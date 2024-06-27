Испания – единственная сборная на Евро-2024, выигравшая все матчи группового этапа

Лишь одна команда выиграла все матчи на групповом этапе Евро-2024.

После поражения от Грузии (0:2) в заключительном туре группового тапа сборная стала единственной командой турнира, набравшей 9 из 9 очков. В группе В испанцы обыграли Хорватию (3:0), Италию (1:0) и Албанию (1:0).

Испания также является единственной командой турнира, не пропустившей ни одного гола на групповом этапе.

В 1/8 финала испанцы сыграют со сборной .

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?