Обзор матча Грузия — Португалия, группы F на Евро 2024, 26.06.2024

Сборная Грузии обыграла Португалию в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы — 2024. Встреча группы F, которая проходила на стадионе «Фелтинс-Арена» в Гельзенкирхене, завершилась со счетом 2:0 в пользу грузинской команды.

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Перед заключительным матчем в группе Грузия занимала последнее место в своем квартете, имея в активе одно очко. Для того, чтобы рассчитывать на попадание в плей-офф, команде Вилли Саньоля требовалась только победа.

Португальцы же, наоборот, все свои турнирные задачи решили досрочно и уже не могли потерять первую строчку в таблице. Поэтому на последний матч группового этапа Роберто Мартинес мог выставить не сильнейший состав, дав шанс резервистам. Правда, на поле все равно вышел Криштиану Роналду с капитанской с повязкой. Осуществилась мечта Хвичи Кварацхелии, который очень хотел когда-нибудь выйти на поле против легенды и своего кумира.

Уже на второй минуте грузины повели в счете: защитник португальцев Гонсалу Инасиу совершил ошибку в центральной зоне, Жорж Микаутадзе перехватил мяч, дошел с ним до штрафной площади и покатил Хвиче Кварацхелии — главная звезда грузинской сборной своего шанса не упустил.

Португальцы, несмотря на то, что они уже обеспечили себе первое место в группе и играли не сильнейшим составом, просто так отдавать Грузии три очка не собирались. На 17-й минуте Криштиану Роналду здорово исполнил штрафной, но голкипер испанской «Валенсии» Георгий Мамардашвили с угрозой справился и спокойно отбил мяч на угловой.

У португальцев было огромное преимущество по владению мячом — 74% на 26%. При этом остроты у ворот Грузии команде Роберто Мартинеса явно не хватало. Пожалуй, в первые полчаса игры можно было еще вспомнить момент 28-й минуте: после розыгрыша углового мяч отскочил к Франсишку Консейсау, который пробивал из пределов штрафной, но попал в сетку с внешней стороны.

Тут же Криштиану Роналду ворвался в штрафную, упал и требовал пенальти. Однако арбитр встречи Сандро Шерер показал игроку «Аль-Насра» желтую карточку за слишком бурные эмоции.

На 31-й минуте еще одну попытку забить предпринял Жоау Феликс, но полузащитнику «Барселоны» чуть-чуть не хватило точности.

На 43-й минуте на удар с дальней дистанции отважился Жоау Пальинья, но мяч опять пролетел лишь рядом со штангой.

В итоге Грузия сумела сохранить свое минимальное преимущество и на перерыв ушла, ведя в счете.

Сразу после возобновления игры португальцы бросились в атаку и создали сразу два опаснейших момента. Сначала мог забивать свой очередной гол в карьере Криштиану Роналду, но после отскока во вратарской капитан португальцев пробил в защитника. Всего лишь угловой!

После его подачи шанс уже был у Данилу, который дважды пробивал, но в первом случае его удар накрыл Гурам Кашия, а при добивании защитник промахнулся по воротам.

На 54-й минуте уже эффектный удар нанес Диогу Далот, но Мамардашвили снова был надежен и спас свою команду от пропущенного мяча.

Правда, эпизодом ранее Антониу Силва нарушил правила в своей штрафной. Арбитр сначала фола не увидел, но после просмотра VAR ему все-таки пришлось показать на точку.

Пенальти уверенно реализовал Жорж Микаутадзе, который забил уже третий гол на чемпионате Европы и стал его лучшим бомбардиром.

После этого Мартинесу нужно было что-то менять, и он освежил атаку — вместо Криштиану Роналду на поле вышел Гонсалу Рамуш.

Правда, почти сразу же грузины едва не забили третий мяч — Георгий Чакветадзе убежал в контратаку, у него были варианты для паса, но полузащитник «Уотфорда» решил все сделать сам и пробил. Вышло над перекладиной.

На 81-й минуте Кварацхелия отправился отдыхать, а вместо него на поле вышел Зурико Давиташвили, который в свое время поиграл в казанском «Рубине», тульском «Арсенале» и волгоградском «Роторе». Именно у нападающего был еще один хороший момент. Получив передачу в штрафной, игрок «Бордо» метил в ближнюю девятку, но попал с внешней стороны ворот.

В дальнейшем грузины контролировали ситуацию на поле, на и португальцы не сдавались просто так. Уже в компенсированное время очень хороший момент создал Франсишку Консейсау. Игрок «Порту» то ли бил, то ли простреливал на дальнюю штангу, где к мячу не успел Гонсалу Рамуш.

Таким образом, Грузия довела дело до сенсационной победы и выхода в ⅛ финала чемпионата Европы с третьего места в группе. В первом раунде плей-офф грузины встретятся с Испанией, а Португалия сыграет со словенцами.

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