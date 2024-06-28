Тимоти Веа и другие игроки США подверглись расизму после поражения от Панамы. Федерация осудила это и предложила психологическую помощь футболистам

Несколько игроков сборной США подверглись расизму после поражения от Панамы.

уступила команде Панамы (1:2) в матче 2-го тура группового этапа Кубка Америки. Полузащитник американской сборной и « » получил прямую красную карточку на 18-й минуте этого матча за толчок рукой в голову сопернику.

После игры Веа и несколько его партнеров сборной США подверглись расистским оскорблениям в социальных сетях.

«В игре нет места дискриминационному поведению. Эти действия не только неприемлемы, но и противоречат ценностям уважения и инклюзивности, которые мы отстаиваем как организация», – говорится в заявлении футбола США.

В организации также заявили о готовности предоставить услуги психологической помощи любому игроку или сотруднику, который обратится с такой просьбой.

Веа принес публичные извинения в социальных сетях за потерю самообладания, которая привела к поражению его команды.

«Несмотря ни на что, я всегда буду бороться за свою команду и свою страну до того дня, когда я больше не буду нужен или способен на это! Я искренне извиняюсь перед всеми.

Моя любовь к этой команде выходит за рамки футбола, и я очень огорчен и зол на себя за то, что заставил своих братьев пройти через все, что они прошли сегодня», – написал Тимоти Веа.

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