Чехия и Венгрия вылетели с Евро-2024

Сборные Чехии и Венгрии не сумели выйти в плей-офф Евро-2024.

Команда Ивана Гашека финишировала на последней строчке в квартете F, пропустив вперед Португалию, Турцию и Грузию. Она закончила выступление на турнире с 1 очком.

Венгрия до последнего дня сохраняла шансы выйти в 1/8 финала, однако в итоге не сумела попасть в четверку лучших команд, ставших третьими.

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