Вышел документальный сериал «Давка-82» о трагедии на матче «Спартак» — «Харлем»

Теги Спартак Лужники премьер-лига Россия натив Футбол

Видеопродакшн United от Sports и онлайн-кинотеатр PREMIER сняли документальный проект о давке в «Лужниках» 20 октября 1982 года. В тот вечер на выходе со стадиона погибло более 60 человек.

Режиссером сериала стал Михаил Райхельгауз. В съемках приняли участие болельщики «Спартака», пережившие давку. Через их воспоминания и мнение экспертов режиссер пытается поминутно восстановить события трагедии.

Спикерами в сериале выступили болельщики «Спартака»: Виктор Шатилов, Светлана Пиматова и Амир Хуслютдинов; генерал-майор полиции Вячеслав Козлов, психолог Ольга Малинина, а также спортивный комментатор Георгий Черданцев.

Общий хронометраж серий — 1 час. Все они доступны в онлайн-кинотеатре PREMIER.

Введите промокод DAVKA82 по клику на иконку «подарочка» и получите эксклюзивный доступ к контенту.

 Реклама 16+. ООО «ПРЕМЬЕР».

 

Опубликовал Sports

Читайте новости футбола в любимой соцсети
    2 комментария
    Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
    Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
    Реклама 18+
    Был с друзьями на этом матче. Здорово замёрзли, поэтому ушли минут за 15 до этого ужаса. Что пережили, когда узнали - не передать словами.
    Вечная память погибшим.
    +10
    -1
    +9
    "Профессор" и сюда влез. Кто ж его так тащит везде, обычного мясного балабола.
    +1
    0
    +1
    Укажите причину бана
    • Оскорбление
    • Мат
    • Спам
    • Расизм
    • Провокации
    • Угрозы
    • Систематический оффтоп
    • Мульти-аккаунтинг
    • Прочее
    Пожаловаться
    • Спам
    • Оскорбления
    • Расизм
    • Мат
    • Угрозы
    • Прочее
    • Мультиаккаунтинг
    • Систематический оффтоп
    • Провокации
    Комментарий отправлен, но без доната
    При попытке оплаты произошла ошибка
    • Повторить попытку оплаты
    • Оставить комментарий без доната
    • Изменить комментарий
    • Удалить комментарий