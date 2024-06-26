Чехия и Венгрия вылетели с Евро-2024
Сборные Чехии и Венгрии не сумели выйти в плей-офф Евро-2024.
Команда Ивана Гашека финишировала на последней строчке в квартете F, пропустив вперед Португалию, Турцию и Грузию. Она закончила выступление на турнире с 1 очком.
Венгрия до последнего дня сохраняла шансы выйти в 1/8 финала, однако в итоге не сумела попасть в четверку лучших команд, ставших третьими.
Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?
Ковачу бан пожизненно.
- не дотерпели с Португалией;
- отвозили Грузию, но пропустили с глупой пенки и не забили уйму моментов;
- остались вдесятером (и с судьей-клоуном) на 20 минуте с турками
И венгров жаль, хорошая сборная, но сами провалили 1 тур против швейцарцов.
видна рука очень опытного и смышлёного организатора нужных результатов.
Сначала сильно убил чехов, потом дал им надежду, а затем сам же её назад и забрал.
А вот Грузии явно повезло, вышли на евро с 4 места, и сейчас попали на резервную Португалию.