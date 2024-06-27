У вылетевшей Хорватии лучший xG на групповом этапе Евро – 6,6. Франция, Испания, Португалия и Турция в топ-5, Англия и Сербия – среди худших по ожидаемым голам

Теги Сборная Португалии по футболу Сборная Англии по футболу Сборная Франции по футболу Сборная Испании по футболу Сборная Турции по футболу Сборная Словакии по футболу Сборная Сербии по футболу Сборная Хорватии по футболу рейтинги Сборная Албании по футболу Сборная Шотландии по футболу Евро-2024 Футбол

Хорватия показала лучший xG на групповом этапе Евро-2024.

Показатель ожидаемых голов хорватов на групповой стадии чемпионата Европы составил 6,6. Хорватия вылетела с турнира, заняв 3-е место в группе В с Испанией, Италией и Албанией.

В топ-5 по ожидаемым голам также вошли Франция (xG – 5,9),Португалия (5,8), Испания (5,5) и Турция (5,2).

Худшими командами групповой стадии по xG стали Шотландия (0,9), Сербия (2,1), Англия (2,2), Словакия (2,3) и Албания (2,4).

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

52 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Эти задротские xG оставьте у себя в симуляторах. Достали уже бессмысленными статами.
+77
-34
+43
Ответ Дмитрий Снегирёв
Из-за двух пенальти такой xG
у 2ух пенальти xG - 1.4, даже без них было бы 5.2
+31
-2
+29
Ответ Алексей Виноградов
англичане берегут силы на финал как обычно. ;-)
Как будто каждый раз выходят в финал)
+14
-1
+13
Ответ AprasidzE
Эти задротские xG оставьте у себя в симуляторах. Достали уже бессмысленными статами.
Если ты чего-то не понимаешь, то называть это задротским и бессмысленным - не признак большого ума
+12
-2
+10
Бедные невезучие хорваты.
+9
0
+9
Ответ AprasidzE
Эти задротские xG оставьте у себя в симуляторах. Достали уже бессмысленными статами.
Франция на втором месте по пресловутому xG с одним голом-автоголом из игры, это что-то из разряда когда у тебя владение мячом 80% но итоговый счёт на табло 1:0 не в твою пользу.
+14
-5
+9
Из-за двух пенальти такой xG
+15
-8
+7
Ответ AprasidzE
Эти задротские xG оставьте у себя в симуляторах. Достали уже бессмысленными статами.
Тогда придумай способ, как измерять созданные моменты, где не смотревший матч человек мог сделать вывод по игре
+6
0
+6
Ответ Эркинбек Апаканов
Как будто каждый раз выходят в финал)
Но каждый раз берегут)
+2
0
+2
Ответ torik80
Нет его. Ничего там не придумаешь
xG и есть, все уже придумано умными статистами, вам остается не понимая возмущаться
+4
-2
+2
Ответ Папа Футбола
Франция на втором месте по пресловутому xG с одним голом-автоголом из игры, это что-то из разряда когда у тебя владение мячом 80% но итоговый счёт на табло 1:0 не в твою пользу.
Предголевые и предударные действия Месси в ПСЖ
+7
-5
+2
Забавно, что многие приравнивают по скучности Францию и Англию, при том что у первых куча моментов, просто мяч в ворота не шёл.
+2
0
+2
Ответ Алексей Виноградов
англичане берегут силы на финал как обычно. ;-)
Не пристало английским джентльменам суетиться.
+2
-1
+1
Ответ Дмитрий Рабко
Бедные невезучие хорваты.
хорваты невезучие? самая фартовая сборная за последние лет 10
+1
0
+1
Ответ Дмитрий Рабко
Бедные невезучие хорваты.
Это им вернулось за везение на прошлых турнирах
+1
0
+1
Ответ Эркинбек Апаканов
2 пенальти уже 1.6 xG даёт.
Вообще лучше считать без пенок
+1
0
+1
Ответ Полный адекват
Тогда придумай способ, как измерять созданные моменты, где не смотревший матч человек мог сделать вывод по игре
слова, старые добрые слова... "Сербия так ничего и не смогла создать у ворот Англии, как впрочем и Англия у ворот Сербии"...
+2
-1
+1
англичане берегут силы на финал как обычно. ;-)
+2
-1
+1
Лишнее подтверждение того, что xG всего лишь вспомогательный инструмент, а не истина в последней инстанции.
+3
-2
+1
Да это ж нормальная штука , чисто чтоб понять что счет не по игре
+1
0
+1
Ответ Cearvm
За xG очки не дают. Хорваты сыграли плохо каждый из матчей: лишний гол испанцам им бы не помог, а против Албании они включились на 15-20 минут. С Италией набили xG на незабитом пенальти Модрича, особо моментов не вспомнить.
Ну не то что итальянцы, которые шикарно сыграли с испанцами, а хорватам забили на 8 доп минуте, когда в целом столько добавлять нелогично было.
+1
0
+1
все что нужно знать про эти xg
+2
-1
+1
Ответ Yavich
Забавно, что многие приравнивают по скучности Францию и Англию, при том что у первых куча моментов, просто мяч в ворота не шёл.
мало кто матч с поляками смотрел, в остальных не особо много
+1
0
+1
Ответ Папа Футбола
Франция на втором месте по пресловутому xG с одним голом-автоголом из игры, это что-то из разряда когда у тебя владение мячом 80% но итоговый счёт на табло 1:0 не в твою пользу.
так а у них в чью пользу счет? Еще и моменты создают, значит есть резерв для реализации
0
0
0
Ответ Полный адекват
xG и есть, все уже придумано умными статистами, вам остается не понимая возмущаться
Мы, хотя бы, понимаем отличие статистов от статистиков))
+1
-1
0
А лучший xG по системе автогол у кого? 🤔
0
0
0
Ответ Moonwa1ker
Игрой давно доказано, что статистика xG полная фигня.
как раз наоборот, у большинства команд в топ чемпионатах место сходится с хг, эта стата роляет на длинной дистанции, в короткосрочных турнирах сборных, где все на кураже, канеш влияния меньше
0
0
0
Ответ Дмитрий Снегирёв
Ну у них 3 гола еще забито. В отличие от тех же Франции с Англией
Лучше дальше или молчать или признать что обделался с первым комментарием
0
0
0
Ответ Полный адекват
xG и есть, все уже придумано умными статистами, вам остается не понимая возмущаться
"Умные статисты" звучит умно
+1
-1
0
Ответ Папа Футбола
Франция на втором месте по пресловутому xG с одним голом-автоголом из игры, это что-то из разряда когда у тебя владение мячом 80% но итоговый счёт на табло 1:0 не в твою пользу.
Ну и что не так? Говорит об их плохой реализации, момент Гризманна с Голландией, Дембеле с Польшей. У Англии например где-то 21 место по созданным xG, и что, то есть это не говорит человеку, которому не смотрит матчи, об их атаке? Очень даже говорит
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий