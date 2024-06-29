У Италии один удар за тайм – мимо ворот. Швейцария пробила 10 раз и ведет 1:0

Теги Лучано Спаллетти Сборная Италии по футболу серия А Италия Сборная Швейцарии по футболу Мурат Якин Евро-2024 Ремо Фройлер Футбол

Сборная Швейцарии превзошла итальянцев в первом тайме матча Евро-2024.

Команда Мурата Якина нанесла 10 ударов до перерыва, 3 из которых пришлись в створ. Она ведет со счетом 1:0 благодаря голу хавбека Ремо Фройлера.

Итальянцы за первую половину пробили лишь раз – мимо ворот. Также они меньше владели мячом (42% против 58%) и провели меньше атак (7 против 31).

Швейцария – Италия. 1:0 – Фройлер забил на 37-й. Онлайн-трансляция

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56 комментариев
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Понаберут 24 сборные, потом всякий шлак в плей-офф проходит
+106
-5
+101
Какие удары. Им бы выйти со своей половины поля
+44
-2
+42
Видимо я тоже переоценил тренерский гений Спалетти после Наполи, его Италия просто ни о чём, первый тайм против Швейцарии просто катастрофа, Италия полный ноль, тут все вопросы к Спалетти, чем он вообще занимался до сих пор
+37
-3
+34
Хорошо играют Швейцарцы!!!
+17
0
+17
На моей памяти самая слабая Италия за последние 30 лет
+16
-3
+13
Ответ Гни свою линию
Понаберут 24 сборные, потом всякий шлак в плей-офф проходит
Должно быть как на Копе - обыграл Панаму с Канадой и уже в полуфинале.
+24
-12
+12
Ответ ag2cidk
Вообще никакая Италия. Редкий случай, когда очевидный фаворит на бумаге играет вторым номером.
Кто очевидный фаворит? Италия? Если не смотреть футбол, а исходить из того, что на Италию коэффициент ниже у букмекеров, то да, фаворит
+8
0
+8
Ответ Солдатик
Комментарий удален пользователем
Вы хотите сказать, что результат не по делу?
+8
-1
+7
Швейцария на классе
+5
0
+5
Ответ Chev Chellios
На моей памяти самая слабая Италия за последние 30 лет
ЧМ 2010?
+3
0
+3
Что-то игра будущего напоминает мост из прошлого в будущее. Жаль Вася Уткин не дожил.
+3
-1
+2
Ответ Гни свою линию
Понаберут 24 сборные, потом всякий шлак в плей-офф проходит
Это хорошо! 👍
+2
0
+2
Фора 0 за 2.2 на Швейцарию перед матчем. Понятия не имею как буки выставляли кефы. Видимо они не смотрели матчи Италии на турнире
+2
-1
+1
Это даже для средней Италии слишком плохо)
+3
-2
+1
Верните Дель Пьеро
+1
0
+1
За такую Италию, болеть то не хочется, даже кто поддерживал.
+3
-2
+1
Выпускайте Пирло, тут даже бахнуть некому
+2
-1
+1
Ответ Kubinec_
с фратези в голос )) еще то бревно
В сборной всегда отлично играет, да и нет лучше сейчас
+1
0
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Ответ Покерный Футбол
Если ты про последний матч, то при 34 ударах набрать 2,5 Xg, это не везение Реала, а косоногость атаки Сити и надёжная игра в обороне мадридистов, по воробьям пулять много умения то и не нужно.
"Надёжная оборона" допускает 34 удара по своим воротам, спасибо повеселил)
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Ответ Олег Попов
За то россия дошла
до ручки..
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Ответ Олег Попов
За то россия дошла
дошла видать по твою душу.
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Ну что, Германия на очереди?)
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Италия чудовищно выглядит.
Давно не помню ее настолько беспомощной и невыносимо унылой…
А болею за нее очень давно…
Вылетает вполне заслуженно, к сожалению:(
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Провальный первый тайм в исполнении итальянцев.
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Ответ knvb90
Вместо дилоренцо надо Камбьяссо, вместо фаджоли - фраттези, вместо шаарави- дзакканьи выпустить сразу после перерыва
с фратези в голос )) еще то бревно
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Ответ Kubinec_
с фратези в голос )) еще то бревно
Мать твоя бревно
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Ответ Солдатик
Комментарий удален пользователем
Хоккейная и футбольная Швейцарии похожи😃 поменять АМБЮЛЯ и Шера местами - результат останется)
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Ответ Антон Фалафель
Эта худшая Италия на моей памяти. Вышли катать вату и дотянуть до пенок. Но видать не прокатит.
Косплей на Хорватию, видимо
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Ответ Солдатик
Комментарий удален пользователем
За то россия дошла
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Ответ burn1ng
как будто матч Сити с Реалом смотрю, только без супервезения
Если ты про последний матч, то при 34 ударах набрать 2,5 Xg, это не везение Реала, а косоногость атаки Сити и надёжная игра в обороне мадридистов, по воробьям пулять много умения то и не нужно.
+2
-2
0
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