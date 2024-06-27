Испания – единственная сборная на Евро-2024, выигравшая все матчи группового этапа

Теги Сборная Португалии по футболу Сборная Испании по футболу Сборная Грузии по футболу Евро-2024 Луис де ла Фуэнте Футбол

Лишь одна команда выиграла все матчи на групповом этапе Евро-2024.

После поражения Португалии от Грузии (0:2) в заключительном туре группового тапа сборная Испании стала единственной командой турнира, набравшей 9 из 9 очков. В группе В испанцы обыграли Хорватию (3:0), Италию (1:0) и Албанию (1:0).

Испания также является единственной командой турнира, не пропустившей ни одного гола на групповом этапе.

В 1/8 финала испанцы сыграют со сборной Грузии.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?

31 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Сборная Испании 🇪🇸 перед турниром нигде не называлась главными фаворитами этого года, в отличии от англичан и французов. Но именно испанцы показали самую стабильную и мощную игру. После группового этапа они больше всех имеют шансов на титул!
+29
-4
+25
Теперь попадет под грузинский каток)))
+18
-1
+17
Вообщем неудивительно, пока по игре сильнейшая сборная на евро.
+10
-2
+8
Германия - Испания станет досрочным финалом
+7
0
+7
Ответ adriano_070
Сборная Испании 🇪🇸 перед турниром нигде не называлась главными фаворитами этого года, в отличии от англичан и французов. Но именно испанцы показали самую стабильную и мощную игру. После группового этапа они больше всех имеют шансов на титул!
На евро нельзя делать выводы по групповому этапу. Вспоминается Голландия 2008, которая всех разносила....
+8
-1
+7
Сейчас кажется что испанцы фавориты этого Евро вместе с Германией .
+6
0
+6
Ответ Доктор Щульц
Сейчас кажется что испанцы фавориты этого Евро вместе с Германией .
Жаль что по сетке их не развели
+6
-1
+5
Ответ zzzeeerrrooo
Англия главный фаворит, достаточно посмотреть на сетку
А если посмотреть футбол, то никакой Англия не фаворит
+5
0
+5
С плей-офф начинается совершенно новый турнир. Но сетка опять очень дурацкая.
+5
0
+5
Ответ adriano_070
Сборная Испании 🇪🇸 перед турниром нигде не называлась главными фаворитами этого года, в отличии от англичан и французов. Но именно испанцы показали самую стабильную и мощную игру. После группового этапа они больше всех имеют шансов на титул!
Да, но сетка тяжеленная
+5
0
+5
Очень жаль что сетка плей офф складывается так, что у Испании абсолютно все топы , а у Англии.. ну сами знаете
+4
0
+4
В группе смерти выиграть все матчи и не пропустить это мощно.
+5
-1
+4
Ответ Abdul Aziz
На евро нельзя делать выводы по групповому этапу. Вспоминается Голландия 2008, которая всех разносила....
Италия на прошлом Евро тоже всех в группе разнесла и в итоге выиграла турнир.
+3
0
+3
По ощущениям ЧЕ слабый, поколение игроков будто усреднилось, матерых и харизматичных игроков вообще нет, в сравнении с нулевыми и 10-ми годами... Тоска в общем...
+2
0
+2
Грузия остановит это безумие)
+2
0
+2
Испания наконец-то отказалась от футбола в который играла последние несколько лет. Сейчас они главные фавориты
+3
-2
+1
Грузия выигрывала Испанию 8 лет назад ) но Испания конечно это не Португалия )
0
0
0
Ответ zzzeeerrrooo
Англия главный фаворит, достаточно посмотреть на сетку
в групповой стадии тоже все так думали)
0
0
0
Ответ prigodich
А если посмотреть футбол, то никакой Англия не фаворит
С их игрой как раз да. Блевотная и мерзкая игра Южных Ворот в духе финской сборной по хоккею как раз создана для результата, а не для зрелищности.
0
0
0
Ответ zzzeeerrrooo
Англия главный фаворит, достаточно посмотреть на сетку
Для Англии любой соперник сложный, потому что они зажаты и не способны показать свой футбол, с значит вылет будет рано
0
0
0
Так кто на кого вышел с 3 мест по итогу?
0
0
0
Ответ Andrewxyz
Теперь попадет под грузинский каток)))
Не повезло Испанцам)
0
0
0
Ответ Andrewxyz
Теперь попадет под грузинский каток)))
Чёт мне кажется, что половина грузинской основы будут "вне кондиции", бурно отмечая выход в плей-офф ☝️🤣🤣🤣
0
0
0
Ответ Эдуард Глянцев
Германия - Испания станет досрочным финалом
конечно нет, это и в более явных ситуациях не срабатывало
0
0
0
Ответ -= Masteryuga =-
По ощущениям ЧЕ слабый, поколение игроков будто усреднилось, матерых и харизматичных игроков вообще нет, в сравнении с нулевыми и 10-ми годами... Тоска в общем...
Плюсую, такие же ощущения, почти все яркие и харизматичные звезды футбола уже закончили карьеру, а новых и нет.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий