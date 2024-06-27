Тренер Чехии о вылете с Евро: «Разочарован, что команда с таким потенциалом едет домой. Главная причина – не обыграли во 2-м туре Грузию»
Иван Гашек высказался о вылете сборной Чехии с Евро-2024.
«Я разочарован тем, что команда с таким потенциалом на будущее едет домой. Мы хотели продемонстрировать его здесь.
Главная причина неудачи в том, что мы не обыграли во втором туре Грузию (1:1)», – сказал главный тренер сборной Чехии после поражения от Турции (1:2).
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ну, и в первых турах не повезло с тем, что Гранач проклят