Обзор матча Чехия — Турция, группы F на Евро 2024, 26.06.2024
В последнем туре группы F на Евро-2024 26 июня 2024 года в Гамбурге на “Фолькспаркштадионе” встречались сборные Чехии и Турции. Для выхода в плей-офф Турции достаточно было сыграть вничью, а вот Чехии надо было побеждать во что бы то ни стало и надеяться на удачный для себя исход параллельного матча Грузии и Португалии. Чехи к тому же слишком хорошо помнили очную встречу последнего тура группового этапа Евро-2008, когда комфортные для них 2:0 превратились за последние 15 минут в кошмарные 2:3, лишив чехов выхода из группы.
➡️ Раздаем бесплатные ставки на ЕВРО-2024!!!
Чехи предприняли первую попытку удара едва ли не на 40-й секунде после навеса с правого фланга на угол вратарской, однако мяч ушёл за лицевую. Через пару минут Лукаш Провод после атаки левым флангом и передачи назад нанёс мощный дальный удар, с которым справился Мерт Гюнок. На 11-й минуте Антонин Барак заработал первую в матче карточку за то, что схватил за футболку и повалил на землю Ферди Кардиоглу. В течение 15-й минуты Давид Юрасек успел отметиться дальним ударом по воротам, а чехи провели стремительную атаку правым флангом с прострелом, который не замкнул Моймир Хытил из выгодной позиции. На 17-й минуте после вброса аута с правого фланга и скидки выше ворот пробил Робин Гранач.
На 20-й минуте контратака чехов обернулась катастрофой для них: Антонин Барак, борясь в центре поля с Салихом Озджаном, случайно наступил шипами ему на ногу. Судья тут же показал Бараку вторую желтую карточку, которая превратилась в красную и оставила Чехию вдесятером. Чехи продолжили атаковать, но и турки не сбавляли свои обороты: на 27-й минуте Арда Гюлер попытался после навеса слева пробить ножницами, но заработал только угловой. Игра стала приобретать жесткий характер. На 31-й минуте уже Салих Озджан получил предупреждение, свалив на землю Хытила. На 35-й минуте жестко сыграли против Лукаша Провода, которому потребовалась помощь врачей, а находившийся в запасе Патрик Шик получил предупреждение от судьи за бурную реакцию на фол против Провода (и автоматически получил дисквалификацию на следующий матч плей-офф). Еще через две минуты Кенан Йылдыз, действуя в чужой штрафной, толкнул в спину Владимира Цоуфала и получил желтую карточку, а спустя еще минуту в борьбе “на втором этаже” он огрел Цоуфала локтем по голове, но этот момент судья не заметил.
На 41-й минуте чехи наконец-то заработали штрафной, но после подач сфолили в атаке. На 42-й минуте Хакан Чалханоглу ворвался справа в штрафную, но чехи умело вынесли мяч, а через минуту он отметился дальним ударом чуть выше ворот. На последней минуте Юрасек наконец-то вышел один-на-один в ходе контратаки, однако Мерт спас команду. Подача углового чехами, заработанного в последующей атаке, завершилась несколькими скидками. Тайм завершился затяжной атакой Турции и неточным ударом Гюлера – 0:0 по истечении трех добавленных минут.
В перерыве турки заменили Салиха Озджана на Каана Айхана. И уже в самом начале их атака завершилась опасным ударом Барыша Алпера, который парировал чешский голкипер. Через две минуты после подачи углового с правого фланга мощный удар издали нанес Йылдыз, но снова он прошел выше ворот. На 50-й минуте сфолил уже Исмаил Юксек за срыв атаки в центре, а спустя минуту турки провели мощную атаку правым флангом – Арда Гюлер перевёл мяч в центр, откуда Йылдыз нанёс мощный удар, который в великолепном прыжке отразил голкипер Индржих Станек. Затем вторую попытку удара заблокировали чехи, но после выноса Адама Гложека турки подобрали мяч на левом фланге, и Хакан Чалханоглу нанёс неотразимый удар – 1:0!
Для Чехии миссия по выходу в плей-офф стала еще более сложной, и дело было не только в том, что Португалия проигрывала Грузии в параллельной встрече. В эпизоде с голом получил травму вратарь Йиндржих Станек, и в итоге чехи осуществили сразу три замены: в ворота вместо Станека встал Матей Коварж, а с поля ушли Моймир Хытил и Адам Гложек, уступив место в группе атаки Яну Кухте и Томашу Хоры. На 57-й минуте в офсайд залез Гюлер, который даже пытался пробить прямо с центра поля по воротам; чехи в ответной атаке сами сфолили в штрафной, потеряв еще несколько минут.
На 62-й минуте Самет Акайдын столкнулся с Томашом Хоры, пытаясь выиграть верховую борьбу, и чехи заработали штрафной. Перед его исполнением турки заменили Исмаила Юксека на Окая Йокушлу. Подача чехов чуть не обернулась ошибкой Мерта Гюнока, но Йокушлу вынес вовремя мяч, а Гюнок за затяжку игры получил предупреждение. На 65-й минуте прорыв справа чуть не обернулся вторым голом в ворота чехов, когда прострел Барыша Алпера в пустые ворота не замкнул никто.
А спустя минуту чехи сотворили невероятное. Они разыграли аут с правого фланга, и сначала Томаш Хоры отборолся в воздухе с вратарем Гюноком, который выронил мяч. Потом удар нанес Робин Гранач, который успел заблокировать Акайдын, вынеся с линии, но Томаш Соучек все-таки расстрелял пустые ворота – 1:1! После небольшой консультации с бригадой VAR судья все-таки засчитал гол, не обнаружив игры рукой со стороны чехов, да еще и показал резервному вратарю турок Чакыру Угурджану желтую карточку за попытки “поговорить” по поводу гола. Ничья не давала чехам прямого выхода в плей-офф, но давала надежду хотя бы спастись даже в такой безвыходной ситуации.
На 70-й минуте чехи снова с правого фланга бросили из аута мяч в штрафную, но после серии скидок опять сфолили в атаке – это было на фоне того, что кто-то из чехов бросил фаер на поле. Через три минуты турки убежали в еще одну острейшую атаку – Кенан Йылдыз входил в штрафную слева, оформляя фактически выход 1 в 2, но не смог нанести внятный удар, лишь заработав угловой. На 75-й минуте у чехов с поля ушел Лукаш Провод, уступив место Ондржею Лингру. Турки увели с поля Кенана Йылдыза, выпустив Керема Актюркоглу на позицию чистого форварда, а затем заменили еще Арду Гюлера на более свежего Дженка Тосуна. Чехи, не желая смиряться с поражением, продолжили атаковать, вынудив Мерта Мюльдюра сфолить и заработать желтую карточку. Наконец, они поменяли Давида Юрасека на его однофамильца Матея, решив рискнуть всем, что у них осталось.
На 82-й минуте Кухта сфолил в атаке против Ферди и, не заметив свистка судьи, пробил по пустым воротам, отправив мяч в сетку ворот, который судья немедленно отменил. Через две минуты Дженк Тосун откликнулся на дальний заброс вперед, но вратарь опередил его. Ответная атака чехов на левом фланге закончилась аутом в пользу турок, хотя мяч ушел от защитника Мюльдюра. Чехи так бурно отреагировали на решение судьи, что он показал Лукашу Черву со скамейки запасных желтую карточку. На 86-й минуте Акайдын сфолил против вышедшего Юрасека, заработав очередное предупреждение и пропуск следующего матча плей-офф.
Конец матча прошел с постоянными атаками турок. На 87-й минуте одна из них завершилась ударом Окая Йошуклу выше ворот. Тут же турки провели последнюю замену, заменив капитана Чалханоглу на Оркуна Кекчю. Актюркоглу в последующей атаке изловчился войти справа в штрафную и нанести удар, но чехи заблокировали его, вынеся из штрафной. На 90-й минуте еще одна атака прошла через центр, но Дженк Тосун отдал слишком сильно вперед. И, тем не менее, чехи не хотели просто так опускать руки – настолько, что Ладислав Крейчи слишком сильно поборолся и получил “горчичник”.
Судья дал еще шесть минут на то, чтобы кто-то решил исход встречи. И на четвертой минуте Дженк Тосун все-таки осуществил “контрольный выстрел”, снова вызвав толпу флешбеков 2008 года – ошибка чехов при забросе вперед привела к турецкой контратаке. Дженк Тосун сместился с левого фланга в центр, пытаясь обыграть чешскую защиту, и нанес неотразимый удар в правый верхний угол – 2:1. Команды переиграли итого почти 8 минут, прежде чем судья дал финальный свисток.
Но даже после финального свистка действие не закончилось. То ли турки не укротили свой буйный нрав и решили отпраздновать шумно победу, то ли чехи так разозлились непонятно на кого, что решили помахать кулаками и доказать, что у них украли место в плей-офф. Судья тут же пошел раздавать карточки, и итоговый протокол содержал следующие пункты:
- Оркун Кекчю и Айхан Каан официально получили желтые карточки за неспортивное поведение.
- По всей видимости, именно Томашу Соучеку показали красную карточку как виновнику завязавшейся драки.
- Как бы то ни было, Чехия проиграла Турции со счетом 1:2 и выбыла из дальнейшей борьбы на чемпионате Европы.
2 июля Турция сыграет в Лейпциге против Австрии.
➡️ Раздаем бесплатные ставки на ЕВРО-2024!!!
Еще по теме
- Дата проведения
- 26 июня, 22.00, «Фолькспаркштадион»
- Голы:
- 0:1 – 51 Чалханоглу, 1:1 – 66 Соучек, 1:2 – 90+4 Тосун.
-
Чехия –
Станек (Коварж, 55), Цоуфал, Гранач, Голеш, Крейчи, Юрасек (Юрасек, 81), Барак, Провод (Лингр, 75), Соучек, Хитил (Кухта, 55), Гложек (Хоры, 55).
-
Турция –
Гюнок, Мюльдюр, Акайдин, Демирал, Кадыоглу, Чалханоглу (Кекчю, 87), Озджан (Айхан, 46), Юксек (Йокушлу, 63), Гюлер (Тосун, 75), Йылмаз, Йылдыз (Актюркоглу, 76).
- Предупреждения:
- Барак (11), Озджан (31), Шик (34), Йылдыз (37), Юксек (49), Гюнок (64), Чалханоглу (66), Чакыр (68), Мюльдюр (81), Ярош (84), Черв (85), Акайдин (85), Крейчи (90+1), Кекчю (90+5), Айхан (90+5), Гюлер (90+8), Соучек (90+8).