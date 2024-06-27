У вылетевшей Хорватии лучший xG на групповом этапе Евро – 6,6. Франция, Испания, Португалия и Турция в топ-5, Англия и Сербия – среди худших по ожидаемым голам
Хорватия показала лучший xG на групповом этапе Евро-2024.
Показатель ожидаемых голов хорватов на групповой стадии чемпионата Европы составил 6,6. Хорватия вылетела с турнира, заняв 3-е место в группе В с Испанией, Италией и Албанией.
В топ-5 по ожидаемым голам также вошли Франция (xG – 5,9),Португалия (5,8), Испания (5,5) и Турция (5,2).
Худшими командами групповой стадии по xG стали Шотландия (0,9), Сербия (2,1), Англия (2,2), Словакия (2,3) и Албания (2,4).
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