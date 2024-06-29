У Италии один удар за тайм – мимо ворот. Швейцария пробила 10 раз и ведет 1:0
Сборная Швейцарии превзошла итальянцев в первом тайме матча Евро-2024.
Команда Мурата Якина нанесла 10 ударов до перерыва, 3 из которых пришлись в створ. Она ведет со счетом 1:0 благодаря голу хавбека Ремо Фройлера.
Итальянцы за первую половину пробили лишь раз – мимо ворот. Также они меньше владели мячом (42% против 58%) и провели меньше атак (7 против 31).
Швейцария – Италия. 1:0 – Фройлер забил на 37-й. Онлайн-трансляция
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Давно не помню ее настолько беспомощной и невыносимо унылой…
А болею за нее очень давно…
Вылетает вполне заслуженно, к сожалению:(