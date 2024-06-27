Тренер Чехии о вылете с Евро: «Разочарован, что команда с таким потенциалом едет домой. Главная причина – не обыграли во 2-м туре Грузию» 

Теги Сборная Чехии по футболу Сборная Грузии по футболу Иван Гашек Евро-2024 Футбол

Иван Гашек высказался о вылете сборной Чехии с Евро-2024.

«Я разочарован тем, что команда с таким потенциалом на будущее едет домой. Мы хотели продемонстрировать его здесь. 

Главная причина неудачи в том, что мы не обыграли во втором туре Грузию (1:1)», – сказал главный тренер сборной Чехии после поражения от Турции (1:2).

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Эд
Грузины молодцы, вынесли и Чедлв и Португалию!
Ну на счёт вынесли Чехов, сильно сказано. Скорее удержали ничью. И по моментам и владению полностью проиграли им. Удары по воротам в пользу чехов 27 -5. У грузин единственный удар был в створ. Чувства тренера Чехов очень понятны. Тем не менее, грузины молодцы.
+2
0
+2
очень жалко чехов. точно должны были выходить вместо турок. Барак по делу удалён. но две жк подряд должен был получать и Йылдыз. Ковач откровенно затопил чехов

ну, и в первых турах не повезло с тем, что Гранач проклят
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий