Вышел документальный сериал «Давка-82» о трагедии на матче «Спартак» — «Харлем»

Видеопродакшн United от Sports и онлайн-кинотеатр PREMIER сняли документальный проект о давке в «Лужниках» 20 октября 1982 года. В тот вечер на выходе со стадиона погибло более 60 человек.

Режиссером сериала стал Михаил Райхельгауз. В съемках приняли участие болельщики «Спартака», пережившие давку. Через их воспоминания и мнение экспертов режиссер пытается поминутно восстановить события трагедии.





Спикерами в сериале выступили болельщики «Спартака»: Виктор Шатилов, Светлана Пиматова и Амир Хуслютдинов; генерал-майор полиции Вячеслав Козлов, психолог Ольга Малинина, а также спортивный комментатор Георгий Черданцев.

Общий хронометраж серий — 1 час. Все они доступны в онлайн-кинотеатре PREMIER.

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