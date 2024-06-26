Обзор матча Грузия — Португалия, группы F на Евро 2024, 26.06.2024
Сборная Грузии обыграла Португалию в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы — 2024. Встреча группы F, которая проходила на стадионе «Фелтинс-Арена» в Гельзенкирхене, завершилась со счетом 2:0 в пользу грузинской команды.
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Перед заключительным матчем в группе Грузия занимала последнее место в своем квартете, имея в активе одно очко. Для того, чтобы рассчитывать на попадание в плей-офф, команде Вилли Саньоля требовалась только победа.
Португальцы же, наоборот, все свои турнирные задачи решили досрочно и уже не могли потерять первую строчку в таблице. Поэтому на последний матч группового этапа Роберто Мартинес мог выставить не сильнейший состав, дав шанс резервистам. Правда, на поле все равно вышел Криштиану Роналду с капитанской с повязкой. Осуществилась мечта Хвичи Кварацхелии, который очень хотел когда-нибудь выйти на поле против легенды и своего кумира.
Уже на второй минуте грузины повели в счете: защитник португальцев Гонсалу Инасиу совершил ошибку в центральной зоне, Жорж Микаутадзе перехватил мяч, дошел с ним до штрафной площади и покатил Хвиче Кварацхелии — главная звезда грузинской сборной своего шанса не упустил.
Португальцы, несмотря на то, что они уже обеспечили себе первое место в группе и играли не сильнейшим составом, просто так отдавать Грузии три очка не собирались. На 17-й минуте Криштиану Роналду здорово исполнил штрафной, но голкипер испанской «Валенсии» Георгий Мамардашвили с угрозой справился и спокойно отбил мяч на угловой.
У португальцев было огромное преимущество по владению мячом — 74% на 26%. При этом остроты у ворот Грузии команде Роберто Мартинеса явно не хватало. Пожалуй, в первые полчаса игры можно было еще вспомнить момент 28-й минуте: после розыгрыша углового мяч отскочил к Франсишку Консейсау, который пробивал из пределов штрафной, но попал в сетку с внешней стороны.
Тут же Криштиану Роналду ворвался в штрафную, упал и требовал пенальти. Однако арбитр встречи Сандро Шерер показал игроку «Аль-Насра» желтую карточку за слишком бурные эмоции.
На 31-й минуте еще одну попытку забить предпринял Жоау Феликс, но полузащитнику «Барселоны» чуть-чуть не хватило точности.
На 43-й минуте на удар с дальней дистанции отважился Жоау Пальинья, но мяч опять пролетел лишь рядом со штангой.
В итоге Грузия сумела сохранить свое минимальное преимущество и на перерыв ушла, ведя в счете.
Сразу после возобновления игры португальцы бросились в атаку и создали сразу два опаснейших момента. Сначала мог забивать свой очередной гол в карьере Криштиану Роналду, но после отскока во вратарской капитан португальцев пробил в защитника. Всего лишь угловой!
После его подачи шанс уже был у Данилу, который дважды пробивал, но в первом случае его удар накрыл Гурам Кашия, а при добивании защитник промахнулся по воротам.
На 54-й минуте уже эффектный удар нанес Диогу Далот, но Мамардашвили снова был надежен и спас свою команду от пропущенного мяча.
Правда, эпизодом ранее Антониу Силва нарушил правила в своей штрафной. Арбитр сначала фола не увидел, но после просмотра VAR ему все-таки пришлось показать на точку.
Пенальти уверенно реализовал Жорж Микаутадзе, который забил уже третий гол на чемпионате Европы и стал его лучшим бомбардиром.
После этого Мартинесу нужно было что-то менять, и он освежил атаку — вместо Криштиану Роналду на поле вышел Гонсалу Рамуш.
Правда, почти сразу же грузины едва не забили третий мяч — Георгий Чакветадзе убежал в контратаку, у него были варианты для паса, но полузащитник «Уотфорда» решил все сделать сам и пробил. Вышло над перекладиной.
На 81-й минуте Кварацхелия отправился отдыхать, а вместо него на поле вышел Зурико Давиташвили, который в свое время поиграл в казанском «Рубине», тульском «Арсенале» и волгоградском «Роторе». Именно у нападающего был еще один хороший момент. Получив передачу в штрафной, игрок «Бордо» метил в ближнюю девятку, но попал с внешней стороны ворот.
В дальнейшем грузины контролировали ситуацию на поле, на и португальцы не сдавались просто так. Уже в компенсированное время очень хороший момент создал Франсишку Консейсау. Игрок «Порту» то ли бил, то ли простреливал на дальнюю штангу, где к мячу не успел Гонсалу Рамуш.
Таким образом, Грузия довела дело до сенсационной победы и выхода в ⅛ финала чемпионата Европы с третьего места в группе. В первом раунде плей-офф грузины встретятся с Испанией, а Португалия сыграет со словенцами.
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- Дата проведения
- 26 июня, 22.00, «Фелтинс-Арена»
- Голы:
- 1:0 – 2 Кварацхелия, 2:0 – 57, пенальти Микаутадзе.
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Грузия –
Мамардашвили, Какабадзе, Кашия, Гвелесиани (Кверквелия, 76), Двали, Лочошвили (Цитаишвили, 63), Китейшвили, Кочорашвили, Чакветадзе (Меквабишвили, 81), Кварацхелия (Давиташвили, 82), Микаутадзе.
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Португалия –
Диогу Кошта, Диогу Далот, Инасиу, Антониу Силва (Семеду, 66), Данилу Перейра, Пальинья (Рубен Невеш, 46), Жоау Невеш (Матеуш Нунеш, 75), Жоау Феликс, Франсишку Консейсау, Роналду (Гонсалу Рамуш, 66), Нету (Диогу Жота, 75).
- Предупреждения:
- Роналду (28), Нету (44), Рубен Невеш (53), Меквабишвили (85).