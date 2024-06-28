Тимоти Веа и другие игроки США подверглись расизму после поражения от Панамы. Федерация осудила это и предложила психологическую помощь футболистам

Теги Ювентус Сборная США по футболу серия А Италия происшествия Кубок Америки Федерация футбола США Тимоти Веа дискриминация Футбол

Несколько игроков сборной США подверглись расизму после поражения от Панамы.

Сборная США уступила команде Панамы (1:2) в матче 2-го тура группового этапа Кубка Америки. Полузащитник американской сборной и «Ювентуса» Тимоти Веа получил прямую красную карточку на 18-й минуте этого матча за толчок рукой в голову сопернику.

После игры Веа и несколько его партнеров сборной США подверглись расистским оскорблениям в социальных сетях. 

«В игре нет места дискриминационному поведению. Эти действия не только неприемлемы, но и противоречат ценностям уважения и инклюзивности, которые мы отстаиваем как организация», – говорится в заявлении Федерации футбола США. 

В организации также заявили о готовности предоставить услуги психологической помощи любому игроку или сотруднику, который обратится с такой просьбой.

Веа принес публичные извинения в социальных сетях за потерю самообладания, которая привела к поражению его команды.

«Несмотря ни на что, я всегда буду бороться за свою команду и свою страну до того дня, когда я больше не буду нужен или способен на это! Я искренне извиняюсь перед всеми.

Моя любовь к этой команде выходит за рамки футбола, и я очень огорчен и зол на себя за то, что заставил своих братьев пройти через все, что они прошли сегодня», – написал Тимоти Веа. 

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51 комментарий
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Психологическая помощь миллионерам за счет налогоплательщиков
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Веа действительно не помешает голову полечить хорошенько, уже на 18 минуте получил прямую красную, подставив всю команду, которая теперь не выйдет из группы.
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Слово инклюзивность пора бы уже признать матерным и запретить его
+33
-4
+29
Джо Байден подвергся эйджизму. Его семье потребуется психологическая помощь
+17
-6
+11
Ответ Under
разве ЮС соккер на деньги налогоплательщиков живёт?
Сборная спонсируется федерацией, а федерация это гос орган
+7
0
+7
Болельщики латиносы в соцсетях оскорбляют чернокожих футболистов !
Проклятые белые фашисты !
+7
-1
+6
Опять негров обижают:)
+7
-1
+6
"В игре нет места дискриминационному поведению".
Зато в соцсетях есть)))
Пусть ребята вытрут свои слезы стодоллоравыми купюрами)
+4
0
+4
На самом деле, все эти рассуждения о расизме не касаются русского человека. Наша страна и наш народ никогда с этим не жил, не сталкивался. Поэтому любые размышления на счет того, правильно ли жалуюстя люди на расизм или нет, насчет того, как правильно реагировать на все это. Тут наше мнение вообще не имеет значения, потому что мы никогда даже рядом не стояли.

Но как я понимаю, расизм в отношении чернокожих, это что-то похожее на отношения в мгирантам у нас в стране, к тем самым из средней Азии, только у нас их там не унижали, как чернокожих. Не хотел бы я жить в России в шкуре услоного узбека, явно не лучшее отношение со стороны общества.
+3
0
+3
Вести себя, как обезьяна можно, назвать так - нельзя, расизм...
+4
-1
+3
Там журналисту по ходу помощь психолога потребуется после общения с Черчесовым)
+13
-11
+2
Ответ Кинг Конг Жив
Этим "обиженным винисиусам" нужна психологическая помощь не обращать внимания на любые выкрики болельщиков.
они на это не пойдут никогда, потому что в их случае обижаться это выгодно
+3
-1
+2
Тимоти Веа получил прямую красную карточку на 18-й минуте этого матча за толчок рукой в голову сопернику. Кто так делает?
A: обезьяна
B: хулиган
С: боец ММА
D: "футболист"
+2
0
+2
Сразу антикриз после поражения
+2
-1
+1
Гегемон😂😂😂
+3
-2
+1
Ответ Hong Kil
Психологическая помощь миллионерам за счет налогоплательщиков
разве ЮС соккер на деньги налогоплательщиков живёт?
+7
-6
+1
Бедняжечки.
"А еще они называли его земляным червяком"(С)
+1
0
+1
Ответ Under
разве ЮС соккер на деньги налогоплательщиков живёт?
А где здесь про "ЮС соккер"? Повнимательней, любезный, ну или учитесь добывать информацию самостоятельно.
+1
0
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Ответ Заяцволк
А болельщикам будет психологическая помощь за то, что чёрные захватили их страну, и проигрывают всяким Панамам ? Кому дальше ? России ?
Почему бы и России не проигрывать ?
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Ответ Милдронат Бромантанов
Веа действительно не помешает голову полечить хорошенько, уже на 18 минуте получил прямую красную, подставив всю команду, которая теперь не выйдет из группы.
А разве есть разница? Выйдут они из группы, не выйдут они из группы, разницы вообще никакой потому что дальше все равно не пройдут.
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Ответ Ильнур Хасанов
Почему бы и России не проигрывать ?
Вот и скажи это американцам ))
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Я не понимаю, ну обозвала, тебя левая картинка, и что идти орать что меня оскорбили? Оскорбили ответь тем же. Я понимаю если дверь его дома измазали дерьмом или подожгли. И вообще, как они раньше то жили.
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Ответ hiper26
Опять негров обижают:)
и это при cуществующей BLM )
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Ответ densdens17
На самом деле, все эти рассуждения о расизме не касаются русского человека. Наша страна и наш народ никогда с этим не жил, не сталкивался. Поэтому любые размышления на счет того, правильно ли жалуюстя люди на расизм или нет, насчет того, как правильно реагировать на все это. Тут наше мнение вообще не имеет значения, потому что мы никогда даже рядом не стояли. Но как я понимаю, расизм в отношении чернокожих, это что-то похожее на отношения в мгирантам у нас в стране, к тем самым из средней Азии, только у нас их там не унижали, как чернокожих. Не хотел бы я жить в России в шкуре услоного узбека, явно не лучшее отношение со стороны общества.
Негры ничего плохого не сделали западным странам. А наоборот это негров эксплуатировали. А узбеки не уважают наш народ, страну, обычаи, законы. Они сами добились к себе такого отношения
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Ответ densdens17
На самом деле, все эти рассуждения о расизме не касаются русского человека. Наша страна и наш народ никогда с этим не жил, не сталкивался. Поэтому любые размышления на счет того, правильно ли жалуюстя люди на расизм или нет, насчет того, как правильно реагировать на все это. Тут наше мнение вообще не имеет значения, потому что мы никогда даже рядом не стояли. Но как я понимаю, расизм в отношении чернокожих, это что-то похожее на отношения в мгирантам у нас в стране, к тем самым из средней Азии, только у нас их там не унижали, как чернокожих. Не хотел бы я жить в России в шкуре услоного узбека, явно не лучшее отношение со стороны общества.
Народ может и не сталкивался, но переживаний насчет арабов в Германии и Италии выше крыши даже на этом сайте. Притом что сейчас эти страны ведут себя по отношению к россиянам намного лояльнее, чем полюбившиеся многим за миграционную политику Чехия, Словакия и Прибалтика
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Ответ Strange-Hawk
а Веа не думает, что все же его Родная сборная Нигерия?
Причем тут Нигерия, если он родился в Нью-Йорке, его отец из Либерии, а мать из Ямайки?
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Ответ Strange-Hawk
О точно, 😁 Либерию с Нигерией перепутал
В любом случае, ваше высказываение столько же имеет смысла как говорить, что Виктор Цой должен был выступать на "родной" корейской эстраде, а не в СССР.
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Ответ cricket777
В любом случае, ваше высказываение столько же имеет смысла как говорить, что Виктор Цой должен был выступать на "родной" корейской эстраде, а не в СССР.
А знаете я воспользуюсь западной формулировкой "это другое"
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Ответ Strange-Hawk
а Веа не думает, что все же его Родная сборная Нигерия?
Веа считает, что должен выступать за США. И по всем правилам ФИФА и национальной федерации, он имеет на это право. А исторические корни... в США вообще живут потомки людей, которые откуда-то приехали. Даже те, кто впоследствие стал индейцами, пришли из Азии. Ну а если говорить про историю нашей планеты вообще, то массы людей постоянно перемещаются из одного региона в другой. Ну что теперь.
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Ответ Владимир Абрамов
Веа считает, что должен выступать за США. И по всем правилам ФИФА и национальной федерации, он имеет на это право. А исторические корни... в США вообще живут потомки людей, которые откуда-то приехали. Даже те, кто впоследствие стал индейцами, пришли из Азии. Ну а если говорить про историю нашей планеты вообще, то массы людей постоянно перемещаются из одного региона в другой. Ну что теперь.
Какой спич, ну ладно
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