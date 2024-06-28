Тимоти Веа и другие игроки США подверглись расизму после поражения от Панамы. Федерация осудила это и предложила психологическую помощь футболистам
Несколько игроков сборной США подверглись расизму после поражения от Панамы.
Сборная США уступила команде Панамы (1:2) в матче 2-го тура группового этапа Кубка Америки. Полузащитник американской сборной и «Ювентуса» Тимоти Веа получил прямую красную карточку на 18-й минуте этого матча за толчок рукой в голову сопернику.
После игры Веа и несколько его партнеров сборной США подверглись расистским оскорблениям в социальных сетях.
«В игре нет места дискриминационному поведению. Эти действия не только неприемлемы, но и противоречат ценностям уважения и инклюзивности, которые мы отстаиваем как организация», – говорится в заявлении Федерации футбола США.
В организации также заявили о готовности предоставить услуги психологической помощи любому игроку или сотруднику, который обратится с такой просьбой.
Веа принес публичные извинения в социальных сетях за потерю самообладания, которая привела к поражению его команды.
«Несмотря ни на что, я всегда буду бороться за свою команду и свою страну до того дня, когда я больше не буду нужен или способен на это! Я искренне извиняюсь перед всеми.
Моя любовь к этой команде выходит за рамки футбола, и я очень огорчен и зол на себя за то, что заставил своих братьев пройти через все, что они прошли сегодня», – написал Тимоти Веа.
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Проклятые белые фашисты !
Зато в соцсетях есть)))
Пусть ребята вытрут свои слезы стодоллоравыми купюрами)
Но как я понимаю, расизм в отношении чернокожих, это что-то похожее на отношения в мгирантам у нас в стране, к тем самым из средней Азии, только у нас их там не унижали, как чернокожих. Не хотел бы я жить в России в шкуре услоного узбека, явно не лучшее отношение со стороны общества.
A: обезьяна
B: хулиган
С: боец ММА
D: "футболист"
"А еще они называли его земляным червяком"(С)