Обзор матча Чехия — Турция, группы F на Евро 2024, 26.06.2024

В последнем туре группы F на Евро-2024 26 июня 2024 года в Гамбурге на “Фолькспаркштадионе” встречались сборные Чехии и Турции. Для выхода в плей-офф Турции достаточно было сыграть вничью, а вот Чехии надо было побеждать во что бы то ни стало и надеяться на удачный для себя исход параллельного матча Грузии и Португалии. Чехи к тому же слишком хорошо помнили очную встречу последнего тура группового этапа Евро-2008, когда комфортные для них 2:0 превратились за последние 15 минут в кошмарные 2:3, лишив чехов выхода из группы.

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Чехи предприняли первую попытку удара едва ли не на 40-й секунде после навеса с правого фланга на угол вратарской, однако мяч ушёл за лицевую. Через пару минут Лукаш Провод после атаки левым флангом и передачи назад нанёс мощный дальный удар, с которым справился Мерт Гюнок. На 11-й минуте Антонин Барак заработал первую в матче карточку за то, что схватил за футболку и повалил на землю Ферди Кардиоглу. В течение 15-й минуты Давид Юрасек успел отметиться дальним ударом по воротам, а чехи провели стремительную атаку правым флангом с прострелом, который не замкнул Моймир Хытил из выгодной позиции. На 17-й минуте после вброса аута с правого фланга и скидки выше ворот пробил Робин Гранач.

На 20-й минуте контратака чехов обернулась катастрофой для них: Антонин Барак, борясь в центре поля с Салихом Озджаном, случайно наступил шипами ему на ногу. Судья тут же показал Бараку вторую желтую карточку, которая превратилась в красную и оставила Чехию вдесятером. Чехи продолжили атаковать, но и турки не сбавляли свои обороты: на 27-й минуте Арда Гюлер попытался после навеса слева пробить ножницами, но заработал только угловой. Игра стала приобретать жесткий характер. На 31-й минуте уже Салих Озджан получил предупреждение, свалив на землю Хытила. На 35-й минуте жестко сыграли против Лукаша Провода, которому потребовалась помощь врачей, а находившийся в запасе Патрик Шик получил предупреждение от судьи за бурную реакцию на фол против Провода (и автоматически получил дисквалификацию на следующий матч плей-офф). Еще через две минуты Кенан Йылдыз, действуя в чужой штрафной, толкнул в спину Владимира Цоуфала и получил желтую карточку, а спустя еще минуту в борьбе “на втором этаже” он огрел Цоуфала локтем по голове, но этот момент судья не заметил.

На 41-й минуте чехи наконец-то заработали штрафной, но после подач сфолили в атаке. На 42-й минуте Хакан Чалханоглу ворвался справа в штрафную, но чехи умело вынесли мяч, а через минуту он отметился дальним ударом чуть выше ворот. На последней минуте Юрасек наконец-то вышел один-на-один в ходе контратаки, однако Мерт спас команду. Подача углового чехами, заработанного в последующей атаке, завершилась несколькими скидками. Тайм завершился затяжной атакой Турции и неточным ударом Гюлера – 0:0 по истечении трех добавленных минут.

В перерыве турки заменили Салиха Озджана на Каана Айхана. И уже в самом начале их атака завершилась опасным ударом Барыша Алпера, который парировал чешский голкипер. Через две минуты после подачи углового с правого фланга мощный удар издали нанес Йылдыз, но снова он прошел выше ворот. На 50-й минуте сфолил уже Исмаил Юксек за срыв атаки в центре, а спустя минуту турки провели мощную атаку правым флангом – Арда Гюлер перевёл мяч в центр, откуда Йылдыз нанёс мощный удар, который в великолепном прыжке отразил голкипер Индржих Станек. Затем вторую попытку удара заблокировали чехи, но после выноса Адама Гложека турки подобрали мяч на левом фланге, и Хакан Чалханоглу нанёс неотразимый удар – 1:0!

Для Чехии миссия по выходу в плей-офф стала еще более сложной, и дело было не только в том, что Португалия проигрывала Грузии в параллельной встрече. В эпизоде с голом получил травму вратарь Йиндржих Станек, и в итоге чехи осуществили сразу три замены: в ворота вместо Станека встал Матей Коварж, а с поля ушли Моймир Хытил и Адам Гложек, уступив место в группе атаки Яну Кухте и Томашу Хоры. На 57-й минуте в офсайд залез Гюлер, который даже пытался пробить прямо с центра поля по воротам; чехи в ответной атаке сами сфолили в штрафной, потеряв еще несколько минут.

На 62-й минуте Самет Акайдын столкнулся с Томашом Хоры, пытаясь выиграть верховую борьбу, и чехи заработали штрафной. Перед его исполнением турки заменили Исмаила Юксека на Окая Йокушлу. Подача чехов чуть не обернулась ошибкой Мерта Гюнока, но Йокушлу вынес вовремя мяч, а Гюнок за затяжку игры получил предупреждение. На 65-й минуте прорыв справа чуть не обернулся вторым голом в ворота чехов, когда прострел Барыша Алпера в пустые ворота не замкнул никто.

А спустя минуту чехи сотворили невероятное. Они разыграли аут с правого фланга, и сначала Томаш Хоры отборолся в воздухе с вратарем Гюноком, который выронил мяч. Потом удар нанес Робин Гранач, который успел заблокировать Акайдын, вынеся с линии, но Томаш Соучек все-таки расстрелял пустые ворота – 1:1! После небольшой консультации с бригадой VAR судья все-таки засчитал гол, не обнаружив игры рукой со стороны чехов, да еще и показал резервному вратарю турок Чакыру Угурджану желтую карточку за попытки “поговорить” по поводу гола. Ничья не давала чехам прямого выхода в плей-офф, но давала надежду хотя бы спастись даже в такой безвыходной ситуации.

На 70-й минуте чехи снова с правого фланга бросили из аута мяч в штрафную, но после серии скидок опять сфолили в атаке – это было на фоне того, что кто-то из чехов бросил фаер на поле. Через три минуты турки убежали в еще одну острейшую атаку – Кенан Йылдыз входил в штрафную слева, оформляя фактически выход 1 в 2, но не смог нанести внятный удар, лишь заработав угловой. На 75-й минуте у чехов с поля ушел Лукаш Провод, уступив место Ондржею Лингру. Турки увели с поля Кенана Йылдыза, выпустив Керема Актюркоглу на позицию чистого форварда, а затем заменили еще Арду Гюлера на более свежего Дженка Тосуна. Чехи, не желая смиряться с поражением, продолжили атаковать, вынудив Мерта Мюльдюра сфолить и заработать желтую карточку. Наконец, они поменяли Давида Юрасека на его однофамильца Матея, решив рискнуть всем, что у них осталось.

На 82-й минуте Кухта сфолил в атаке против Ферди и, не заметив свистка судьи, пробил по пустым воротам, отправив мяч в сетку ворот, который судья немедленно отменил. Через две минуты Дженк Тосун откликнулся на дальний заброс вперед, но вратарь опередил его. Ответная атака чехов на левом фланге закончилась аутом в пользу турок, хотя мяч ушел от защитника Мюльдюра. Чехи так бурно отреагировали на решение судьи, что он показал Лукашу Черву со скамейки запасных желтую карточку. На 86-й минуте Акайдын сфолил против вышедшего Юрасека, заработав очередное предупреждение и пропуск следующего матча плей-офф.

Конец матча прошел с постоянными атаками турок. На 87-й минуте одна из них завершилась ударом Окая Йошуклу выше ворот. Тут же турки провели последнюю замену, заменив капитана Чалханоглу на Оркуна Кекчю. Актюркоглу в последующей атаке изловчился войти справа в штрафную и нанести удар, но чехи заблокировали его, вынеся из штрафной. На 90-й минуте еще одна атака прошла через центр, но Дженк Тосун отдал слишком сильно вперед. И, тем не менее, чехи не хотели просто так опускать руки – настолько, что Ладислав Крейчи слишком сильно поборолся и получил “горчичник”.

Судья дал еще шесть минут на то, чтобы кто-то решил исход встречи. И на четвертой минуте Дженк Тосун все-таки осуществил “контрольный выстрел”, снова вызвав толпу флешбеков 2008 года – ошибка чехов при забросе вперед привела к турецкой контратаке. Дженк Тосун сместился с левого фланга в центр, пытаясь обыграть чешскую защиту, и нанес неотразимый удар в правый верхний угол – 2:1. Команды переиграли итого почти 8 минут, прежде чем судья дал финальный свисток.

Но даже после финального свистка действие не закончилось. То ли турки не укротили свой буйный нрав и решили отпраздновать шумно победу, то ли чехи так разозлились непонятно на кого, что решили помахать кулаками и доказать, что у них украли место в плей-офф. Судья тут же пошел раздавать карточки, и итоговый протокол содержал следующие пункты:

Оркун Кекчю и Айхан Каан официально получили желтые карточки за неспортивное поведение. По всей видимости, именно Томашу Соучеку показали красную карточку как виновнику завязавшейся драки. Как бы то ни было, Чехия проиграла Турции со счетом 1:2 и выбыла из дальнейшей борьбы на чемпионате Европы.

2 июля Турция сыграет в Лейпциге против Австрии.

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