
-1
+1
Ответ vel
Поддерживаю. Абсурдный офсайд, абсурдный пенальти. В обоих ситуациях, никакой выгоды игроки Дании не имели. Абсолютно игровые моменты. Немцам очень повезло - технологии спасли их задницы.
Эти же технологии отменили гол немцев в начале матча, будьте последовательными
+1
0
+1
Ответ Даулет Калмагамбет
Эти же технологии отменили гол немцев в начале матча, будьте последовательными
С технологиями у тебя ваще нормально все😆
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Ответ Diyas
абсолютно согласен, если гол засчитали Датчан, не факт Германия отыгралась бы
А почему бы не защитать гол который Германия забила и отыгралась бы Дания, вряд ли.
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Ответ Levaevich
Алло, товарищи. XG посмотрите
Там у Германии много за счёт пенки.
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Ответ vel
Поддерживаю. Абсурдный офсайд, абсурдный пенальти. В обоих ситуациях, никакой выгоды игроки Дании не имели. Абсолютно игровые моменты. Немцам очень повезло - технологии спасли их задницы.
Эти же технологии отменили гол немцев в начале матча, будьте последовательными
0
0
0
Ответ vel
Поддерживаю. Абсурдный офсайд, абсурдный пенальти. В обоих ситуациях, никакой выгоды игроки Дании не имели. Абсолютно игровые моменты. Немцам очень повезло - технологии спасли их задницы.
Эти же технологии отменили гол немцев в начале матча, будьте последовательными
0
0
0
Ответ vel
Поддерживаю. Абсурдный офсайд, абсурдный пенальти. В обоих ситуациях, никакой выгоды игроки Дании не имели. Абсолютно игровые моменты. Немцам очень повезло - технологии спасли их задницы.
Эти же технологии отменили гол немцев в начале матча, будьте последовательными
0
0
0
Ответ vel
Поддерживаю. Абсурдный офсайд, абсурдный пенальти. В обоих ситуациях, никакой выгоды игроки Дании не имели. Абсолютно игровые моменты. Немцам очень повезло - технологии спасли их задницы.
Эти же технологии отменили гол немцев в начале матча, будьте последовательными
0
0
0
Ответ vel
Поддерживаю. Абсурдный офсайд, абсурдный пенальти. В обоих ситуациях, никакой выгоды игроки Дании не имели. Абсолютно игровые моменты. Немцам очень повезло - технологии спасли их задницы.
Эти же технологии отменили гол немцев в начале матча, будьте последовательными
0
0
0
Ответ vel
Поддерживаю. Абсурдный офсайд, абсурдный пенальти. В обоих ситуациях, никакой выгоды игроки Дании не имели. Абсолютно игровые моменты. Немцам очень повезло - технологии спасли их задницы.
Эти же технологии отменили гол немцев в начале матча, будьте последовательными
0
0
0
Ответ vel
Поддерживаю. Абсурдный офсайд, абсурдный пенальти. В обоих ситуациях, никакой выгоды игроки Дании не имели. Абсолютно игровые моменты. Немцам очень повезло - технологии спасли их задницы.
Эти же технологии отменили гол немцев в начале матча, будьте последовательными
0
0
0
Ответ Андоррский почтальон
Пока Германия смотрится сильнее всех на этом Евро и основным претендентом на победу.
Нет,испанцы сильнее
+4
-4
0
Ответ Питер Пэн
Фактически Дания играла на равных с немцами и конечно никакого подавляющего преимущества Германии не было и в помине. Как у немцев появляется соперник рангом повыше Шотландии, так начинаются большие проблемы.
Большие проблемы?
Именно поэтому немцы уже в 1/4?)))))
+3
-3
0
Алло, товарищи. XG посмотрите
0
0
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