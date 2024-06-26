Чехия и Венгрия вылетели с Евро-2024

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Сборные Чехии и Венгрии не сумели выйти в плей-офф Евро-2024.

Команда Ивана Гашека финишировала на последней строчке в квартете F, пропустив вперед Португалию, Турцию и Грузию. Она закончила выступление на турнире с 1 очком.

Венгрия до последнего дня сохраняла шансы выйти в 1/8 финала, однако в итоге не сумела попасть в четверку лучших команд, ставших третьими.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

67 комментариев
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Даа, интересно судьба с венграми обошлась. Невероятный победный на 90+10, потом 4 дня ожидания и все равно вылет в последний момент
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Чехи машины и красавчики, единственный непозорный вылет с Евро за сегодня.
Ковачу бан пожизненно.
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Нормально там чехов убивали, кстате.
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мда уж!чехов засудили! то португалия победный забивает после фола, и ВАР молчит, а тут чистый гол отменили, непонятно зачем судья свистнул сразу, мог бы подождать хотя бы на 1-2 секунды и гол бы засчитали, турки в этом эпизоде порядка 3-4 раза рукой сыграли, а чех ни сфолили и в руку мяч не попадал.. + красная,хоть и по делу но буквально через минут 15-20 Йыдыз дважды фолит, первый фол тянул сразу на КК, но ВАР СНОВА молчит, а второй фол судья просто игнорил.. как это вообще возможно?! кому выгодно утопить чехов и вывести турков?! чехи однозначно были сильнее и грузинов и турков в очной встрече но ошибки судьи приводят к их вылету
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Чехи вообще самые нефартовые на Евро:
- не дотерпели с Португалией;
- отвозили Грузию, но пропустили с глупой пенки и не забили уйму моментов;
- остались вдесятером (и с судьей-клоуном) на 20 минуте с турками
+14
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+14
Чехов жаль, даже вдесятером дали бой Турции но увы(
И венгров жаль, хорошая сборная, но сами провалили 1 тур против швейцарцов.
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Что тут сказать. Очень рад за грузинов, молодцы.
+9
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+6
Венгрию жаль, но на плей-офф не наиграли.
+9
-3
+6
Чехию правда жалко, вдесятером, после неочевидного удаления. боролись до последнего.
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Ответ Гни свою линию
Даа, интересно судьба с венграми обошлась. Невероятный победный на 90+10, потом 4 дня ожидания и все равно вылет в последний момент
Чет несправедливо, что более поздние группы могут подстраиваться под результаты команд, занявших 3 места
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Ковач профессионально убил чехов.
видна рука очень опытного и смышлёного организатора нужных результатов.
Сначала сильно убил чехов, потом дал им надежду, а затем сам же её назад и забрал.
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Ответ Бакытжан Оразхан
Что они сверхестественного показали чтоб жалеть
Сверхъестественного конечно ничего, но в сравнении с Турцией более симпатичные сборные. Венгров жалко как минимум из-за Варги, я за него очень переживал, пока не сообщили, что живой. А чехи очень неплохо играли, просто сильно невезло. Что с Турцией (судья у**д), что с Грузией (сами запороли кучу шансов).
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Чехию жаль, просто не повезло. Команда достаточно крепкая. С Португалией и Турцией ( в меньшинстве), только в самом конце пропустили. Грузин по игре переиграли, но ничья.
А вот Грузии явно повезло, вышли на евро с 4 места, и сейчас попали на резервную Португалию.
+4
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+3
Ответ НИЧЕГО СМЕШНОГО
Чехию жаль, просто не повезло. Команда достаточно крепкая. С Португалией и Турцией ( в меньшинстве), только в самом конце пропустили. Грузин по игре переиграли, но ничья. А вот Грузии явно повезло, вышли на евро с 4 места, и сейчас попали на резервную Португалию.
Больше повезло туркам, которые от Грузии отскочили за счёт двух лаки-лонгшотов, и от Чехии за счёт тупорылого Барака.
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Ответ OldRedWhite
Ещё и тренер со своим экспериментальным составом не угадал ! И с Португалией судья ничью украл ) Что тут сказать - не судьба !
а жаль, чехи вообще редко показывает характер и реально боевой футбол против играющих команд а тут собрались и показали но там просто тупо не везет, и судьи их топят. турки однозначно наиграли на КК, судья был жесток в отношении чехов. часто замечаю, этот румын абсолютно непоследователен в своих решениях, спокойно даст одной команде КК и тупо может игнорировать в другую сторону даже куда более жесткие фолы
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Блин какие же чехи невезучие. Проиграли Португалии только из-за автогола и отскока на 90+3, хотя смотрелись не хуже. Не выиграли у Грузии из-за тупого пенальти, не реализовали кучу моментов и были остановлены феноменальным Мамардашвили - лучшим вратарём группового этапа. С Турцией вообще жесть, вроде всё так хорошо шло, и удаление на 20 минуте, которое поставило просто крест. Хотя все три матча шикарно провели. Жаль их и их железного капитана Соучека. Очень симпатичная команда, в плей-офф крови бы попила.
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Ответ TAGAY
а жаль, чехи вообще редко показывает характер и реально боевой футбол против играющих команд а тут собрались и показали но там просто тупо не везет, и судьи их топят. турки однозначно наиграли на КК, судья был жесток в отношении чехов. часто замечаю, этот румын абсолютно непоследователен в своих решениях, спокойно даст одной команде КК и тупо может игнорировать в другую сторону даже куда более жесткие фолы
Получивший КК Барак слишком был перенастроен на игру , достаточно было посмотреть , как он перед матчем пел гимн ))
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Бедные венгры) так радовались после гола на 10 минуте и шансы у них действительно были вполне хорошие на выход с 3-го места, а вот как получилось
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Ответ Almas Torekhanov
Чет несправедливо, что более поздние группы могут подстраиваться под результаты команд, занявших 3 места
И как же команды подстраивались? Типа Грузия специально подстроилась имея ввиду Венгрию?
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Ответ Roundabout
Чехи вообще самые нефартовые на Евро: - не дотерпели с Португалией; - отвозили Грузию, но пропустили с глупой пенки и не забили уйму моментов; - остались вдесятером (и с судьей-клоуном) на 20 минуте с турками
С португальцами тоже был судья клоун. Там португальцы ногами в лица били и без жёлтых были весь матч. На 92 минуте чехи должны были бить опасный штрафной, но из-за слепоты судьи пропустили в этой же атаке
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Ответ зак
Да у них моментов то не было
Там 2 в 1 выход был при 0:0 и ещё пару стандартов. В любом случае их прям жалко, как они легли после пропущенного.
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Ответ OldRedWhite
Ну так и с Португалией судья ничью украл , если помните ))
Это было давно )
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Ответ Канал ВАнал
Жаль. Только представьте, вместо венгров и чехов в плей-офф будет Турция. Просто проходной соперник для Австрии
Это и проблема Австрии, играть в открытый футбол с Турками, им надо что-то делать с вратарем, в тркх играх три привоза.
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Ответ зак
Это и проблема Австрии, играть в открытый футбол с Турками, им надо что-то делать с вратарем, в тркх играх три привоза.
Турция всё равно попытается закрыться, как мне кажется. Просто у них не получится
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Ответ Harryck
Бедные венгры) так радовались после гола на 10 минуте и шансы у них действительно были вполне хорошие на выход с 3-го места, а вот как получилось
Ну гол был абсолютно незаслуженный и забит был только потому, что шотландцы полетели в атаку все на последних минутах, абсолютно поделом, венгры изначально рассчитывали ловить Шотландию, ну поймали, ну и помогло им?)
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Ответ Фарид Алекперов
Забросы в штрафную на столба, это- футбол или баскетбол сегодня играли чехи?)
забросы на столба,бус,мус.туз.гуз все это ФУТБОЛ! с чего ты взял что у чехов где отсутствует хоть какая то звезда в составе и в меньшинстве будут играть крутой комбинационный футол?! там дружище,Реал имея один из лучших состав тупо ставит бус против Сити и отбиваются всей командой, или Челси имея 10 легенд в составе ставили лютый бус и даже выигрывали ЛЧ, Моу легендарный тренер, ставил лютые бусы против топ команд! чехи сыграли так как могли, и КК был слишком суровая, но раз уж румын решил быть строгим то должен был и быть и по отношении турков, тут чистое непоследовательность в судействе, был строг чехам но легко прощал турков
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Куда делась половина нашей части света? Восточнее Словении видно только румын.
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Чехов очень жаль, венгров нет,вельми мутная команда
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Жаль этих добряков
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Как я и ожидал говнокомпутер Опта обделался со своими 86%, венгры в пролете, но если в я в Словению верил, то грузины прямо супер удивили, респект, кто бы что ни говорил, выход через отбор Лиги Наций супер идея и андердоги показывают отличную игру!
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